1. Оккупанты приговорили к полутора годам колонии строгого режима гражданина Украины — за “попытку проникнуть на территорию полуострова”. Имя украинца не называется

2. Коллегия судей Святошинского райсуда Киева заочно признала виновной в госизмене и приговорила к 12 годам лишения свободы с конфискацией крымскую “судью” Екатерину Остапову, которая в 2014 году перешла на службу к оккупантам в Севастополе

3. Истребители Северного флота оккупантов проводят военно-террористические учения в захваченном Крыму

4. “В Артеке во время форума по оздоровлению заболел ребёнок. Его запустили до тяжелой формы пневмонии, а когда отправили в Ливадийскую больницу (в Ялте), было уже поздно. Если тебя лечит русня, у тебя нет шансов. Кацапы заметают следы, но город маленький и любит сплетничать”, — написал наш крымчанин. Но замести следы не удалось. Смерть 12-летнего мальчика, которого родители-рашисты притащили в оккупацию из Санкт-Петербурга, получила огласку. Оккупанты ищут крайнего. Смерть ребенка якобы произошла вчера, 11 октября, в день назначения в “Артеке” нового понаехавшего директора Константина Федоренко. Однако, после того, как новость появилась в СМИ, наш крымчанин добавил: “Пацаны, это случилось раньше. У них там типа фестиваль был про здоровье детей (хахаха), не хотели портить ауру. Тянули, как могли. Я услышал об этом первый раз еще в четверг (10 октября)”

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5. Крым просит у россии еще 25 млрд рублей “для нормализации энергоснабжения”. Мало просите, гоблинцы, просите больше!

6. Крым с молотка: оккупанты выставили алуштинский “Лазурный берег” Коломойского на аукцион. Пансионат числится как объект “незавершенного строительства”

7. Крым с молотка: оккупанты выставили на продажу гоблинизированный в 2014 году санаторий “Ветеран” в Алуште. Основным профилем санатория является лечение сердечных заболеваний, органов дыхания, восстановление координации движений

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8. Российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар считает, что причиной отсрочки движения грузовых поездов по Крымскому мосту могли стать карстовые полости, из-за которых проседает грунт. Недавно в результате обвала погиб рабочий

9. Что крымчане в комментариях к этому посту предлагают замерять роспогранцам линейкой, я не привожу из соображений цензуры: “Всегда приятно проходить украинскую часть границы в любую сторону: никто не задает тебе глупых вопросов, не меряет линейкой расстояние между глаз, не обыскивает. И что эти российские твари постоянно ищут в головах, глазах и сумках людей, въезжающих в Крым? А тем более — у выезжающих из него!? Ведь, кроме помоев, теперь из Крыма людям вывезти нечего”, “Я тоже охуев@ю от этих линеечников. Замеры линейкой в великой державе. Офигеть”, “Скрепы ищут, наверное. Что, кроме скреп, можно вывезти?”

10. Посмотрите, говорила уже об этом не раз. Пропагандоны на “Россия-1” обзывают Крым “Тавридой”. Потому что КРЫМ — УКРАИНА, Крым -крымскотатарский. А Таврида — хрень с бугра. Убрать максимально с языка. Тавриду они же не аннексировали, да?

11. Посмотрите видео пропагандонов из Евпатории, куда оккупанты свезли детей в военный лагерь, в котором учат их обращаться с оружием и готовят к тому, что нужно отдать жизнь за россию и ботоксного сцаря. В сюжете Крым также подписан как “Таврида”

12. Детей в военной форме оккупанты притащили в сакральных Херсонес, где водили их по колхозу-новоделу, который состряпали на месте древнего городища

P.S. Руины Херсонеса в Севастополе и Ханский дворец в Бахчисарае — не единственные культурно-исторические объекты в Крыму, которые уничтожаются российскими оккупантами. Сообщением нашего человека на эту тему завершу сегодняшний выпуск: “Доклад ЮНЕСКО по Хансараю не заметил: — уничтожение штукатурки на заборе Ханского кладбища; — трещины на фасаде Большой Ханской мечети; — навес над Главным корпусом; — разбитые витражи в Большой Ханской мечети. В ЮНЕСКО отдельно написали о том, что мыть фасады Ханского кёрхером нельзя. Это ведет к уничтожению Хансарая. А я напомню, что автор мытья — директор заповедника, коллаборант Вадим Мартынюк, который во время мытья пытался запретить снимать этот процесс на видео. Зачем мыли? Готовились к 100-летию заповедника. И, кстати, где отставка Мартынюка после выводов ЮНЕСКО? Нет? Можно сделать вывод, что россия сознательно уничтожает Ханский дворец, а его тупой директор — бездумное орудие в руках мордора”.

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