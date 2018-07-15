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КРЫМский бандеровец
КРЫМский бандеровец
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Новости Крымнаша. Разный менталитет

2.4т

1. В Симферополе возле памятника Шевченко мама политзаключенного Александра Кольченко провела одиночный пикет в поддержку голодающего 62-ой день Сенцова

2. Оккупированный россией Крым только за два года оккупации (с 2016 по 2018) потерял 23% растительности. Обезвоживание Крыма приведет к массовому вымиранию растительного и животного мира, эрозии почвы, пожарам в экосистемах и экологической катастрофе

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3. Оккупанты сообщили, что “уборочная кампания в Крыму вступила в стадию завершения”. Местные комментируют: “Очень печально, что много недосказанности. Про то, что неурожай. По ТВ сказали, а тут язык в известное место засунули. Это факт. Кто видел поля в этом году, тот понял”, “В Советском и Нижнегорском районах вообще не смогли собрать нормальный урожай, ибо засуха. Зато плати налоги в полном объёме”, “Полегло половина зерна на полях. Сам видел”, “Да и взошло хреново”, “Да, мелковатое оно. Комбайн вряд ли бы такое взял”, “Фортануло же сирийцам”, “Зато у нас хлеб подорожает”

4. Новости курортного “сезона” в Феодосии: “Где вода? Вторые сутки без воды. Один шаг до холеры. Это специально?”, “Подскажите номер телефона — заказать водовоз!! Очень срочно!!! На Очистные!!! Нет сил больше без воды”, “Когда дадут воду в Феодосии??? Сутки с маленькими детьми сидим без воды”, “Зато отчитались, что все сделано и есть вода, водовозов пруд пруди везде, хотя их на город максимум 3”, “Слышал, что и сегодня её, возможно, не будет”, “В маршрутках будут сегодня еще те ароматы”, “На самом деле нифига не смешно, и уже запасы воды и оптимизма заканчиваются. Ладно день, и то это ненормально, но пошли вторые сутки и уже все внутреннее раздражение перетекает во внешнее”, “Пора уже всем перезнакомиться (районами!!!) и ходить друг к другу в гости на помыться!!!”, “На Очистных уже месяц не дают воду!!! Вернее, дают по расписанию без насоса, самотёком, но до нас она не доходит. Покупаем 6 кубов за 2000 руб у водоканала. Они там отлично зарабатывают!!!!”

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5. Яны-Капу (Красноперекопск) сильно запроцветал в говени: “Ни воды, ни света. Вы че там совсем е*нулись?”. Ответы: “С неба много воды прилетело. Или у вас опять нет дождя?”, “Зато дождь пошёл”, “У нас с самого утра воды нет”, “(Понаехавший из Петропавловск-Камчатска) Во время сильной грозы всегда свет отключают. Б — безопасность”. У них там в россии реально свет отключают во время грозы? Дикие люди. И они учат нас жизни

6. Смешно, когда понаехавшие жалуются на нищенские зарплаты: “Анон. Переехал в Симферополь. Зарплаты +/- 15000. Как вы тут вообще выживаете? В магазине кроссовки стоят уже 5-7 тысяч. Как можно на это, не побоюсь сказать, существовать, а не жить? За месяц у себя в СПб на этой же должности я 42000 получал. Или Симферополь какое-то отдельное государство от Москоу и СПб и вообще от россии? Всё-таки столица Крыма!”. Ответы: “За 15 000 надо будет ещё работать с 8 до 20 и 6 дней в неделю”, “А думали, в сказку попали. Увы, так выживаем”, “Прикинь, а было время, когда россияне с Москвы и Питера удивлялись нашим ценам из-за дешевизны. Догадался, когда?”, “Крым — вообще, походу, отдельное государство. На ЮБК зп такие же, а цены выше симферопольских”, “Крым по зп и ценам — как остальная россия. Это Москва и Питер не россия”, “А Вы, автор, думали, тут маслом намазано?! Умиляют подобные вам. Здесь так же, как и везде”, “15 штук, счастливый!”, “Так вся рф выживает, а ты Крым, Крым”, “Да, кореш, здесь жестко. В новостях приторный вкус патриотизма, осваивают бюджеты, а не строят дороги. Налоги больше, чем на материке. Плюс изоляция многим даёт возможность на монополию, соответственно, ломят свои цены. Так что, братан, придётся искать тебе педали подешевле”

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7. Коммунистам в Керчи оккупанты запретили митинговать против повышения пенсионного возраста и тарифов под предлогом того, что в это время в этом месте якобы будет проходить другой митинг. Но никакого другого митинга не было). Несколько коммуняк пришли проверить, из-за какого же мероприятия им запретили митинговать, но, никого не обнаружив, заявили: “Нас давят, над нами издеваются, а мы молчим в очередной раз”. На площадь на всякий случай оккупанты стянули полицаев режима

8. Воронцовскому парку в Алупке — кранты. Понаехавшая из Питера написала: “Как-то много в последнее время негативных наблюдений по Крыму! Складывается негативный образ Крыма, крымчан! А я вижу тенденцию, что многие такие вещи происходят под прикрытием заезжих чинуш, руководителей, исполнителей. Люди, вы звери!”. Посмотрите, во что превратился некогда цветущий и потрясающей красоты парк!!! Тем временем местные пишут: “Воронцовский никогда не выглядел так кошмарно!”

9. У ватного Сандрика из Судака, люто ненавидящего Украину, нервы сдают: “Мало того, что мусорок нет и фотоживодеры вокруг, так еще и хреновая мобильная связь. Праздник, короче. День фотографа — ёпрст”

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10. В Керчь прут понаехи: “По долгу службы переезжаем к вам в город на ПМЖ. Как у вас с арендой жилья? Какой район более благоприятен для жизни?”. И еще прут: “Планируем переехать к вам в город с мужем. Скажите, пожалуйста, как обстановка? Как с работой?”. Ответы: “С работой тяжко”, “Нет работы”, “Работы нет”, “Плохо все! Мост проседает, работы нет, продукты дорогие, коммуналка ужас!!! Все бегут отсюда на материк!”, “Воды нет, электричество отключают. В сезон отопление трешки около 3 тыс”, “Не, сюда ехать не резон, на Колыму лучше”, “Сидите дома”, “Тут не стоит вопрос, ехать или нет. Муж военный, сказал — едем”

11. ЖД вокзал Симферополя пустует. Вата ждет ЖД мост. А сотни тысяч крымчан и после ЖД моста никуда не поедут, т.к. до оккупации ежедневно тысячи людей отправлялись на материковую Украину, а не в мразию. Короче, все для понаехов. Как и аэропорт сейчас. Посмотришь расписание рейсов — и в ужасе от географии полетов

12. Прочтите про отношения между местными и понаехавшими: “Почему с материка (из россии) считают, что крымчане ненормальные?”. Крайне интересные ответы: “Да потому — что для материковых — норма, для нас — нет”, “Патамушта материковые ведут себя как неадекваты. "Крым наш" — а там хоть трава не расти”, “Потому что в первые года они здесь получали по еб*у, особенно москвичи с криками в центре типа "Москва рулит". И оказывались в реанимации. Потому что все с материка ведут себя так, словно крымчане им должны”, “Дикие люди оттуда едут + зависть. У нас тут жизнь размеренная, а они еб*шут от звонка до звонка, шо дурные”, “С такими зарплатами и ценами ненормальным станет любой”, “Мое мнение как приезжего с материка, с Сибири. Менталитет разный, настроения после 2014 года тоже разные”, “Тех, что с материка, здесь, по-моему, такими же считают”, “Особенно отличаются с Москвы. Приезжают на своих "крутых" тачках с баблом и строят из себя царей, а по сути, дома у себя сосут буй. А как на дорогах себя ведут — мрази мразями, реально расстрелял бы на*уй”, “(Понаех из Краснодара) Настрой некоторых крымчан настораживает”, “(Ответ Краснодару) Башкой надо думать, что после событий 2014 года люди разделились на 3 лагеря: пророссийские, проукраинские и нейтралитет”, “Ну вот тех — проукраинских и нейтралитет — отправить в незалэжну, а оставить только тех, кто за россию”, “Крым для крымчан, а не для россии и тем более — мира”, “Автор, а вы бы сами считали предателей нормальными???? Можете не отвечать! И, кстати, в Украине вас тоже считают ненормальными, ибо нормальный человек добровольно в рабство не пойдет!”

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P.S. Любопытно наблюдать, как разгорается огонь вражды между местными и понаехавшими, которые, приезжая в Крым, начиная общаться с освобожденными от цивилизации жителями, вдруг понимают, что и менталитет у нас разный, и никакими нарисованными после оккупендума “97%” не пахнет. Но в первую очередь, конечно же, они чувствуют, что мы, мягко говоря, отличаемся. И даже те, кто ненавидит Украину, гораздо больше имеют общего со страной, которую предали, чем с россией.

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Автор
КРЫМский бандеровецКРЫМский бандеровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объект
Новости Крыма
Источник
Источник:Блог КРЫМского бандеровца
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