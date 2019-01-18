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КРЫМский бандеровец
КРЫМский бандеровец
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Новости Крымнаша. Оккупанты — предателям: это при Украине у вас были права на землю, в рамках России аналогичного права нет

1.8т

1. Оккупанты задержали на въезде в Крым гражданина Украины, который “по инициативе ОМВД по Алуште объявлен в федеральный розыск”. Мужчину (1996 года рождения) арестовали. Кто еще хочет в Крым?

2. Севастополь. Оккупанты отобрали у людей землю “Золотой балки”. Пенсионеры подали в “суд” на оккупантов, которые ответили земельным лишенцам: “Это при Украине у вас были права на землю, в рамках россии аналогичного права нет. Вы могли воспользоваться таким правом до марта 2014 года”, “Право на землю безвозвратно утрачено, так как эти (прим — украинские) нормы уже не действуют на территории Севастополя”. Ватники взвыли: “При Украине был один бандитизм. Сейчас при россии еще хуже, еще хуже”

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3. “Практика такова, что люди массово теряют собственность”, — сообщил юрист из Севастополя Андрей Гефтман. Ихтамнеты отобрали 867 земельных участков, которые в начале 90-х были переданы воинскими частями людям для ведения садового и дачного хозяйства

4. “Ситуация хуже, гораздо хуже, чем при Украине, там хоть немного боялись чудить так” — очередные откровения понаехавшего нациста Горного о процветающем острове-404. Нацист написал про “бояр”, от которых “воняет дерьмом” и которые стали “подгавкивающими головами, которых крепко держат за яйца”; про Гоблина, который “превратился из народного героя крымской весны в того, кому плевать на общественное мнение”. Горный считает, что жителей Крыма насилуют.

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5. Зато без бандер: в Симферополе за вымогательство и угрозу физической расправы задержаны трое понаехавших с Северного Кавказа. Задержанных позже отпустят и извинятся перед ними

6. Античная усадьба, раскопанная в ноябре при расширении Фиолентовского кольца в Севастополе, превратилась в болото. Древние камни рассыпаются и выпадают из стен от морозов и подтопления. Уничтожающая археология от русликов.

7. Херсонес. Гравий с неба. Ватостопольцев приучают к стойлу: “Мое мнение о ситуации 1 января, когда вход был закрыт на замок для всех, в том числе и от севастопольцев. Это был пробный шар от нового материкового директора, который, как и все великие деятели с материка, считают, что здесь живет эдакая группа недороссиян, и они приезжают сюда учить всех, как правильно жить в россии. Мол, теперь это их монастырь и нечего тут лезть к ним со своим уставом. Впервые за много десятилетий вход на Херсонес был перекрыт. После волны обращений новый директор продолжил эксперименты со входом, где снова пострадали севастопольцы, и опять эти художества не остались незамеченными. Мол, какие могут быть рождественские купания на Херсонесе! Ей невдомек, что до неё купались там на крещение, и после неё там будут делать то же самое. Тут в корень надо, по-моему, смотреть. Почему до сих пор сюда едут такие кадры, которым наплевать на всех и все, что было до них? Это что, такая российская тенденция?”, “Все, до чего церковники причастны, становится их "частной лавочкой" с заборами, запорами, дрескодами и прочей хренью. А тут такой жирный ломоть, и для всех доступный. Да они за него святые мощи сожрут без соли”, “Все эти действия приехали к нам с материковыми. Раньше никто не рылся по сумкам, охрана не была такой отмороженной, на входе стояла одна женщина лет 20 подряд, знала всех местных в лицо, и заход в Херсонес не был похож на вход в аэропорт. Скоро там кабинку поставят для просвечивания. Попомните мое слово”

Новости Крымнаша. Оккупанты — предателям: это при Украине у вас были права на землю, в рамках России аналогичного права нет

8. Оккупированная Евпатория ворчит и привыкает к жизни в зоне строгого режима: “Раньше можно было не велике от Киевского пляжа до Маяка вдоль берега проехать. Теперь все постепенно закрывают воротами и заборами. И самое странное то, что санатории и пионерлагеря заброшены, а кому-то не дает покоя свободная береговая полоса”. Комментарии: “(Из-за поребрика пишет) Потому что вы теперь в стране заборов, разве непонятно? Мы уже привыкли, а вам ещё в новинку”, “Ворота нужны, чтобы осуществлять ПРОРЫВ через них”, “Сыпется всё и вся”, “(Свалившая из Евпатории в Москву ватница) Раньше… раньше… Вы еще вспомните времена, когда динозавры ходили”, “Скоро весь желтый песочек будет захвачен и перераспределен. Время покажет”, “ — Ну, как вы здесь живете? — Знаете, раньше мы жили хорошо. Сейчас еще лучше! Но очень хотим, чтобы снова было хорошо”

Новости Крымнаша. Оккупанты — предателям: это при Украине у вас были права на землю, в рамках России аналогичного права нет

9. Величие во всем: жителей симферопольской 10-этажки оккупанты оставили без лифтов. Им заявили, что до 2032 года по программе капремонта замены изношенного оборудования не будет, и посоветовали скинуться на его покупку. Инвалиды уже покинули свои квартиры, а пенсионеры вынуждены охранять свои жилища. Случай далеко не единичный

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10. Русский мир: улицы Керчи продолжают утопать в горах мусора. В некоторых районах оккупанты постарались решить проблему, убрав контейнеры для мусора, который жители города теперь вынуждены выбрасывать просто на землю

11. Наконец-то в Крым из россии пришли современные российские технологии. При “нищей” Украине крымчане о таком рывке даже и подумать не могли. Посмотрите, как теперь посыпают дороги

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12. Севастопольская вата нашла тех, кто пятый год ворует игрушки с новогодних елок. Это ответ запоребрику: “К слову про игрушки! Вы не задумывались, почему в вашем Ставрополе никто не трогает елочные игрушки??? Нет??? Не хватает серого вещества? Потому что в Севастополь с 2014 года приперлось столько быдла, которое не смогло устроиться у себя на родине, с двух материков, к слову! Севастопольцы как раз и приносят свои игрушки, чтобы пополнить, что было украдено!!!”

Новости Крымнаша. Оккупанты — предателям: это при Украине у вас были права на землю, в рамках России аналогичного права нет

13. Хорошие у ватников аусвайсы — мощные: “Интересует вопрос получения голландской визы для моих родителей. У них — выданные в Крыму загранпаспорта. Я живу в Нидерландах и могу оформить приглашение (гарантия проживания и покрытие всех расходов)”. Ответ: “С крымскими загранпаспортами только итальянскую за 800 евро. Других вариантов нет. Если поменять паспорта на материковые (прим — российские) и сделать ВР (прим — временная регистрация) на материке (цена вопроса ВР — 3000 руб), то на ту же итальянскую можно подать самим в Краснодаре. Голландскую сделать сложно. Процент отказов крымчанам даже с материковыми паспортами почти 80%. Знаю все это, ибо сам пару месяцев назад собирался голландский шенген делать для поездки на Кюрасао. В итоге сделал итальянскую через Краснодар”

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14. До крымских “патриотов” роССии дошла весточка про 9 яиц. Они негодуют

P.S. Оккупанты, отбирая землю у жителей Крыма, уже открытым текстом говорят: “Это при Украине у вас были права на землю, в рамках россии аналогичного права нет”, “Право на землю безвозвратно утрачено”. Ватники, бережно хранящие украинские документы на свое имущество, скулят в ответ: “При Украине был один бандитизм. Сейчас при россии еще хуже”. Интересно, “украинский бандитизм” отобрал у вас землю? Нет? Тогда закройте свои рты, которыми вы орали “РА-СИ-Я! РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!”, и наслаждайтесь! Больше прав у вас нет, и, к сожалению, не только у вас…

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Автор
КРЫМский бандеровецКРЫМский бандеровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Источник
Источник:Блог КРЫМского бандеровца
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Очередная порция словесного навоза для кастрюль и отчет Бродскому. Халтура. Лифты планомерно меняют в Симферополе. Так что бандеровец ты брешешь. Расскажи сколько было заменено лифтов при хохляндии. ТЫ сегодня не писал что крымчане страдают что не обхохлячиваются.
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Бор Тарас
Бор Тарас
Откуда такое стремление крысчан посетить Гейропу?Там же сплошные грязь и разврат.Хотели в раиссюшку,ехайте туда.Она большая и очень интересная.Море Лаптевых, например.Чистота и порядок.И название скрепное.
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Бор Тарас, Хохлёнок, а с чего ты решил что крымчне стремятся посещать Европу? Опять соответственные фантазии выдаешь за факт.
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