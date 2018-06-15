1. В Ялте оккупанты вчера провели очередной обыск у Мамедовой Элины Меметовны (1991 года рождения). Ей вменяют “публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности”. После обыска Элину увезли в гестапо, а спустя некоторое время отпустили под подписку о невыезде.

2. Вчера весь день по Севастополю носились колонны военной техники с перекрытием дорог, автоматчиками и ВАИ с мигалками. 6 раз за день попадал на них в разных районах. Ехали по направлению из города. В основном кунги какие-то с аппаратурой. А сегодня танкисты береговой охраны ЧФ оккупантов отрабатывали одиночные действия при ведении боя в районе Симферополя.

3. Центр Керчи сегодня в 10 утра снова накрыл блэкаут.

4. Оккупанты вновь перенесли сроки ввода в эксплуатацию Севастопольской и Симферопольской ТЭС. Теперь обещают запустить осенью.

5. Із задоволенням спостерігала, як свинособаки бігали вчора під час непрацюючого мобільного зв’язку та енергомоста по Ялті і верещали про диверсію. Як же вони бояться!

6. Оккупанты в Крыму посеяли в 2 раза меньше яровой пшеницы, чем в прошлом году (1008 га против 2135 га). Кукурузой засеяно 1111 га против 2210 в минувшем году. Всего в 2018 году было засеяно 174 741 га яровых культур, из них подсолнечника — 61 911 га (35% всех площадей).

7. Симферополь окунулся в гавань по самые уши: “Анонимно. Бандитские 90-ые вернулись. Второй день на рынке "Таврия" идёт противостояние между дирекцией рынка и предпринимателями. Дирекция рынка блокирует входы к торговым местам и идут угрозы в адрес предпринимателей”. Комментарий: “Главное, что не стреляют!”. Накипело и у понаехавшего из Ставрополя в Феодосию: “Долбаный Крым!!! Долбаная Феодосия!!! У вас когда-нибудь 90-ые выйдут из задницы???!!! Превратитесь в людей!!!!”. Ему ответили: “Не нравится — ехай отсюда”, “Вы меня, конечно, простите, но уже реально достало. Пятый год пошел, а все хуже и хуже становится. Все-таки я жил и в то время, и сейчас. И могу сравнивать. Даже при каклах такого бардака не было. Напомнить 10 гарантий для крымчан? При хохлах я налогов платил 18000 рублей в год при турпотоке в 6 миллионов. А сейчас — 60000 при турпотоке полтора миллиона. Есть разница?”, “(Отвечает ватник з секты свидетелей засыпания Крыма деньгами — очень популярная нынче секта) Объясню. Потому что местные т.н. "элиты" просто не в состоянии эти средства освоить. Они не привыкли к таким масштабам финансирования”, “Не… Ну, если быть объективным, то реально в 90-ых же”, “У нас была оккупация до 2014 года”, “Ну пришли же освободители, а бардака почему больше стало?”, “Да, с 14 года все разрушили, наблюдаю уже пятый год”, “Не нужно на россию сваливать. Местные власти ничего не делают”, “Что с таким народом можно изменить к лучшему? Они смирились, что заранее обворованы властью и ничего не желают менять, кроме продолжительности халявного зрелища”, “Да, да, да!!!! Чувак, +100500 к твоему крику души!!!!!”

8. Евпатория. Работники рынков города продолжают убегать от бандеровцев к фашистам. Теперь Универсам побежал: “Отжимают рынок Универсам. Все молчат. Как будто все нормально. Ну не должно быть так! Ну не могут люди 15 лет работать, вкладывать в развитие, а потом приходят другие и все забирают!!! Ну неправильно это. Не могу понять, почему никто не вмешивается? Получается, и крымские власти, и московские поддерживают отжимание рынка? Анонимно”. Ответ: “А что высказывать то?! Кто, кроме мистера "запрещать и не пущать", это будет слышать? Был удобнейший, с точки зрения покупателя и обывателя, рынок возле "Фуршета" — решили и постановили. Сейчас очередь решить с рынком возле Универсама. Неужели кого-то что-то удивляет? В истории российской государственности всегда было принято после освоения новой территории отдавать эту территорию на "благоустройство" тех, кто помогал её осваивать. А потом, через небольшой промежуток времени, империя избавлялась от помощников”.

9. Ватники в Севастополе уже смирились с раискими реалиями. Период розовых соплей позади: “Если кому сильно приглянулась земля, не поможет ничего. Отожмут”.

10. Детский отдых в Крыму цветет и пахнет с 2014 года. Пахнет, правда, плохо: “Как можно так нагло врать? "Некоторые детские лагеря закроют", — пишется в статье. Уже закрыты десятки. Они не работают с 2014 года. Многие из них разрушены. От Керчи до Судака уже давно закрыты более 20 детских оздоровительных лагерей. Только в Коктебеле закрыто три — "Спутник", "Восход" и "Горный". Понятное дело, все они были разных ведомств. Но теперь вся земля принадлежит Республике Крым. А это наводит на мысли, что землю хотят "отжать" и застроить. В Судаке и в окрестностях закрыты 5 детских лагерей. Лагерь "Отважный" закрыли лишь потому, что крымская "карьерная" мафия решила открыть карьер по добыче щебня. Лагеря "Лесная Поляна" за городом Старый Крым теперь вообще не существует. И так далее по списку. Видимо, кому-то очень приглянулись замечательные, огромные участки дорогой крымской землицы! По проблеме детского оздоровления написаны сотни писем во все инстанции. У нас была последняя надежда на Генеральную Прокуратуру. Ждём ответа!”. Это ватник прокомментировал статью пропагандонов, в которой сказано, что некоторые детские лагеря Крыма не будут работать летом якобы из-за нарушений.

11. Понаехавшая из Москвы рашистка обнаружила недостроенные очистные сооружения в Щебетовке. Ватница пришла к выводу, что сооружения не достроены “из-за развала СССР”. Вот только сооружения были возведены Украиной, и к моменту оккупации на 90% были готовы к запуску, но вторглись оккупанты, которые так и не запустили их.

12. Жители Феодосии хотят стряхнуть с себя “русский мир”. Нужно срочно ещё раз показать, как путин едет по мосту. А то выветрилось: “Ребят, что можно сделать с нынешней властью в Феодосии? Они окончательно испортили город. Как их убрать?”. Ответы: “Почему у меня только уголовно наказуемые мысли?”, “Никак. Это уголовное преступление”, “Пока наших чинуш честно жить не заставят, хоть всё этому государству отдай, всё разворуют”, “В наше время они скорее вас уберут”, “Гнать поганой метлой”, “Нормальная власть, как и по всей россии”, “Кажется, революция собирается”.

13. Про отношение к кизякам, которыми оккупанты заполонили Крым, впихивая их на все шабаши: “Как устроиться в росгвардию или где можно узнать все это?”. Ответы: “А чего сразу в казаки не податься?”, “Хорошая идея. А коня дадут или со своим приходить?”, “Не, коня не дадут. Туда только с лошадиными мордами и принимают. Сами понимаете, конь с двумя головами смотрится парадоксально. А вот нагайку и медали необходимо иметь с собой. Медали можно нарезать из старых консервных банок (чем больше, тем лучше). А нагайку прикупить на Али. Для особого шика можно сделать папаху из старого валенка, но это уже для кандидатов, серьезно решивших посвятить весь остаток жизни и всю печень на благо”.

14. Пропагандон из Ялты Сергей Сардыко в ужасе от того, что в городе до сих пор встречаются жёлто-синие наклейки на дверях организаций “Об’єкт під охороною”. Подозревает, что в Ялте “сильная антироссийская фронда (движение)”. Отмечу, что такие наклейки до сих пор висят по всему Крыму.

15. Денег нет, но вы держитесь: Медведев объявил о повышении пенсионного возраста с 2019 года — 65 лет для мужчин, 63 года — для женщин, а также о повышении с 1 января НДС с 18 до 20%. Ну как на вырабы сходили?

P.S. Закончу выпуск мнением крымчанина, который неоднократно выезжал на свободную от рашизма территорию Украины: “Пока россия “налаживает коммуникации” с оккупированным Крымом, свободная Украина все больше интегрируется в Европу, уходя все дальше от вечно бухих мыжыбратьев в кокошниках”. Печально, что оккупированные россией Крым и Донбасс продолжают лететь в пропасть, дна которой не видно…