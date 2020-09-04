1. “Мой муж не террорист, я верю в его невиновность и надеюсь на скорейшее освобождение. Нашей дочери был годик, когда арестовали мужа. Я ей говорю, что отца забрали злые дяди, и что он скоро вернется. Нашему второму ребенку, сыну, сейчас годик, он родился после ареста мужа и пока ничего не понимает”. Супруга политзаключенного Акима Бекирова рассказала о задержании мужа и о том, как семья теперь живет без него.

Новости Крымнаша. После нас хоть потоп

2. В Екатеринбурге умер рашистский писатель-пропагандист Владислав Крапивин. Он часто незаконно посещал Крым со своими гнусными речами, гордился захватом полуострова, ненавидел Украину и полностью поддерживал агрессию россии и политику путина против нашей страны.

Новости Крымнаша. После нас хоть потоп

Новости Крымнаша. После нас хоть потоп

Новости Крымнаша. После нас хоть потоп

Новости Крымнаша. После нас хоть потоп

3. Мониторинговая миссия ООН в Украине в ответ на очередные лживые завлечения Поклонской настаивает на том, что именно “россия несет основную ответственность за обеспечение доступа к воде в Крыму”.

4. Коллаборанты Александр Талипов и Константин Ерманов предлагают нанести ракетные удары по Херсонской области, чтобы уничтожить дамбу, перекрывающую днепровскую воду в Крым.

Новости Крымнаша. После нас хоть потоп

5. В Крыму пересохло пять рек: Кача у села Суворово; Альма выше Партизанского водохранилища; Черная выше Чернореченского водохранилища; Бельбек у села Фруктовое; Тонас, являющаяся правым притоком реки Биюк-Карасу. Тонас сегодня выглядит так.

Новости Крымнаша. После нас хоть потоп

Новости Крымнаша. После нас хоть потоп

6 “В Крыму отказались принимать воду даже во время катастрофы”, — сообщили российские пропагандоны и процитировали коллаборанта Константинова: “Пока у власти на Украине люди, исповедующие нацизм как главную идеологию, прикасаться к этой воде крымчане не будут. Это, скажем откровенно, для нас крайне опасно”. Ватники прокомментировали: “Давайте сдохнем без воды! Низкий поклон за этот идиотизм!!”, “Они уже заеб*ли этим патриотизмом. Воду брать у Украины — не патриотично, а газ продавать Украине и в Крыму давать работу АЭС, супермаркетам, принадлежащим украинским олигархам — это патриотично”, “Константинов при Украине был банкрот. Терять ему-то что?”

Новости Крымнаша. После нас хоть потоп

7. Интересно, почему на эти бочки, которые устанавливают по Симферополю, оккупанты не лепят сриколоры, логотипы “единой рассии”, портреты путлера и гоблина?

8. На некоторых бочках оккупанты уже установили краны. Жителям Симферополя напомнило все это “поилки для животных”.

Новости Крымнаша. После нас хоть потоп

9. Посмотрим на эти бочки зимой, когда ударит мороз -10 на пару недель. Да-да, в Крыму бывает и такое. Так что скоро будут молебны, чтобы не было морозов.

Новости Крымнаша. После нас хоть потоп

10. Жители Симферополя возмущены, что оккупанты не придерживаются графика отключения воды — дают ее намного меньше, а когда дают, идет маленькая струйка.

Новости Крымнаша. После нас хоть потоп

11. Оккупанты сообщили, что в Симферополе запасов воды, с учетом подачи ее по жесткому графику, осталось всего на два месяца. Молятся о дождях. В ближайшие два дня, кстати, ожидаются ливни и ветер силой до 25 метров в секунду. Чувствую, что бочки будут летать по городу.

12. “В Коктебеле говно текло сегодня с особым напором, жизненно утверждающим. На площади Волошина от вони туристам становилось дурно”, — жалуются ватники и публикуют фото.

При “хвашистах” (до оккупации!) были построены очистные сооружения, готовность которых была 90%. Оставалось наладить и запустить оборудование на момент оккупации Крыма россией. Но! Запустить ничего, сложнее уличного толчка, в говени не могут. На сегодня все разворовано и разрушено под 0!

Новости Крымнаша. После нас хоть потоп

14. В оккупированном россией Крыму число больных вирусной пневмонией выросло на 43% в сравнении с прошлым годом, сообщил Гоблин, добавив при этом: “Мы думаем, что это все так или иначе связано с распространением коронавируса”.

15. Прекрасный вид на Озеро Чокрак вблизи Курортного. Свинособачье племя превращает Крым в свою привычную среду обитания — в кучу дерьма.

Новости Крымнаша. После нас хоть потоп

Новости Крымнаша. После нас хоть потоп

Новости Крымнаша. После нас хоть потоп

Новости Крымнаша. После нас хоть потоп

16. Очень органично выросла мусорная свалка возле кинотеатра “россия” в Севастополе, фасад которого завешен победобесным баннером “Победили вместе!”.

Новости Крымнаша. После нас хоть потоп

P.S. “Для тех, у кого до сих пор в голове камни с неба и кто возопиет: при чем тутА стройки и переселенцы… Производство стройматериалов потребляет огромное количество воды. Или вы не в курсе, как тот же бетон делается?! Потом строят конвейером новые "панельки" целыми кварталами, которые подключают ко все тем же старым водопроводам. Туда вселяются полчища желающих сменить Таймыр на Ялту, и потребление воды еще возрастает многократно. Потом все желают мыть свое авто перед каждым выездом — потому что не ехать же на пыльной иномарке! И на каждом перекрестке растут автомойки. Потом впускают миллионы туристов — потому что надо же денег заработать! А каждый турист по литру в день — это МИЛЛИОН литров в день. Но туристы не только чашку чая кушают в день — им надо мыться на пляжУ после моря, потом мыться в номере, потому что вспотел, пока с пляжа дошел… Да, наш полуостров крайне ограничен с водой и целиком зависит от осадков. Раньше был канал, была продуманная и развитая система водонакопительных сооружений и меньше было народу — поэтому с водой бывали проблемы, даже перебои, но именно ПЕРЕБОИ. А сейчас проблема с водой системная — или клиническая? Все, что предлагается — качать воду из одного водохранилища, а когда там закончится — перебросить трубу в другое. Все происходит под лозунгом "После нас хоть потоп". Создается впечатление, что " наверху" даже не понимают, насколько катастрофическим для полуострова может оказаться это безумие, эта вакханалия”. Больше сообщений жителей Крыма, в том числе ватников, о том, как оккупанты уничтожают Крым, прочтите по ссылке

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