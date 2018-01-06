1. В Симферополе в 6 утра оккупанты под видом “профилактических розыскных мероприятий” провели обыски в домах сестер Кантемировой Хатидже и Базировой Зеры. Изъяли технику и книги. Кроме того, оккупанты взяли отпечатки пальцев и образцы слюны у 27-летнего крымского татарина Мустафы Базирова

2. Адвокат Эмиль Курбединов сообщил об очередном избиении оккупантами крымского политузника: “Пришла очередная информация с Краснодарского СИЗО. По информации — Вадиму Сируку сотрудники ОМОНа наносили удары по голове и ногам. Я предполагаю, что это, также, месть за первую информацию от Вадима о зверском поведении администрации Краснодарского СИЗО, которая получила огласку, и даже СИЗО посетили члены ОНК буквально неделю назад. И вот очередные попытки сломить политзаключённых — Вадима Сирука и других! Прошу коллег не оставаться в стороне!”

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3. Оккупанты допросили семью члена Меджлиса Эскендера Бариева. Как сообщил Бариев, допросу подверглись две его сестры и тесть. Родители не пошли на допрос из-за состояния здоровья. Бариев уверен, что на его семью оказывается давление в связи с его правозащитной деятельностью

4. СБУ задержала в Киеве т.н. “экс-министра здравоохранения” Крыма Петра Михальчевского, который пробыл при оккупантах “министром” с марта по июнь 2014 года, пока его не заменили, как и всех остальных. Кстати, СБУ, можете в Киеве еще много таких поискать. Михальчевский был одним из тех, кто обещал крымчанам бесплатные медицинские полисы, но для этого необходимо было обязательно получить “российское гражданство и российский паспорт”

5. Оккупанты, пытаясь свести к минимуму поездки крымчан на материковую Украину, распространили фейк о новом порядке пересечения админграницы, для которого якобы нужны заграничные паспорта или новые ID-карты, что является ложью. Для крымчан действуют старые правила

6. В Севастополе настолько “все пучком”, что оккупанты уверенны, что вата на “выборы” не пойдет. Поэтому политтехнологи придумывают варианты, как завлечь вату на “избирательные участки”

7. “Керченская паромная переправа минимально влияет на высокие цены в Севастополе и Крыму. В большой степени на цены влияют признаки наличия картельного сговора и безответственность предпринимателей”, — сообщили крымские пропагандоны. Другими словами, кто надеялся начать жрать подешевле и ждал мост, жестоко просчитался. Вату морально готовят

8. Детей в детских садах и школах оккупанты продолжают травить произведенной в россии “молочкой” из технического пальмового масла h

9. Некоторым сложно осознать очевидное. Ватнику сообщили причину отказа в получении итальянской визы, за которой ватоголовый ездил в Москву: “Выяснилась причина отказа. Из консульства ответили: Крым не является территориальной компетенцией Итальянского Консульства в Москве. Просьба обращаться в Итальянское Консульство в Украине”, “Макаронников бес по ходу попутал… Интересно, через одного выдают визы или всех отсылают?”

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10. Оккупанты, судя по всему, производят замер температуры в палате: “Привет, ялтинцы!!! Расскажите, пожалуйста, что с экологией в вашем городе? Откуда идёт большая часть выбросов? Чистый ли город вообще? Что изменилось в лучшую или худшую сторону за последние годы? Анон”. Ответы: “У нас всё плохо”, “В горах норм, в городе не норм”, “Да понаприезжали тут материковые, мутят воду. А так, если отдыхать, то милости просим”, “Какая экология? Людям есть нечего!!! Дайте работу и зарплаты населению крымчан! А с экологией мы и сами разберёмся! Руки, ноги, голова на месте”, “Очень грязно, делаешь 2 шага от самого центра, где хоть как-то наводят порядок, и все, попадаешь в срач. В спальных районах всегда есть мини-свалки. Очень печально”, “Раньше я была гостеприимным человеком, теперь — нет. Категорически! Ненавижу, когда Ялту называют как попало, типа Ялтушкой и т.п. Мы же, приезжая в другие города, не говорим Сургутик, Самарушка, Волгоградик, Махачкалинушка!”, “Скоро Крыму придет полная попа”, “Стало хуже. Ялта — грязный город”

11. Судя по некоторым ответам, не все ватники поняли, что оккупация заключается в вытеснении местных жителей и заменой их понаехавшими. Понаехавшая в комментариях написала, что она якобы уже жила в Крыму, и “при Украине ей было хуже”. Не верю, иначе она не задавала бы всех этих вопросов: “Переехала к вам (Приморский, Феодосия). Надо начинать новую жизнь. Вопросов много: 1) Реально ли найти недорогую няню для двоих деток; 2) Как обстоят дела в садике; 3) Куда пойти работать? Интересуют супермаркеты и большие магазины. Где как платят? Да и вообще, какая зарплата считается нормальной?”. Ответы: “Стало смешно после фразы: переехала к вам. Все уезжают, а ты приехала. Прямо как фильм про апокалипсис: пробка на выезде из города, а в город едет одинокая машинка с супергероем. Вот чем нужно думать, чтобы сначала переехать, а потом искать что, где и как уже на месте?”, “Мой вам совет — уезжайте, бегите и забудьте эту дыру!”, “Сочувствую. Переехать сюда — это самая плохая идея. Нам осталось 1,5 года здесь торчать, а я уже готова вещи паковать”, “То, что "при Украине мне жилось хуже" — это довольно-таки спорный вопрос. Лично у меня всё с точностью наоборот. Но в любом случае я рад, что мы вернулись на родину”

12. Понаехавшие продолжают переть в Крым, который “23 года уничтожала Украина”, да так и не смогла уничтожить, что этим тараканам у нас лучше, чем в своих российских зажопинсках. И это при том, что за 4 года оккупации жизнь тут конкретно ухудшили: “Хотим все бросить, переехать к вам в город (в Феодосию), но не знаем, как там с работой и жильём. Может, кто может подсказать или посоветовать что-нибудь? Сами мы живем в Челябинске. Анон”. Ответы: “Если вы еще этого не сделали, то все еще есть возможность передумать”, “(Пишет ватная бизнесменша, которая роет себе могилу. Её выживут понаехавшие. Запомните мои слова) В Челябинске беда с экологией. Мы строим каркасный дом паре из Челябинска. Переехали в ноябре. И вам поможем”, “Работал у нас летом паренёк из Челябинска. Жил идеей заработать денег и слинять скорее назад. Что и сделал, доработав сезон”, “Работа 10-15 тыс, аренда жилья от 10 тыс. Продукты стоят процентов на 40 дороже”

13. Ялта. 148 дней “Света” безвылазно просидела дома, а вчера — решилась (а то аж перед другими районами неудобно было). Света не было больше часа.

14. Вчера путин снял запрет на перелеты россиян в Каир — столицу Египта, который действовал с 8 ноября 2015 года. Слышу, как плачет ватный маклер под моими крымскими окнами. Маклер ещё от Турции не отошел, а тут новое испытание

P.S. Закончу выпуск зарисовкой из Севастополя: “Дорога к морю, идущая мимо парка Победы, вся в новых стройках. Один дом уже достроен. Помнится, до оккупации население боролось против незаконной застройки, и часто — успешно. Теперь боятся, т.к. российские чиновники-бандиты страшнее мифических бандеровцев. Да и как за парк бороться, когда у самого дачку отбирают?”.