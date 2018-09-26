1. Ялта — бывший город счастья, который сегодня вновь содрогнулся от звука истребителей: “Сегодня около 11 утра был кошмарный шум над городом. Видимо, самолёт, но из-за туч не было видно! У нас аж все соседи выбежали на улицу!”

2. На севастопольском ватофоруме вежливо посылают потенциальных понаехов: “Работу найти сложно. Зарплата будет мизерная. Население, кроме силовиков, живёт за счёт торговли и обслуживания туристов. Местная соседка не могла устроить ребёнка в ближайший детсад — нет мест, но группы были забиты детьми из переехавших семей Донецка, Москвы, Перми и пр. Дело в том, что таких любящих (Крым) здесь осело за последние несколько лет уже десятки тысяч. Город не приспособлен на такое количество жителей. Представьте, что рядом с вашим домом есть маленький, тихий и уютный скверик с тремя лавочками. Там так хорошо, что туда из шумных и грязных районов начали приходить такие же любители тишины и красоты. В результате ваш уютный скверик постепенно превратился в заплёванный "цыганский табор", где даже присесть некуда. Зелень спилили и вкопали железные лавки, чтобы на них больше народу могло сидеть и лежать. Я думаю, намёк понятен?”

3. “Город русских моряков” на пятом году спасения от великого украинского ига: “С момента спасения Крыма от великого украинского “ига” вся шушера с материка, которая не нашла места на родине, приехала сюда!!!”, “Вечерком на Лазарева посмотрите. Дешевые машины с орущей лезгинкой и куча “великоросов”, пристающих с теми самыми словами ко всем проходящим женщинам”

4. Еще одной севастопольской ватнице не по душе в родной говени: “Стало страшно и неприятно ходить по улице в темное время суток. Даже наличие на улице фонарей не делает путь домой спокойным и расслабленным, как было еще каких-то 5 лет назад. Напрягает, что просто идёшь по улице, а тебя с ног до головы рассматривают и "раздевают" глазами какие-то маргинальные личности мужского пола. Некоторые еще "кис-кис-кис" бросают вдогонку. Другие говорят "здравствуйте", но с таким похотливым лицом, что хочется исчезнуть на месте. Как противно, будто снова в 90-х! Вечером на спорт и со спорта специально одеваюсь без украшений как можно неприглядней, и делаю лицо, незаинтересованное ни к каким контактам, но это не стало работать. Еще бесят прилюдно харкающие на землю люди. Это верх бескультурья и неуважения к другим прохожим. Это мерзость и скотство. Понятно, что можно самому выбирать, в каком кругу общаться, но, к сожалению, в городе стало попадать много грязи на ботинки, и ты не знаешь, как от этого избавиться”

5. Т.н. “заместителю министра образования, науки и молодежи Крыма” Айдеру Аблятипову отказали в Москве в выдаче швейцарской визы. Предатель по указанию Кремля должен был принять участие в работе 39-ой сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, где рассказывал бы про “рай”, наступивший в Крыму

6. Гоблин снова подал иск в Верховный суд Украины, чтобы отменить санкции против него. Заявление Аксенова зарегистрировали на сайте суда 19 сентября. Дату суда назначили на 22 октября 2018 года. Ответчиками Гоблин указал Президента Украина, СНБО, СБУ, Нацбанк и Кабмин

7. Поклонская подала в ЕСПЧ жалобу на украинские суды. Мне так нравится, как эти курвы взывают к международным инстанциям после того, как помогли оккупантам растоптать международное право и права человека

8. Сейлемский Гоблин с МММщиком Пушилиным “готовы к НОВОМУ ВИТКУ взаимоотношений и конструктивному сотрудничеству”, — сообщил Аксенов в Фейсбуке, где написал, что “в новом формате работы будет задействован промышленный потенциал днр и транзитные мощности Республики Крым”. Напомню, что оккупанты успешно уничтожили промышленность оккупированной части Донбасса, а Крым никогда не был транзитным, а в условиях оккупации — тем более. В общем, в этом “новом витке” явно не хватает процветающих в российской оккупации Абхазии с Приднестровьем

9. В Севастополе оккупанты сокращают 30 коек в тубдиспансере. Эпидемия туберкулеза — норма для родной говени

10. В оккупированном россией Крыму в геометрической прогрессии растет количество ВИЧ-инфицированных

11. Вспышка серозного менингита в оккупированном Севастополе: в учебных заведениях и детсадах введен карантин

Новости Как приближенные Захарченко прорывались к Путину

12. Как писал ватник на севастопольском форуме — “кому документы подправить, кому новые получить, кому просто вкус настоящего сырка вспомнить”: “Расскажите, как из Феодосии добраться до Киева? Как проходит паспортный контроль, если ехать автобусом? Нужен ли российский паспорт на границе? А то говорят, что на российской нужен, а на украинской могут отобрать. Как правильно сделать? Если кто-то ездил на Украину, подскажите. Нужно срочно поехать, но боюсь потерять паспорт россии”. Ответы: “На Украину вам лучше ехать с украинским паспортом, а российский там вообще не показывайте и не говорите, что он у вас есть. Заберут. Для них Крым — Украина, поэтому лучше молчите. Кто занимается автобусным сообщением, вам все объяснят”, “Правильно. Только с украинским”, “На рос границе покажите загран украинский. На украинской тоже можете по укр заграну ехать. Рос вообще не берите!”, “На обеих границах показывала только украинский паспорт. На рос границе обычно спрашивают, делали ли российский вообще. Говорю, что делала, но с собой не брала. И всё отлично, пропускают свободно. Главное, чтоб украинский не был просрочен”, “С просроченным впускают, но обратно не выпускают”

13. Армянск. В город-катастрофу возвращают детей. Кислота готова их встретить: “Власти отчитались, ЧС снят и наш "чистый" город готов принять детей, но по факту все не совсем так. Кучи листьев лежат по всему городу, а местами и вовсе не собраны. Стены и двери подъездов в росе — кислота, которая не сохнет уже месяц, и это в центре города, не где-то, где забыли помыть”

14. На евпаторийском паблике затеяли экстремистский опрос про курортный сезон: “Ну что, господа евпаторийцы! Как сезон? Интересно, кто работал с курортниками при Украине и в этом году? Когда лучше зарабатывалось? Поделитесь своим мнением!”. В комментариях упоротые ватники яростно сопротивляются, но делают это так, что всем становится понятно, что до оккупации заработки были на порядок выше, да и цены были значительно ниже: “Сравнивать сезоны при Украине и сейчас — как сравнивать х*й с пальцем. Можно сравнить с сезонами 2016 и 2017 годов, и я уверен, что 2018 намного лучше”, “Ну давайте сравним сезон 2000 при Украине и 2018 при россии??? Некорректный опрос, в очередной раз призывающий к межнациональному срачу”, “Ну вот, сравнивать нет смысла! Лексика сама за себя говорит, московитский язык во всей красе”, “(Понаех из Ноябрьска) Провокации и интриганства пост”, “При Украине больше, т.к. курортников было в разы больше — и из Украины, и из Беларуси, и из самой россии. Россияне и белорусы радовались курсовой разнице. Украинцы — просто близко. Этот сезон был самый успешный, если сравнивать за последние годы при россии”, “Вот при СССР были сезоны так сезоны, даже сравнивать не надо”, “Я так понимаю, автору нужны цифры? Да, сейчас мы зарабатываем больше, чем при Украине. Но парадокс — купить на эти огромные деньги мы можем меньше. Раньше зарабатывали меньше, но покупали больше. Автора это интересует?”. Из 318 человек в предложенном голосовании 172 (54,09%) ответили, что “не связаны с курортным бизнесом”. 81 человек (25,47%) ответил, что “при Украине зарабатывали больше”. И 65 человек (20,44%) ответили, что “больше заработали в этом году”. Отмечу, что в голосовании традиционно участвовали ольгинские тролли, которых невозможно посчитать

P.S. Каждый день на крымских пабликах публикуют объявления с просьбой о помощи в поисках пропавшего человека. Новости пестрят сообщениями о задержании очередного педофила и об убийствах во время пьяных застолий. На трассах постоянно происходят жуткие ДТП — вчера в одном таком погибло сразу пять человек. За 8 месяцев этого года показатель заболеваемости вирусом иммунодефицита в Крыму вырос на 14,8%. Медицина день ото дня пробивает бездонное дно. Список “успехов” Крыма в “родной говени” можно продолжать бесконечно. Всё это последствия резкого снижения уровня жизни и увеличения числа понаехавших, которые маргинализируют Крым. И не видно этому ни конца ни края. Жить стало страшно, а страх стал синонимом Крыма.