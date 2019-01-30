1. Оккупанты заявили, что памятник “вежливым людям” облил краской “агент СБУ”, т.к. у него, о ужас, есть украинский паспорт. Это намек на то, что оккупанты ВСЕХ крымчан считают неблагонадежными, т.к. украинский паспорт есть у ВСЕХ, кроме люто завидующих этому факту понаехавших. И сегодня в Джанкойском районе оккупанты задержали крымского татарина Арсена Кашку, его повезли в “суд”. Подробностей пока нет

2. В Черном море у берегов Крыма уже неделю продолжают гореть танкеры, на которых оккупанты переправляли в Сирию украденный на украинском шельфе газ

3. У жителей отравленного Армянска поинтересовались: “Я вам пишу из города Сибай. У нас в городе самый глубокий карьер, там добывают руду. С 2018 года у нас выбросы серы. Власти нас успокаивают, что нет превышения. Очень много людей жалуются на состояние здоровья. Всем ставят диагноз ОРВИ либо пневмонию. Была ли у вас эвакуация города? Какие меры приняли?”. Ответы: “Пока люди волну не подняли, ничего не было. "Всё в порядке, всё нормально". После шумихи в СМИ вывезли детей в санатории. Через недели 2-3 вернули обратно. Всячески успокаивали, что превышений нет, "здоровью ничего не угрожает". Местных, пишущих о происходящем в инете, власти называли фейками. Сейчас надеемся на то, что весной-летом ситуация не повторится. Но гарантий никаких нет. Кто мог и хотел — уехал”, “ОРВИ — дежурный диагноз. Другого не дождетесь”, “Вонь и сейчас периодически есть, а показатели в пределах нормы. Но об этом люди перестали говорить. Вот лето настанет, боюсь думать, как всё будет. Мы с ребенком уехали, осенью уже нам поставили астму. Но все родные и близкие остались. А мы теперь набегами”, “Согласна с вами, процесс идет. Запах есть”, “Все и сейчас есть. У моего ребенка опять сыпь, у знакомых тоже, у некоторых даже рвота и тошнота”, “Сегодня в новостях показали ваш город Сибай и воронку от карьера, смог, клубы дыма от серы. Ужас!!!”, “Земля счищает со своей поверхности всю гадость. Вы ту воронку видели? Язва! Как и наш кислотный отстойник. Как вам дала хлеб эта воронка, так и отберет, со здоровьем в придачу. Никто не вывозит, таких очагов по россии десятки. Люди сами решают, что им делать”. Добавлю, что в Украине такие очаги появились на оккупированных россией территориях

4. Денег нет, но вы держитесь: в детских садах Севастополя оккупанты сократили весь медперсонал

5. Зато без бандер: ватник из Партенита пожаловался на то, что пляжи поселка стали практически недоступными. Ватник подкрепил свой рассказ историей о том, как оккупанты забрали пляж Гуровские камни в Гурзуфе: “Люди там выходили, но россия — это не Украина. Там вроде бы даже судебные дела завели на организаторов этой забастовки”

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6. Небо в клеточку: военные оккупанты продолжают отжимать пляжи, на которых до аннексии отдыхали жители Севастополя и туристы. Пляжи обносят “уже хорошо знакомой крымчанам сеткой типа “Махаон”, пишут пропагандоны

7. Понаехавший из россии в Крым до оккупации Большедворов скулит, что “сегодня в Крыму стало очень модно обвинять в происходящем вокруг говне россию и россиян, которые сотнями миллиардов дают сюда деньги”

8. Местные, на выход! “Главой управления юстиции по Крыму” оккупанты назначили завезенного из Твери понаеха Валерия Песенко. Песенко ранее работал в Министерстве нападения рф и органах госбезопасности, а также фальсифицировал выборы в пользу путина, находясь на должности председателя областной избирательной комиссии в Тверской области

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9. Понаехавшая пожаловалась, что понаехавших в Крыму не любят. Уверен, что такой вывод она сделала не из-за случившейся истории, когда на её машине нацарапали “козел”. Думаю, такое отношение к себе они чувствуют ежедневно, потому что — чужие. Местные прокомментировали её вопль: “Ушлепков ооочень много к нам приехало. Так что не удивляйтесь”, “Все местные водители водят аккуратно, лояльно относятся друг к другу. И это правда! Не было раньше в Ялте бешеных водил, пробок на дорогах и все было прекрасно! Сейчас Ялту заполонил материк, и начался хаос на дорогах!”, “Вам туфельку знак приклеить надо, чтобы они маты правильно царапали”

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10. Наноремонты по стандартам говени все еще шокируют жителей оккупированной Евпатории: “Косметический ремонт длился полгода. Леса сняли, прошел дождь — результат (+ фото)”. Много охов и ахов было написано в комментариях, но парочку процитирую: “У меня сложилось впечатление, что в городе одни подрядчики рулят, сами такие чет наляпают, потом сами свалят. Контролирующих органов, походу, нет никаких. А говорят, при Украине ничего не делалось. Такого говна точно не делалось”, “Это россия, детка”

11. Вообще, из дома выходить нельзя. Неизвестно, во что вступишь — просто в грязь или вот в это вот бродячее по улицам ряженое мракобесие

12. В мракобесие, главным элементом которого является милитаризация, продолжают активно втягивать детей безмозглых родителей, которых надо лишать родительских прав

13. Оккупанты принесли в Крым культ войны. Больше всех этому культу рады именно те, кто громче всех кричит “зато не стреляют”. Хотелось бы, чтобы и ответка, когда придет время, прилетала только в их окна… В Феодосии уже готовят дидываивательные шабаши с совковой символикой

14. Заведения, которые до оккупации считались элитными, сменяются дешевыми забегаловками. Диалог жителей Крыма: “Ресторан "Хуторок Ля Мер" на Свердлова (в Ялте). Смена то ли только вывески, то ли ещё и хозяина. Ладно, хоть не в какой-нить "Пивас" перекрасили”, “Самое большее меня харят в Симферополе "пильменные" с серпом и молотом. Трешак. Я туда заходить боюсь, там же, согласно полной достоверности, тараканы должны ползать”, “Ну, это более-менее приличное заведение (было в Ялте). А единственная серпо-молотовая столовая (была такая до оккупации в Новом Свете, единственная в Крыму) теперь размножается со скоростью кроликов, да. Но ещё больше бесят всякие "Пивасики", "Бухлишки" и т.п. быдлоназвания”, “Меня от совка отворачивает”

15. Севастополь. Недавно был в музее “Константиновская батарея”. Там есть карта 1851 года. Весь Крым закрашен синим, кроме маленького клочка суши. Рядом разъяснение: синим обозначена территория крымских татар. Маленький кусочек Севастопольской бухты — место, где жили свинособаки. Чей Крым “исконно”, русня?

P.S. Завершу выпуск сообщением жителя Керчи о процветании и вставании с колен: “Приехал с Центрального рынка. Там тотальная беда. Все плачут: цены и тарифы ЖКХ высокие, пенсии и зарплаты маленькие, и все в таком духе. Плачьте, суки! А ведь это только январь 2019-го. К августу 2019-го завоете еще больше, а до января 2020-го доживут не все!”.

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