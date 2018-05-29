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КРЫМский бандеровец
КРЫМский бандеровец
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Новости Крымнаша. Оккупантам на всех плевать

17.5т

1. Сегодня ночью (примерно в 2 часа) по центру Симферополя проехала колонна военных машин (штук 7-8) — от площади Советской в сторону Куйбышевского рынка. Куда? Зачем? Ночью! Примерно в это же время в районе Свободы, на феодосийской трассе, гул стоял такой, как будто танки шли. Уже и ночью понимаешь, что живешь на военной базе. Жах!!!

2. На следующей неделе в Крыму на полигоне Опук пройдут масштабные военные учения оккупантов. Курорту это только на пользу.

3. Из Керчи оккупанты отправили к месту службы 42 человека. До средины июля из города в ряды ихтамнетов отправят 250 человек. Четверть из них — в россию. Ватные мамашки счастливы. Подростки — не очень.

4. “ФСБ ожидает проникновения диверсантов в Крым”. То есть, новых заложников станет больше. Кто еще на “море” хочет?

5. И тут Сергей из Севастополя все понял: “Хочу внести в чёрный список администрацию пляжа Парк Победы за отсутствие подготовки к пляжному сезону. Пляжная галька не выровнена после зимних штормов. В переодевалке обнаружил кучу мусора, прокладки, тампоны и кучу говна. Бабки берут за аренду мест для торговли космические, а убрать мусор, нанять персонал — денег нет. Бычье надо смещать с должностей, иначе город станет захолустным военным городком. А мост нужен будет только для танков”.

6. Лапти, на мосту шмон и досмотр — граница же… И предусмотрено строительство стационарных инспекционно-досмотровых комплексов, которые предназначены для осуществления досмотровых мероприятий.

7. В Форосе похоронили пенсионера Анатолия Черевичного, который выпрыгнул 21 мая из окна ялтинской поликлиники. По словам родственников, мужчину, два месяца мучившегося от жутких болей, подтолкнул к этому отказ в госпитализации, равнодушие врачей и бесконечные очереди с талончиками. Семья погибшего подает в “суд”, а врачи признают: здравоохранение СГНИЛО. “Самоубийства тяжелобольных людей, которых реформа медицины оставила без обезболивания, давно стали в россии обычным делом. Но в маленькой Ялте это пока в диковинку”, — пишут пропагандоны в статье “Как РАЗВАЛ медицины толкнул пенсионера из Фороса на прыжок из окна”. Главный врач и оккупанты что-либо комментировать отказались.

8. Оккупанты опубликовали графики 9-часовых отключений света на июнь.

9. “Вот построят мост”. Евпаторийские ватники в комментариях ищут оправдания высоким ценам. А с каких пор клубнику стали завозить в Крым паромами? Вата дурновата: “Кто-нибудь знает, что случилось с ценами на рынке? Клубника, которая вчера была 90 рэ, сегодня уже 135 (57 грн). Та, которая была 110, сегодня — 150 (63 грн). И даже за 180 (76 грн) я сегодня видела. Знакомые на цены на яблоки тоже жаловались, что вчера было значительно дешевле. Ладно бы там в честь пятницы на 10 рублей. Но не на 40-50 же! Опять доллар клубнику, а заодно и еще полрынка, за ночь обвалил?”. Ответы: “Ну да. Это ж новые санкции ввели. Клубничные”, “Масса клубники прошла, да и плюс паром стоит и праздник, завоза нет”, “Дождь”, “Сговор среди барыг. С полей одна цена идёт”, “Инфляция”.

10. Ещё никогда Евпатория не была настолько убитой. Гавань и не до такого доведёт. Обсуждают центр города: “Набережная Фрунзе загажена дальше некуда. Плитку возле Геракла убрали, мусор уже лежит 4 день там. Машины гоняют в парке, ребёнка страшно отпустить на самокате покататься. 1 июня открытие сезона. Никогда Евпатория не была такой грязной. Анон”. Ответы: “ВРАНЬЕ, Филонов сказал: Мы готовы к сезону”, “Зато сразу видно, шо Крым — это россия”, “(Из россии поясняют) Вы знаете — так везде! В ближнем Подмосковье тоже! У нас пару лет назад был случай — супруг ночью в окно видел. Асфальт был нормальный. Таджики рисовали черной краской квадраты. Якобы залатали. Вот в такой стране живем”, “Не Аноньте, каждый раз говорю. Вы кого-то боитесь? Не бойтесь, правда — наше всё”.

11. Оккупанты продолжают уничтожать природу Крыма. Ватники снимают лапшу с ушей, но продолжают тешить себя иллюзиями и надеждами. Некоторые предлагают посмотреть, что будет после уничтожения, чтобы потом понять — плохо это или хорошо: “Ну что, господа, кто тут громче всех орал, что озеро в Заозерном никто засыпать не будет? Кто видел результат? Уже засыпали очень много. Вот так и верь нашим политикам и их проплаченным трезвонам!!!”. Ответы: “То, что засыпят лиман и застроят лучший пляж, с этим, при некоторой доле фатализма, можно смириться. Может, и правда, это выгодно городу: инвестиции, рабочие места. Наверное, Филонов (“мэр”) знает, что делает. Но на сайте застройщика "засыпан" уже кусок озера Мойнаки — вот это пугает”, “Дело не в том, что лечебная там грязь или нет. Может, и лечебная — озеро не искусственное, а естественный водоем со своей особой структурой пополнения. Надо быть полным идиотом, чтобы его засыпать. Оно свое еще покажет. Мы степная часть Крыма, здесь надо беречь каждую каплю воды. Засыпать озеро — это преступление. Филонову пора понять, люди не дураки, афера с Аквой — его фиаско!”, “Может, посмотреть, ЧТО в итоге будет?”.

12. В Симферополе после месячного простоя открылся торговый центр “FM”. Сотрудники магазина утверждают, что каких-либо преобразований в сторону повышения уровня пожарной безопасности не замечено. Просто владелец договаривался с оккупантами о размере мзды, чтобы ТРЦ не закрыли и не снесли, как “Муссон” в Севастополе.

13. Рашист понаехал из Казани в Симферополь и решил задать вопрос: “Приехали в гости отдыхать. Куда можно сходить вечером, посмотреть красивые места?”. Ответы: “Вернуться домой”, “Дайка подумать… Ну, можно в церковь сходить — помолиться, чтобы цены снизили и зарплаты повысили”, “ПОНАЕХАЛИ”, “Ндаааа, гостеприимство зашкаливает”, “А вот, глядишь, как город перестанет в пробках стоять из-за приезжих, так и погостеприимнее будем”.

14. Ялтинские пляжи готовятся встречать скрепных туристов табличками со словами “Засрём пляж вместе. Акция для тех, у кого вместо головы жопа”. Местные комментируют: “Так и писать необязательно, засрут без напоминания”, “Это факт”, “(Из Екатеринбурга пишет) Для чего эти мерзкие таблички? Я живу не в Ялте, у нас за городом, где сады, такие же таблички. И вот едешь через лес, и это слово ЖОПА мелькает перед глазами. Бред какой-то. А мусор как лежал в этом лесу, так и лежит. Очень по-русски: добавить к мусору слово ЖОПА”, “А какие призы?”, “Может, это, конечно, и единичный случай, но сегодня на пляже, где висит эта табличка, молодые люди, уходя с пляжа, после себя оставили мусор. На что я обратил внимание. После чего я показал им эту табличку. Они вернулись и забрали свой мусор. Может, чем больше табличек, тем чище будет? А?”. Последний комментатор (Александр Абросимов), судя по всему, понаехал к нам из Донецка. Ходит в футболке с флагом “наваросии”, фотографируется с украинским и российским флагами, с Поклонской. Получил украинский биометрический загранпаспорт. В Крыму любит красиво отдыхать. Был в Ростове. Возможно, связан с боевыми действиями на Донбассе.

15. Если кто вдруг захотел наведаться на самую южную точку Крыма — мыс Сарыч — то знайте, что парковка и подъезд перекрыты, а пляж засран водорослями и пластиковым мусором.

16. Керченская вата вчера выстроилась в очередь за халявной кашей, которую кизяки раздавали грязными руками. Так отмечали годовщину обороны Аджимушкайских каменоломен. В комментариях к новости местные не понимают, каким боком к этому мероприятию кизяки, прогнувшиеся в своё время под Гитлера.

P.S. Закончу выпуск мнением жителя Севастополя: “Искренне забавляют ватостопольцы, которые удивляются и возмущаются тем фактом, что оккупанты отбирают у них землю, дома и бизнес… Вы реально думали, что тому, кто ворует у соседних стран целые области, не плевать на ваши чувства, убеждения и собственность? Ну и на вас, конечно же, тоже”.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

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Источник
Источник:crimeaua1.wordpress.com
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Соколов Олег
Соколов Олег
Столько вранья и грязи вылито в этой глупой статейке. Людиии, не верьте Руинским писакам. Я в Евпаторию каждый год езжу. По сравнению , что было 4 года назад, это небо и земля.
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