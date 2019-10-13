Главная Новости
13 октября • обновлено в 07:12
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

КРЫМский бандеровец
КРЫМский бандеровец
Украинский блогер из Крыма Все статьи автора

Новости Крымнаша. Россия сознательно уничтожает Ханский дворец

860

1. Оккупанты приговорили к полутора годам колонии строгого режима гражданина Украины — за “попытку проникнуть на территорию полуострова”. Имя украинца не называется

2. Коллегия судей Святошинского райсуда Киева заочно признала виновной в госизмене и приговорила к 12 годам лишения свободы с конфискацией крымскую “судью” Екатерину Остапову, которая в 2014 году перешла на службу к оккупантам в Севастополе

Новости
Зачистки продовжуються: в Москві заарештували Пушиліна

3. Истребители Северного флота оккупантов проводят военно-террористические учения в захваченном Крыму

4. “В Артеке во время форума по оздоровлению заболел ребёнок. Его запустили до тяжелой формы пневмонии, а когда отправили в Ливадийскую больницу (в Ялте), было уже поздно. Если тебя лечит русня, у тебя нет шансов. Кацапы заметают следы, но город маленький и любит сплетничать”, — написал наш крымчанин. Но замести следы не удалось. Смерть 12-летнего мальчика, которого родители-рашисты притащили в оккупацию из Санкт-Петербурга, получила огласку. Оккупанты ищут крайнего. Смерть ребенка якобы произошла вчера, 11 октября, в день назначения в “Артеке” нового понаехавшего директора Константина Федоренко. Однако, после того, как новость появилась в СМИ, наш крымчанин добавил: “Пацаны, это случилось раньше. У них там типа фестиваль был про здоровье детей (хахаха), не хотели портить ауру. Тянули, как могли. Я услышал об этом первый раз еще в четверг (10 октября)”

Новости
Лицо российской нищеты

5. Крым просит у россии еще 25 млрд рублей “для нормализации энергоснабжения”. Мало просите, гоблинцы, просите больше!

6. Крым с молотка: оккупанты выставили алуштинский “Лазурный берег” Коломойского на аукцион. Пансионат числится как объект “незавершенного строительства”

7. Крым с молотка: оккупанты выставили на продажу гоблинизированный в 2014 году санаторий “Ветеран” в Алуште. Основным профилем санатория является лечение сердечных заболеваний, органов дыхания, восстановление координации движений

Новости
Почему люди в СССР верили Кашпировскому

8. Российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар считает, что причиной отсрочки движения грузовых поездов по Крымскому мосту могли стать карстовые полости, из-за которых проседает грунт. Недавно в результате обвала погиб рабочий

9. Что крымчане в комментариях к этому посту предлагают замерять роспогранцам линейкой, я не привожу из соображений цензуры: “Всегда приятно проходить украинскую часть границы в любую сторону: никто не задает тебе глупых вопросов, не меряет линейкой расстояние между глаз, не обыскивает. И что эти российские твари постоянно ищут в головах, глазах и сумках людей, въезжающих в Крым? А тем более — у выезжающих из него!? Ведь, кроме помоев, теперь из Крыма людям вывезти нечего”, “Я тоже охуев@ю от этих линеечников. Замеры линейкой в великой державе. Офигеть”, “Скрепы ищут, наверное. Что, кроме скреп, можно вывезти?”

Новости Крымнаша. Россия сознательно уничтожает Ханский дворец

10. Посмотрите, говорила уже об этом не раз. Пропагандоны на “Россия-1” обзывают Крым “Тавридой”. Потому что КРЫМ — УКРАИНА, Крым -крымскотатарский. А Таврида — хрень с бугра. Убрать максимально с языка. Тавриду они же не аннексировали, да?

Новости Крымнаша. Россия сознательно уничтожает Ханский дворец

11. Посмотрите видео пропагандонов из Евпатории, куда оккупанты свезли детей в военный лагерь, в котором учат их обращаться с оружием и готовят к тому, что нужно отдать жизнь за россию и ботоксного сцаря. В сюжете Крым также подписан как “Таврида”

12. Детей в военной форме оккупанты притащили в сакральных Херсонес, где водили их по колхозу-новоделу, который состряпали на месте древнего городища

Новости Крымнаша. Россия сознательно уничтожает Ханский дворец

P.S. Руины Херсонеса в Севастополе и Ханский дворец в Бахчисарае — не единственные культурно-исторические объекты в Крыму, которые уничтожаются российскими оккупантами. Сообщением нашего человека на эту тему завершу сегодняшний выпуск: “Доклад ЮНЕСКО по Хансараю не заметил: — уничтожение штукатурки на заборе Ханского кладбища; — трещины на фасаде Большой Ханской мечети; — навес над Главным корпусом; — разбитые витражи в Большой Ханской мечети. В ЮНЕСКО отдельно написали о том, что мыть фасады Ханского кёрхером нельзя. Это ведет к уничтожению Хансарая. А я напомню, что автор мытья — директор заповедника, коллаборант Вадим Мартынюк, который во время мытья пытался запретить снимать этот процесс на видео. Зачем мыли? Готовились к 100-летию заповедника. И, кстати, где отставка Мартынюка после выводов ЮНЕСКО? Нет? Можно сделать вывод, что россия сознательно уничтожает Ханский дворец, а его тупой директор — бездумное орудие в руках мордора”.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
КРЫМский бандеровец КРЫМский бандеровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Источник
Источник: Блог КРЫМСкого бандеровца
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel