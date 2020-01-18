1. Крымская правозащитная группа представила новый Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в оккупированном россией Крыму.

2. Еще одно уголовное дело оккупанты открыли в отношении проукраинского жителя Крыма Олега Приходько, обвиняемого в якобы подготовке подрыва здания оккупационной администрации в Саках. Новое дело возбудили по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. Кроме того, Приходько в СИЗО не дают свиданий с близкими и архиепископом ПЦУ Климентом

3. Крымский правозащитник Юнус Машарипов, обвиняемый оккупантами в незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ, на очередном заседании судилища, которое состоялось в Ялте 16 января, заявил о применении к нему пыток: “Юнус рассказал о пытках, которые применялись к нему. Он сказал, что сотрудники ФСБ пытали его током, открытым огнем, издеваясь над ним, выбивая признательные показания. Потом они взяли генетический материал, никак не оформив это процессуально. И потом генетический материал оказался на взрывчатке”, — сообщил адвокат Алексей Ладин. Машарипова задержали и арестовали в сентябре 2017 года

4. Оккупанты оставили в силе решение о продлении меры пресечения в отношении тяжелобольного политзаключенного крымского татарина Гафарова Джемиля, который при болезни почек третьей стадии остается без медпомощи в СИЗО

5. Участников прошедшего в Феодосии флешмоба в поддержку закрытого парка львов “Тайган” оккупанты вызывают в полицарию для дачи показаний. Флешмоб оккупанты приравняли к “несанкционированной массовой акции”

6. В ближайшие недели на свободу выйдут первые политзаключенные крымские татары, обвинённые россией по сфабрикованным делам о терроризме, фигуранты Севастопольского “дела Хизб ут-Тахрир” Нури Примов и Рустем Ваитов. Они отсидели 5 лет. Еще одному фигуранту этого дела — Руслану Зейтуллаеву — оккупанты дали 15 лет

7. Окупований Ватостополь. 27.12.2019. Путлєр’югенд зустрічає куратора — заступника Шойгу Криворучко А.Ю. За планом бандитської федерації, до 9 травня 2020 року в рядах путлєр’югенду має бути близько мільйона підлітків (зараз понад 500 тисяч)

8. Симферополь. За этим забором возле трёх граций в Гагаринском парке собираются построить шестнадцатиэтажный дом. Гагаринский парк — фсе. Сначала скоты его уродовали “реконструкцией”. А теперь Консольтинов его просто застроит человейниками для лаптей

9. Половина населения оккупированного Армянска — ихтамнеты с ихтамвыводками. Скучают за своим замостьем — поэтому по городу полно случаев вандализма

10. Деградацию в Щелкино измеряют в барах: “Щелкино деградирует в геометрической прогрессии. Простой пример: На Новый год работал всего один бар, на прошлый Новый год — всего два бара. Что касается лета, то и тут Щелкино не может похвастаться. Если, к примеру, до 2014 года работало около 50 кафе-баров, то этим летом их осталось штук 5, и из них всего 2 более-менее нормальных. Работы нет вообще. Землю вокруг Щелкино разворовали депутаты прошлого созыва (партия Единая россия) — каждый оформил на себя и своих родственников по 5-6 участков, а зампрокурора Бекиров легализовал им эту землю. Через несколько дней это туловище в прокурорском кителе купило себе БМВ. Это если коротко о ситуации в Щелкино”

11. Евпатория. Медицина гавани — это убийство и уничтожение крымчан… Ватница из Евпатории пожаловалась Гоблину на то, что ей многократно было отказано в госпитализации в местную больницу, а после настоятельных просьб о помощи была получена угроза вызова психбригады. Свою жалобу к Гоблину ватница закончила такими словами: “Вынуждена была уехать к родственникам в Херсон, где мне была оказана медпомощь, произведено КТ грудной клетки, диагностическая операция и выставлен онкодиагноз. Документы прилагаю”

12. Ялта. Видел на Набке (Набережной) мужика за 40 в поношенной норковой шапке и пронзительно желтой короткой дубленке. Норковой шапке и дубленке, Карл! В Ялте! Это шо, где-то портал открыли в 90-ые?

13. В Киев приехал организатор музыкального фестиваля КаZантип Никита Маршунок, который в 2014 году одним из первых радостно поддержал аннексию Крыма. Эту информацию подтвердил организатор украинского спортивно-музыкального фестиваля Z-games Максим Карпий

P.S. Рашист Маршунок, который беспрепятственно приперся в Киев, за день до оккупендума в 2014 году написал: “Республика КаZантип — первое в мире государство, которое ДОСРОЧНО признает результаты и легитимность крымского референдума, заранее поздравляет великий крымский народ с правильным выбором и неизбежно наступающим благополучием”. Вспоминается, как сразу после аннексии оккупанты изгнали возглавляемый Маршунком КаZантип из Крыма, а тех людей, которые летом 2015 года собрались повеселиться на месте фестиваля, избивали ОМОНовцы. В июле 2016 года территорию КаZантипа подожгли. Так в Крым пришло “неизбежно наступившее благополучие”, упомянутое рашистом 15 марта 2014 года. Это “наступившее благополучие” заставляет все большее число крымчан разных политических ориентаций покидать оккупированный россией полуостров или как минимум выезжать на материковую часть Украины (куда не пришло российское “благополучие”) для лечения и оформления всех видов украинских документов.

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