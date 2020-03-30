Новый глава Минздрава Максим Степанов пообещал действовать быстро и системно в борьбе с коронавирусом в Украине.

Об этом сказано в заявлении ведомства, опубликованного вечером в понедельник, 30 марта. Степанов заверил, что будет бороться за жизнь каждого украинца, отметив, что COVID-19 не выбирает своих жертв, инфекции стоит опасаться каждому человеку.

Также он призвал политиков отодвинуть свои амбиции на второй план и хотя бы на время забыть о рейтингах, объединившись ради спасения украинцев. Степанов заявил, что в национальной медицине есть множество проблем и пообещал их решить.

Публикуем полный текст заявления нового главы Минздрава:

Всех поздравляю, друзья! Этот день закончился, но на самом деле все только начинается. Спасибо за поддержку каждому, кто понимает перед каким вызовом стоит Украина. Скажем прямо: в стране война. И не только на востоке. Мы все оказались в эпицентре боевых действий – враг уже у дверей. Буквально.

Посмотрите на мировую статистику. С момента появления первых больных коронавирусом и до отметки в 100 000 прошло два месяца. А от 300 000 до 400 000 – всего лишь три дня.

Еще раз – три дня. И плюс 100 000 больных людей. А сегодня мы уже говорим о более чем 760 000 инфицированных.

Поэтому сегодня политика отошла на второй план. На первом – жизнь и здоровье миллионов людей. Призываю думать об этом, а не о рейтингах, разногласиях и собственных амбициях. Потому что коронавирусу безразлично, кто его жертва – учитель, шахтер или народный депутат. Палата инфекционной больницы равняет всех.

Мир изменился. Мы обязаны это понять. И должны рассчитывать только на собственные силы и свою армию – армию медиков. Которые должны быть экипированы, защищены, организованы. И с оружием – всем необходимым оборудованием и медикаментами.

Действия Минздрава будут быстрыми и системными. И главное – я буду бороться за жизнь каждого украинца. Не только во время эпидемии.

Потому что коронавирус пройдет. А украинская медицина имеет еще кучу проблем, которые ждут решения. И мы их решим обязательно. Все права на ошибки уже использованы.

Знаю, что вопросов много – на все отвечу. Также в режиме онлайн буду информировать о реальном положении вещей.

Держимся, самоизолируемся и сохраняем здравый смысл.

Максим Степанов uaportal.com

Накануне в еще одном заявлении Степанов выступил за усиление контроля карантина, призвав к "жестким, но умным" правилам.

При этом он заявил, что в борьбе с COVID-19 "минимум месяц мы потеряли".

"У нас нет времени ждать на научно подтвержденные клинические исследования", – сказал министр, заявив, что медики будут применять все схемы и алгоритмы, которые позволят вылечить инфицированных.

Как писал OBOZREVATEL, Максим Степанов сменил на посту главы Минздрава хирурга Илью Емца, который в последнем обращении после увольнения также призвал политиков отложить все споры и объединиться в борьбе с коронавирусом.

Состоянием на 30 марта количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 548 человек. 13 из них скончались. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Киеве, а также Киевской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черкасской и Винницкой областях.

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