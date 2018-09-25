1. Ситуация с водой в Крыму критическая не только на севере и востоке полуострова. Житель села Вишенное Белогорского района Решад Меметов сообщил: “Мы вынуждены собирать дождевую воду, но после выброса химических веществ на заводе "Крымский титан" корыта стали ржаветь от дождевой воды, то есть эту воду уже нельзя использовать для домашней скотины”. Этот населённый пункт уже третий месяц выживает без центрального водоснабжения, а лимит привозной воды в сентябре оккупанты сократили до 16 литров на человека. Координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров сообщил: “Побывал в сентябре на Тайганском водохранилище, на реке Биюк-Карасу — воды очень мало. Тайганское водохранилище уже вряд ли восстановится, а некогда полноводная Биюк-Карасу обмелела как никогда. То есть водные ресурсы Крыма сильно истощены”. Тем временем крымские активисты международного движения за освобождение Крыма “LIBERATECRIMEA” для привлечения внимания рядовых крымчан начали расклеивать листовки возле водных объектов Крыма с текстом “Водная проблема Крыма может быть решена лишь после деоккупации полуострова!!!”

2. Оккупанты сняли в Армянске режим чрезвычайной ситуации. “Офанареть! Я такого еще нигде не видела — яблоки есть, а листьев нет!” . Смог и вонь тоже никуда не делись

3. Армянск. Кислота продолжает воздействовать на электросети: “В чёрный список РЕС. Надоели со своими выключениями света. Выключают и включают через 5 минут. ВСЁ ВЕДЬ СГОРИТ!!! На частном секторе из-за них у меня сегодня 64 sd накрылась. Комп не видит её уже”, “Автор, а ты не думал, что кислотой разъело изоляцию, поэтому фаза и ноль в проводе объединились в страстном экстазе?”, “Бесперебойники надо ставить. В любой момент могут отключить свет”

4. Корабли ВМС Украины вчера прошли под Крымским мостом и проследовали в Азовское море. На севастопольском форуме написали, как это было: “Украинские корабли уже возле Крымского моста — просят у россии разрешения на проход”, “Общался с товарищем из Керчи. Так вот, он мне сказал, что Украинские корабли шли, не сбавляя хода, очереди не соблюдали, лоцманам лишь сообщили о своих намерениях. Останавливать их никто не стал, с берега люди приветствовали корабли. Как-то так”

5. Оккупанты начинают очередные масштабные военно-террористические учения в Крыму с применением авиации и кораблей ЧФ. Акция устрашения жителей полуострова продлится неделю. А потом начнутся новые учения. И так пятый год

6. Жителей Ялты испугал звук истребителя, который пронесся низко над городом. А до оккупации Ялта была курортом с лозунгом “Ялта — город счастья”. Счастье здесь больше не живет.

7. Православный ИГИЛ. В Севастополе “росгвардейцы” показали школьникам из 20 образовательных учреждений города, как захватывать террористов, которых никогда не было в Крыму до оккупации полуострова россией.

8. Оккупанты сообщили, что с 30 сентября начнется движение грузовых машин по мосту. Помните, как ватники ждали мост, после которого наступит рай, упадут цены, а в каждом дворе вырастет денежное дерево? Все, больше не ждут. Секту свидетелей улучшения жизни после моста можно считать ликвидированной: “Говорят, что в октябре по Крымскому мосту поедут грузовики. Кто знает, правда или слухи? Надеюсь, правда, и к нам наконец придут нормальные цены!”. Ответы: “Цены вряд ли”, “Говорят, что кур доят”, “Ничего с ценами не случится”, “Для цен придумают другую отговорку. С давних лет то граница виной, то курс доллара, позже — паром. Придумают что-то ещё”, “Неа, не придут. Это как цена на бензин — нефть падает или растет, а бензин всё дорожает”, “На цены можно не рассчитывать, они останутся прежними или выше”, “Чтобы снизили цены, надо всех зажравшихся барыг сослать через этот самый мост в Сибирь! Цены не снизят, пока не войдут на рынок крупные компании, а что они войдут — очень сомнительно”, “Машины поедут, цены не придут”, “Фуры поедут, ничего дешевле не станет, увеличится ассортимент и местные товары вытеснят с рынка монополисты. Хотя пишут и говорят, что мост не выдержит”, “Наивности пост. Либо очень тонкий юмор”, “Цены? Понизятся?? Не смешите”, “Дороже, чем в Крыму, жить только на Крайнем Севере”, “Вангую, цены поднимутся”, “Уже давно сказали, что понижения не будет. В лучшем случае останутся на одном месте в течение недели-двух. А с 1 января 2019 повышение НДС до 20 %, и акцизы на топливо не стоят на месте. Плюс убытки в сельском хозяйстве, что повлечёт повышение цен на гречку, рис, мучные изделия и др. Так что держитесь, мы больше ничего не умеем”, “Дешевеют в рф только люди и зарплаты”

Новости Как Москва видит Украину

9. Севастополь — территория распила: “Даже не смешно. Халтурное благоустройство, халтурные дороги. Попиленные бюджетные деньги, деньжища даже. Исполнение бюджета на уровне плинтуса. За такую работу при "отсталой" Украине с должностей кубарем улетали”, “Да еще при этом амбиции и гонор пытаются демонстрировать. Понаехавшие, плять!”, “К сожалению, это правда. Сегодня ехал на машине по объездной. На участке от Фиолентовского кольца одну половину из двух полос вдоль уже построили, и машины едут по ней, пока строится вторая половина. Так вот, эта новая половина уже вся пошла волнами. И это месяца не прошло, как её "построили". Что будет через год? Думаю, как окончится строительство, начнутся суды над "строителями"”

10. “Сегодня стала свидетельницей пререканий двух ватников, одна из числа понаехавших, а второй местный. Она возмущалась тем, какой Севастополь бескультурный, а он парировал, что это благодаря таким, как она — понаехам. Она вопила, что это на ее деньги тут все поднимают от уровня средневековья, а он парировал, что средневековье началось с приходом раши. На минутку, он — это человек в рашенских погонах”. Больше историй о понаехавших и неприязни к ним прочтите по ссылке

11. Чмо из Хабаровска приперлось в Севастополь. Решило подремонтировать халупку, но все пошло НЕ ТАК. Чмо купило цементный раствор, на котором указано место производства: “Україна, АР Крим, м. Севастополь”. У чмошника началась истерика. Ватные гардемарины с УДОВОЛЬСТВИЕМ, даже с наслаждением, начали троллить понаехавшее чучело, изыскано над ним измываясь. Ловят кайф. До 100% комментов под фото — довольные корчами понаеха гардемарины

12. Чтобы любить СССР, надо быть или тупым, или сволочью. А лучше — и то, и другое сразу.

13. Пишут, что у Киркорова провал с концертами в США. Он резко стал не интересен даже американской ватной публике. Вот так и с путиным будет. Просто однажды даже махровым ватникам он станет скучным, неинтересным и жалким. Ничего, они себе нового кумира найдут и на шею посадят.

P.S. Если россия так издевается над жителями Крыма, я представляю, как бы над нами издевались солдаты НАТО… Поймут ли ватники этот сарказм? Уже думаю, что да. Многие ватники теперь боятся россию больше, чем НАТО.