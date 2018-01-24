1. Сегодня в 4 утра оккупанты провели обыски в домах крымских татар: в селе Новый мир в доме Исмаила Рамазанова, а также в Старом Крыму в доме 27-летнего водителя Мухсина Джамбаза. Мухсин на момент обыска был на работе, однако после получения информации о ворвавшихся в дом оккупантах, сразу же приехал. В ходе обыска в доме были выбиты окна на глазах у перепуганной пожилой матери крымского татарина, которая на тот момент была одна. После этого обыска оккупанты отправились в квартиру в пос. Приморское, где проживает сам Мухсин, и тоже провели в ней обыск. Обоих крымских татар — Джамбаза и Рамазанова — увезли, а Рамазанова по пути в “следственный комитет” ещё и избили. Кроме того, оккупанты сообщили, что якобы “нашли” в доме у Рамазанова 20 патронов

2. Оккупанты будут судить 31-летнего жителя Симферопольского района за слова на интернет-радиостанции, в которых они усмотрели “экстремизм” . Напомню, что вчера оккупанты приговорили 55-летнего жителя Керчи к 2,5 годам лишения свободы условно и штрафу 50 тысяч рублей за высказывания против россии на интернет-радиостанции. И, естественно, у керчанина якобы “нашли тротил и патроны”

3. В Крыму к матери осужденного 18 января за публикацию в соцсети ВКонтакте видео в 2012 году Гирая Куламетова Зареме Куламетовой пришли полицаи оккупационного режима. На Куламетову донесли, что она якобы оскорбляла главного полицая Кировского района. 37-ой год

4. Оккупанты отметили “день инженерных войск”, сообщив, что “для Евпатории этот день имеет особое значение, ведь на территории города дислоцируется военная часть!”. А раньше в Евпатории “дислоцировался” детский курорт

5. Крымских школьников будут охранять за счет родителей, сообщили оккупанты. Местные комментируют: “А почему до прихода духовных скрепников охрана вообще была не нужна? Более того, до нашествия каменновечных реформаторов в лаптях даже мысль об опасности в школах была нелепа. Забирайте свои реформы обратно и оптимизируйте свой материк. И своих подрастающих отпрысков прихватите. Пусть учатся в "исконно русских" областях и регионах с ножами, топорами, молотовыми, травматами и пр. Вперёд, обратно на родину, за переправу, вас ждут ваши липецки-челябински-кроасноярски”

6. Работники школьных столовых Керчи заявили, что “не будут кормить детей бурдой”. Подрядчиком обеспечения питания являются понаехавшие из Краснодара твари, которые заставляли работников столовых делать из продуктов едва ли не корм для свиней, чтобы наварить бабла

7. В Феодосии сожгли полтора центнера сыров и колбас производства Украины и стран ЕС. Знаете, почему жгут? Если просто кинуть в мусор, то к мусорке выстроится очередь “хорошо зажившей” в оккупации ваты

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8. По итогам сегодняшнего турне по крамничкам на районе, могу сказать, что обнищание в Ялте — не мем, а суровые будни. Владельцы магазинов говорят, что падение выручки беспрецедентное. Покупателей просто нет. И это там, где всегда было весьма живенько, и даже очереди.

9. На ялтинском ватном паблике разместили фото 2014 года с объявлением в маршрутке о стоимости проезда в гривнах (2,75) и рублях (11), когда только началась оккупация. Местные комментируют: “Ностальгия”, “Были времена”, “Только начинался п*здец”, “Кто старое помянет, тот шпион”, “(Понаехавший пишет) 2-75 — это шо?”

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10. Украинские документы: одни их берегут и пылинки сдувают, а другие всеми способами пытаются их получить: “Кто брал справку из роддома для украинских документов для ребенка? Куда там обращаться и к кому? Или, может, телефон есть, где можно спросить? Подскажите, плиз! Буду очень признательна!”

11. Из Крыма лучшие уезжают, а к нам прет дерьмо: “Люди, вы же люди? Почему у нас никто не хочет качественно и добросовестно работать, почему кругом хамское отношение? Каждый пытается надурить друг друга. Цены на услуги необоснованные, ведь толком никто ничего не умеет. И не говорите, что это сплошь и рядом. Нет! Это тенденция Крыма, который превращается не то что в провинцию, а в дыру! Где нет ничего, все дорого, умные и интеллигентные люди все уезжают, а прут только отбросы. Анонимно”

12. Керчь. Ещё до одной понаехавшей доходит, что им здесь не рады: “Недавно тут в группе узнала, что крымчане очень не любят приехавших на ПМЖ. Не отдыхающих, а именно переехавших. С таким мнением за несколько месяцев жития в Керчи столкнулась впервые. Я — переехавшая. Сразу скажу — не по прихоти, а по нужде — ребенок болеет астмой, а тут нам хорошо. Хорошо во всех смыслах, но что-то зацепило и хотелось бы узнать — а может, правда в спину плюют?”. Ответы: “Не любят, я вам скажу, еще и отдыхающих. Керчь вам не курорт. Езжайте дальше”, “Конечно, все, кто по своей воле едут на ПМЖ в Керчь — умственно отсталые. А таких не любят нигде”, “Потому что из-за таких жилье подорожало. Поприехали со своих северов с миллионами и снимают хаты по 30 тыс. А наши смотрят, что спрос есть, и ломят цены. Лучше бы вы зарплаты свои "привезли", а не цены!”, “Нам просто непонятно, как сюда можно приехать с цивилизации. А так, добро пожаловать в ад”, “Никто не против приезжих, которые воспитаны и могут принести пользу городу. Но очень часто встречается быдло, которое считает "Крым наш" и ведут себя по-скотски”, “Людей здесь бесит реально все, потому что работы нормальной нет, денег, соответственно, уровень жизни ужасен. С чего тут быть приветливым?”, “Мы никак не повлияем на миграцию людей. Но наблюдается тенденция, что местные рвут когти из этой дырищи в поисках цивилизации, а другие приезжают из еще больших жоп и им тут норм”

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13. Ещё одни понаехавшие в Феодосию прут, а вата читает мои дайджесты и бесится, что я освещаю реалии Крыма, прямо противоположные лжи российского зомбоящика: “Как в вашем городе дела с трудоустройством? Посоветуйте хороший район, в котором лучше приобрести квартиру. Недалеко чтобы была школа и сад. Анонимно”. Ответы: “Привет Крымскому бендеровцу, который на помойке Обозреватель все это тщательно копирует. Уже начинаю подозревать что такие вопросы он и задаёт”, “Бегите отсюда!!!! И не думайте!!!”

14. При покупке недвижимости в Крыму некоторые понаехавшие просят расписку о том, что (цитата) “если вдруг вернётся Украина, то вы не будете отзывать сделку по квартире”, — сообщают продавцы недвижимости

15. Иногда полезно пообщаться с упоротой ватой. Узнаешь, как прогрессирует их болезнь, и насколько необратимо атрофировалось то, что осталось от мозга.

P.S. “Севастополь. Обратил внимание что уже год как не встречаю российских флагов на частных домах и балконах. До 2014 их было полно. Начали исчезать аквафреши и из машин. Что сказать, сдулся патриотизм… Явно сдулся. Любовь к россии разбилась о скалы сурового бытия”.