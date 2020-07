1. Политзаключенный Олег Приходько в поддержку крымских татар провел флешмоб в зале “суда” — “Прекратите загонять мусульман в свой Освенцим”. На судилище были заслушаны два свидетеля обвинения. Тимур Ирих и Владимир Кунцов дали такие показания, что прокурор решил отказаться от всех других свидетелей обвинения, чтобы не испортить сфабрикованную оккупантами картину: “О чем вы говорите, мы общались про историю, про жизнь, при чём здесь терроризм? Приходько 60 лет прожил в Саках, его знают все. У нас не та репутация, чтобы мы обсуждали какой-то терроризм. Это бред просто”. Судье и прокурору такие показания не понравились

2. Путин заявил: “То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано”. Ох, как же правы были харьковские Ультрас, на весь мир прославившие путина как хйло

3. Шоу вместо воды: “Сегодня (11.07.2020) в Крым прибыли первые эшелоны водопроводных труб, которые силами МО рф будут соединять по временной схеме Тайганское водохранилище с системой водоснабжения города Симферополь”, — заявил Гоблин. Тайганское водохранилище практически пустое. Проблема воды в Белогорском районе капец остро стоит. В Керчи, Феодосии вода — гость нечастый. Северный Крым про воду уже и не мечтает. Но последние три капли отберут и притянут (может быть) в столичку. The show must go on!

4. Некоторые пропагандоны в Крыму усомнились в намерениях оккупантов напоить Симферополь водой Тайганского водохранилища, которой там нет. В статье “Очень загадочный проект водоснабжения Симферополя” они написали: “Городское водохранилище пополнят из водохранилища Тайганского. И в связи с этим появилось несколько вопросов. Первый вытекает из заявления, что между водохранилищами напрямую около 20 километров. Берем гугл-мапс и по крайним точкам получаем 35,5 км. Откуда и кто намерил 20? Вдобавок перепад высот: Симферопольское 292 метра над уровнем моря, а Тайганское 202 метра. А 90 метров это не только лишнее расстояние, но и лишнее давление в трубах (и давление не хилое!). А еще яйла на пути — метров 600 высотой — будут подниматься или обходить? Подниматься — нужны насосы и риск гидроудара в трубах; обходить — лишние километры. Вопрос второй. Из Ивановского водозабора (который в Бахчисарайском районе) качают 25 000 кубов воды в сутки по трубе диаметром 500 мм. А тут, судя по фото, которое у Аксенова в ФБ, планируют 110-ые. По нескольку в пучок будут класть? Вопрос третий. Так сколько будут воды подавать? Сергей Аксенов там же в ФБ написал, что 50 000 кубометров. А Вайль, который председатель комитета по водному хозяйству, в эфире "Крым-24" говорит, ссылаясь на военных: "По расчетам коллег-военных, это будет 40 000 в сутки". Вопрос четвертый. В Тайганском водохранилище такие несметные запасы? Вопрос пятый. Эта водопроводная "лапша" останется навечно украшать крымский ландшафт? К примеру, к воинской части в Перевальном тянется от Ивановки такая же 110-ая одиночная водопроводная нитка. Едешь по дороге и видишь — вот она вдоль обочины вьется. Где-то ее сплющило — видимо, машины или тракторы, или танки переехали, и вода по ней течь уже не может, но никто ее и не чинит, и не убирает. И мало того, что брошенные деньги, так еще и бардак. Вопрос шестой. Сергей Аксенов заявил, что замминистра обороны "прошел своими ногами полностью всю трассу без исключения". Все 35,5 км? Замминистра? В 35-градусную жару? Напрямки по черти чему?”

5. Это шо ж получается? Обещанный самолёт, привлекающий дождевые тучи, новейшая разработка “геотомограф” и даже самая передовая технология — молитва и крестный ход — не помогли? Остался только водопровод из одного пересохшего водохранилища в другое пересохшее? Печалька

6. Появились свежие фото заросшего травой Северо-Крымского канала

7. Владельцы частных катеров в Ялте снова готовятся к забастовке из-за выросших портовых сборов и закрытых причалов на Ласточкином гнезде, в Алупке и Никите

8. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 16 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 4 (все они — понаехавшие). Количество зараженных на полуострове увеличилось до 1142 человек, в том числе 271 в Севастополе. Умерли 37 человек, в том числе 5 — в Севастополе

9. Новости обсерваторной жизни, устроенной оккупантами для жителей материковой Украины, едущих в Крым по гуманитарным причинам, и крымчан, выехавших на материк и возвращающихся домой: “Вчера отправили тещу из Киева в Севастополь. Выехала в 17:00 из Киева, в 8 утра уже была дома в Севастополе. Проходила через Каланчак. Прописка у нее севастопольская. Всех, у кого прописка севастопольская, пропустили домой на самоизоляцию. Обе границы прошли за 2 часа 40 минут. Сумки на украинской границе не проверяли, на российской проверили, но без проблем”, “Меня только позавчера выпустили из обсерватора. На нашем этаже были люди с детьми 3-5 лет, также была женщина с 11-месячным ребенком, которая постоянно писала жалобы и звонила в разные инстанции, но ей это особо не помогло. Также в обсерваторе находилась беременная на 9 месяце и пожилая женщина с тяжелой формой сахарного диабета, она "отсидела" все 14 дней. Выписали нас всех в один день”, “Ребята, полный ппц сегодня. Отсидели в Мечте 10 дней, взяли тест.11 человек Ковид+. У меня в том числе. Ждем скорую на Симферополь. Все в шоке. Ни у кого нет симптомов, все прекрасно себя чувствуют. В одном номере у кого есть, у кого нет. У матери есть, у сына нет, муж, жена и т.д. Что-то мутное здесь! Быть такого не может. Обсервация была тяжелая, а теперь еще в заточение. Подумайте, прежде чем ехать. Все планы нарушены”

10. Лапти — кочевое стадо, конечно. И менталитет Орды присутствует — набеги. А прутся они, потому что в ТВ круглосуточно рассказывают, сколько охриниардов денех в Крым россиюшка вкладывает, как тут все строится, улучшается. Брехня обычная, но лапти верят почему-то… В алуштинской группе очередная рашистка написала, что планирует припереться на ПМЖ. Вот вам один из ватных консолидированных ответов рашистке: “Не надо к нам приезжать жить!!! Куда??? Мы рады были вам в 14-15 годах! Но слишком вас много приперлось! Живите у себя! Приезжайте к нам на отдых! Вы со своими стройками уничтожаете наш маленький остров!!! Можно сказать, что уже уничтожили! Уже мало чего осталось! Да что же вы сюда прётесь все? Скоро всё изменится. Вам будет уезжать отсюда некуда! Оставайтесь дома!!!!”

P.S. “Скоро всё изменится. Вам будет уезжать отсюда некуда!” — написала ватница собравшейся понаехать рашистке. Вата — ватой, а приближающегося пушного зверька хорошо чувствует.

