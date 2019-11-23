"Снял пару отличных бл*дей": новый глава Госархива оскандалился стихами

Конкурс на кресло главы Государственной архивной службы Украины выиграл историк Анатолий Хромов из Одессы, который ранее работал в Украинском институте национальной памяти.

Решение о победе Хромова правительство согласовало в среду, 20 ноября. Выпускник Исторического факультета Одесского национального университета им. Мечникова, кандидат исторических наук обошел в конкурсе Ивана Киселя, который много лет был на руководящих должностях госархива.

При этом Анатолий Хромов известен также как и поэт. Так, "Страна" обратила внимание на некоторые произведения мужчины, которые публиковались на сайте maysterni.com.

Анатолий Хромов usionline.com

Далее цитируем некоторые стихи поэта (на языке оригинала):

Ти претендуєш на звання Живого скарбу нашої нації Я сотні імен назову навмання Для кого, ти стимул мастурбацій...

***

Так і хочеться пірнати Наче в море – в твоє лоно Розлетівся по кімнаті Терпкий запах, ледь солоний І коли я впав із криком Ніжно пестила вустами Ох, яка ж ти ненаситна Навіть мертві – і ті встануть.

***

Я типичный мажор и мне 23 я закончил с трудом академию но с красным дипломом, пойди посмотри Декан постарался за "премию" И с помощи папы, но так ведь и надо! Я год как, начальник района Приеду в 12 на новеньком Prado Сверкну золотым телефоном Пройдусь по отделам, очки как у Лепса Прикроют следы буйной ночи Пошлю громко матом кого-то из плебса Они ж промолчат, знаю точно! Вот мой подчиненный, оклад – 300 баксов Не знаю чем кормит детей Я лично вчера по этой же таксе Снял пару отличных бл*дей Нам, честно, поср*ть, что вы там клянете И ждете чтоб с папой мы сдохли Скорей это мы на новой Тойоте Размажем вас всех по дороге.

Отметим, из шести претендентов на эту должность Хромов был на 4-м месте по знанию законодательства.

Ситуационное задание и собеседование вывели его вперед. Лидер тестирования Кисель провалил собеседование, получив низкие баллы от конкурсной комиссии.

Известно, что с начала 2018 года Хромов был замдиректора госархива СБУ. В 2012-м году защитил диссертацию на тему "Реализация местной властью Южной Украины политики правительства Российской Империи в отношении казачества в ХІХ веке". В 2012-2016 годах преподавал историю Украины в одесском Медине.

Скриншот

Стихи Хромова Скриншот

Стихи Хромова Скриншот

Стихи Хромова Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, занять должность директора Украинского института национальной памяти, на замену уволенного Кабмином по согласию сторон главы ведомства Владимиру Вятровичу, выразили желание 12 человек.

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