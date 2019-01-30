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КРЫМский бандеровец
КРЫМский бандеровец
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Новости Крымнаша. Тотальная беда. Все плачут

1. Оккупанты заявили, что памятник “вежливым людям” облил краской “агент СБУ”, т.к. у него, о ужас, есть украинский паспорт. Это намек на то, что оккупанты ВСЕХ крымчан считают неблагонадежными, т.к. украинский паспорт есть у ВСЕХ, кроме люто завидующих этому факту понаехавших. И сегодня в Джанкойском районе оккупанты задержали крымского татарина Арсена Кашку, его повезли в “суд”. Подробностей пока нет

2. В Черном море у берегов Крыма уже неделю продолжают гореть танкеры, на которых оккупанты переправляли в Сирию украденный на украинском шельфе газ

Новости
Потому что ''Крым'' – наш

3. У жителей отравленного Армянска поинтересовались: “Я вам пишу из города Сибай. У нас в городе самый глубокий карьер, там добывают руду. С 2018 года у нас выбросы серы. Власти нас успокаивают, что нет превышения. Очень много людей жалуются на состояние здоровья. Всем ставят диагноз ОРВИ либо пневмонию. Была ли у вас эвакуация города? Какие меры приняли?”. Ответы: “Пока люди волну не подняли, ничего не было. "Всё в порядке, всё нормально". После шумихи в СМИ вывезли детей в санатории. Через недели 2-3 вернули обратно. Всячески успокаивали, что превышений нет, "здоровью ничего не угрожает". Местных, пишущих о происходящем в инете, власти называли фейками. Сейчас надеемся на то, что весной-летом ситуация не повторится. Но гарантий никаких нет. Кто мог и хотел — уехал”, “ОРВИ — дежурный диагноз. Другого не дождетесь”, “Вонь и сейчас периодически есть, а показатели в пределах нормы. Но об этом люди перестали говорить. Вот лето настанет, боюсь думать, как всё будет. Мы с ребенком уехали, осенью уже нам поставили астму. Но все родные и близкие остались. А мы теперь набегами”, “Согласна с вами, процесс идет. Запах есть”, “Все и сейчас есть. У моего ребенка опять сыпь, у знакомых тоже, у некоторых даже рвота и тошнота”, “Сегодня в новостях показали ваш город Сибай и воронку от карьера, смог, клубы дыма от серы. Ужас!!!”, “Земля счищает со своей поверхности всю гадость. Вы ту воронку видели? Язва! Как и наш кислотный отстойник. Как вам дала хлеб эта воронка, так и отберет, со здоровьем в придачу. Никто не вывозит, таких очагов по россии десятки. Люди сами решают, что им делать”. Добавлю, что в Украине такие очаги появились на оккупированных россией территориях

Новости
''Полезные идиоты'' на защите Курил

4. Денег нет, но вы держитесь: в детских садах Севастополя оккупанты сократили весь медперсонал

5. Зато без бандер: ватник из Партенита пожаловался на то, что пляжи поселка стали практически недоступными. Ватник подкрепил свой рассказ историей о том, как оккупанты забрали пляж Гуровские камни в Гурзуфе: “Люди там выходили, но россия — это не Украина. Там вроде бы даже судебные дела завели на организаторов этой забастовки”

Новости
Сладкий сон Путина

6. Небо в клеточку: военные оккупанты продолжают отжимать пляжи, на которых до аннексии отдыхали жители Севастополя и туристы. Пляжи обносят “уже хорошо знакомой крымчанам сеткой типа “Махаон”, пишут пропагандоны

7. Понаехавший из россии в Крым до оккупации Большедворов скулит, что “сегодня в Крыму стало очень модно обвинять в происходящем вокруг говне россию и россиян, которые сотнями миллиардов дают сюда деньги”

Новости Крымнаша. Тотальная беда. Все плачут

8. Местные, на выход! “Главой управления юстиции по Крыму” оккупанты назначили завезенного из Твери понаеха Валерия Песенко. Песенко ранее работал в Министерстве нападения рф и органах госбезопасности, а также фальсифицировал выборы в пользу путина, находясь на должности председателя областной избирательной комиссии в Тверской области

Новости
Праздник одебиливания в Мордоре

9. Понаехавшая пожаловалась, что понаехавших в Крыму не любят. Уверен, что такой вывод она сделала не из-за случившейся истории, когда на её машине нацарапали “козел”. Думаю, такое отношение к себе они чувствуют ежедневно, потому что — чужие. Местные прокомментировали её вопль: “Ушлепков ооочень много к нам приехало. Так что не удивляйтесь”, “Все местные водители водят аккуратно, лояльно относятся друг к другу. И это правда! Не было раньше в Ялте бешеных водил, пробок на дорогах и все было прекрасно! Сейчас Ялту заполонил материк, и начался хаос на дорогах!”, “Вам туфельку знак приклеить надо, чтобы они маты правильно царапали”

Новости
Донецк идет ко дну

10. Наноремонты по стандартам говени все еще шокируют жителей оккупированной Евпатории: “Косметический ремонт длился полгода. Леса сняли, прошел дождь — результат (+ фото)”. Много охов и ахов было написано в комментариях, но парочку процитирую: “У меня сложилось впечатление, что в городе одни подрядчики рулят, сами такие чет наляпают, потом сами свалят. Контролирующих органов, походу, нет никаких. А говорят, при Украине ничего не делалось. Такого говна точно не делалось”, “Это россия, детка”

Новости Крымнаша. Тотальная беда. Все плачут

11. Вообще, из дома выходить нельзя. Неизвестно, во что вступишь — просто в грязь или вот в это вот бродячее по улицам ряженое мракобесие

Новости Крымнаша. Тотальная беда. Все плачут

12. В мракобесие, главным элементом которого является милитаризация, продолжают активно втягивать детей безмозглых родителей, которых надо лишать родительских прав

Новости Крымнаша. Тотальная беда. Все плачут

13. Оккупанты принесли в Крым культ войны. Больше всех этому культу рады именно те, кто громче всех кричит “зато не стреляют”. Хотелось бы, чтобы и ответка, когда придет время, прилетала только в их окна… В Феодосии уже готовят дидываивательные шабаши с совковой символикой

Новости Крымнаша. Тотальная беда. Все плачут

14. Заведения, которые до оккупации считались элитными, сменяются дешевыми забегаловками. Диалог жителей Крыма: “Ресторан "Хуторок Ля Мер" на Свердлова (в Ялте). Смена то ли только вывески, то ли ещё и хозяина. Ладно, хоть не в какой-нить "Пивас" перекрасили”, “Самое большее меня харят в Симферополе "пильменные" с серпом и молотом. Трешак. Я туда заходить боюсь, там же, согласно полной достоверности, тараканы должны ползать”, “Ну, это более-менее приличное заведение (было в Ялте). А единственная серпо-молотовая столовая (была такая до оккупации в Новом Свете, единственная в Крыму) теперь размножается со скоростью кроликов, да. Но ещё больше бесят всякие "Пивасики", "Бухлишки" и т.п. быдлоназвания”, “Меня от совка отворачивает”

Новости Крымнаша. Тотальная беда. Все плачут

15. Севастополь. Недавно был в музее “Константиновская батарея”. Там есть карта 1851 года. Весь Крым закрашен синим, кроме маленького клочка суши. Рядом разъяснение: синим обозначена территория крымских татар. Маленький кусочек Севастопольской бухты — место, где жили свинособаки. Чей Крым “исконно”, русня?

P.S. Завершу выпуск сообщением жителя Керчи о процветании и вставании с колен: “Приехал с Центрального рынка. Там тотальная беда. Все плачут: цены и тарифы ЖКХ высокие, пенсии и зарплаты маленькие, и все в таком духе. Плачьте, суки! А ведь это только январь 2019-го. К августу 2019-го завоете еще больше, а до января 2020-го доживут не все!”.

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Автор
КРЫМский бандеровецКРЫМский бандеровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Источник
Источник:Блог КРЫМского бандеровца
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