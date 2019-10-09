1. Вчера поздно вечером более часа российские оккупанты на пункте пропуска “Армянск” на админгранице с Херсонской областью удерживали крымского правозащитника Абдурешита Джеппарова, который направлялся на материковую Украину. Напомню, 27 сентября 2014 года около 19 часов в пределах поселка компактного проживания крымских татар Сары-Су, пригородном микрорайоне Белогорска, российские оккупанты похитили сына и племянника Абдурешита Джеппарова — Исляма Джеппарова и Джевдета Ислямова. С тех пор об их местонахождении ничего неизвестно

2. Фигурантов второго бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир”, отца 13-ти детей Сервера Зекирьяева и Мемета Белялова оккупанты этапировали в СИЗО №1 Ростова-на-Дону, где поместили в “карантин”. Оба задержаны 11 октября 2017 года после массовых обысков в домах крымских татар

3. Осужденного по первому бахчисарайскому “делу Хизб ут-Тахрир”​ Рустема Абильтарова оккупанты этапировали для отбывания 9-летнего срока в колонию №1 Ставропольского края

4. Запуск грузовых поездов по мосту, который оккупанты громко анонсировали на декабрь 2019 года, отложили на лето 2020 года. Причину переноса тоже придумали — “найденное в ноябре прошлого года под Керчью древнее поселение”. Расходы на мост тоже выросли — россияне отстегнут еще миллиард рублей

5. В Севастополе ученые (в том числе ватные) и общественники уже несколько лет безуспешно выступают против действий оккупантов, развернувших активную деятельность в музее-заповеднике “Херсонес Таврический”. Объект, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, подвергается варварскому воздействию и перестройке, нарушаются культурный слой и внешний вид уникальных древних строений. По ссылке прочтите подробней и посмотрите фоторепортаж

Новости Чего не может Путин

6. Севастополь. Кача. Немецкая балка. Тут для трассы “Таврида” оккупанты грунт гребут. “Пора переименовывать балку в российскую: немцы так со своей страной не обращались!”, — комментируют увиденное гардемарины. Посмотрите, что остается после этой саранчи

7. Дидываивали нон-стоп: оккупанты в Керчи отметили 75-летие возведения Обелиска Славы. На шабаш традиционно притащили детей в военной форме. Процесс разрушения Обелиска начался в апреле 2018 года. В 2015 рухнула часть Митридатской лестницы. Жители Керчи связывают разрушения с вибрациями из-за работ по строительству моста, которые проходили неподалеку

8. Окупаційна влада так полюбляє кримських діточок, що тримає їх за подвійними ґратами. Так чекістська “держава” вирощує людей, звичних до кліток. На фото дитячий садок в Євпаторії

9. Ватники пожаловались путину на заборы, но сцарь холопов не услышал: “Тут такое дело. Есть повод поныть, но с толком. Блогеры не поддержат, скорее всего, кураторы не оценят. А так то пошуметь и прочие действа посовершать, чтобы не скучно жилось. Суть в следующем. Неравнодушные жители Ялты собирали подписи под обращением в Администрацию президента рф о законодательном запрете установки заборов, перекрывающих вид на побережье и доступ к морю. В ответе Администрации президента на имя организаторов акции "За Крым без заборов" сказано, что подписанты не приложили реакцию региональной власти. Говоря простым языком, нужно получить от местных облаевых отказ в сносе заборов и прочего, за что они так героически сражались на одном известном видео. #ЗаКрымбеззаборов”. Комментарии: “(Запоребрик пишет) Не для того вас присоединяли”, “В Ялте прессу собрали, заборы убрали, обратно в 2 раза больше поставили”, “А если честно, напрягают эти всякие заборы, клетки… всё настроение портят”, “Уберут заборы, как же, обрадовался, ага… Не для того именинник (прим — путин) раздал народные земли, чтобы их вытаптывали отары тебе подобных!”

10. Отобранный у Коломойского пансионат “Кастрополь” достался кремлевскому куратору “русской весны” в Крыму Олегу Белавенцеву. Объект был выставлен оккупантами на торги как нежилое здание

11. Зубков продолжает выть: “Удивительная способность российских чиновников узурпировать власть докатилась и до Крыма. Не припомню, чтобы в украинские времена Крыма председатель совета министров сидел в своем кресле более 5 лет. Это было потому, что власть была демократическая, а на скамейке всегда были запасные фигуры”

12. Камней с неба на голову Зубкова все больше: “Совсем скоро они (прим — буквы парка львов Тайган) уйдут в историю "справедливой", "процветающей" путинской россии!”, — ноет Олежка. Буквы гавань постановила снести! Как уродующие окрестные поля! . Зубков продолжает: “Сносы всего, что можно снести, бесконечные суды и прочие кошмары российского Крыма. Так что хорошо всё-таки и вовремя я начал бизнес в Португалии”. Эти кошмары ты лично помог затянуть в наш дом! И что теперь? В Португалию смылся? А по какому паспорту, Олежа? Напомню снятый ФСБ-пикчерз сюжет февраля-марта 2014 года, как “Правый сектор” прибыл в Симферополь есть младенцев русскоязычных… Ты, запроданец и скотина, предоставил автобусы своего парка для перевозки российских боевиков-актеров и пропагандонов. И сакральный автобус т.н. “самообороны Крыма” с надписью “Обама чмо”, “Крым. Единая россия”, “Легендарный автобус-2014”, исписанный антиукраинскими надписями, тоже твой, Олежа. И что тебе теперь не так? Это твоя гавань! Родная! А она ВСЕГДА сжирает все вокруг — без разбора!

13. ООН, пАмАги: “06.10.2019 года. Жители Крыма заявляют о геноциде, который развязали чиновники против местных жителей, и планируют обратиться к генеральному секретарю ООН с просьбой сообщить президенту россии о том, как чиновники лишают крымчан земельных участков, которые по факту у них уже 14 лет, а также планируют разрушить жилые дома, оставив крымчан без крыши над головой”, — жалуются ватники села Укромного

P.S. Такие смешные эти ватники из последнего пункта дайджеста — они хотят пожаловаться в ООН на геноцид, чтобы генсек ООН передал их жалобу путину… А ватники в курсе, что ООН думает об оккупации Крыма и что путин думает об ООН? А где ватники хлопали своими ушами в 2014 году? На оккупендум случайно не бегали? Ну, и для справки: всего жилья будут лишены еще 524 семьи. Не все из них, конечно, радостно встречали оккупантов, но встречавших поздравляю! Как же прав был Оруэлл…

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал