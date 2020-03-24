1. Оккупанты возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Джанкоя — якобы “за публичные призывы к террористической деятельности”. Имя и фамилия задержанного не называют. На опубликованном ФСБ видео видно, как молодой человек по указанию вооруженных оккупантов в балаклавах снимает со стены в своем доме крымскотатарский национальный флаг, после чего крымчанина увозят на автомобиле

2. Для репрессивной машины россии карантин — не помеха: судилища будут проходить, даже если политзаключенных не привезут в “суд”, сообщил адвокат Эмиль Курбединов

3. Политзаключенного симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир” Эмиля Джемаденова уже второй раз оккупанты поместили в штрафной изолятор (ШИЗО) российской колонии в Салавате. Напомню, оккупанты арестовали Джемаденова после обыска 12 октября 2016 года. В июне 2019 года крымчанина приговорили к 11 годам и 6 месяцам за “терроризм”. Без отца осталось трое детей

4. В оккупированном Крыму “судебные приставы” требуют от Управления крымской епархии Православной церкви Украины (ПЦУ) оплатить в пользу “министерства имущественных и земельных отношений Крыма” судебные сборы в сумме 50 тысяч рублей по делу, рассмотренному “арбитражным судом Республики Крым”, который обязал епархию отдать здание единственного в Симферополе кафедрального собора святых Владимира и Ольги “минимущества Крыма”. В случае неуплаты сбора оккупанты угрожают отжать церковное имущество

5. Количество лиц, которые находятся в Крыму под наблюдением медиков по коронавирусу, увеличилось до 754 человек, 50 из которых находятся в стационарах (в том числе в Севастополе). Официально заразившийся — один человек, который госпитализирован вместе с 37-мью контактными лицами в Евпатории. Тем временем число заразившихся Covid-19 в россии достигло 438 человек — и это только официально. Из россии вата продолжает шастать в Крым и обратно

6. “В Крыму заявили, что опасения за жизнь и здоровье первого заболевшего коронавирусом нет”, потому что им на него в принципе пох

7. Поклонская попросила россиян не ехать в Крым и не тащить с собой вирусы, а сидеть дома. Оккупанты же ни о каком карантине пока не думают. На носу фейковое голосование за конституцию путина (22 апреля) и девятомайское победобесие — не до карантинов

8. Несмотря на пандемию и сотни только официально зараженных коронавирусом в россии, оккупанты обещают Крыму туристический бум и уже рапортуют о спросе на путевки, что ранее отрицали туроператоры. В общем, заразы таки навезут, причем в приказном порядке

9. В севастопольских отделениях ФСБ РПЦ провели “молебны” против коронавируса. Теперь на полном серьезе на борьбу с эпидемией соберутся на крестный ход, на который уже агитируют прихожан

10. Несмотря на угрозу заражения коронавирусом, оккупанты продолжают дрессировать детей из путлерюгенда. После дрессировок оккупанты монтируют видео, накладывают на него песни со словами “смерть выбирает лучших из нас” и публикуют в интернете

11. Оккупанты в Джанкое предупредили детей из путлерюгенда о том, что на каникулах тренировки будут проводиться трижды в неделю по 2 часа, а также добавили: “Рота почетного караула к торжественной встрече коронавируса готова”. А родители есть у этих детей? Или там полная клиника в головах?

12. В военном лагере “Артек” продолжается детская смена. Дети пляски пляшут и дидов почитают. Все стандартно уже седьмой год

13. Даже крымские ватники требуют от оккупантов перекрыть мост: “Только жесткий карантин, как в Украине!”, “Да закрывайте уже все границы, будем на карантине, всё равно всех зараженных не отследить. А скоро ещё отдыхающие приедут в отпуск, вот весело-то будет”, “Закройте въезд для туристов! Все страны для отдыха закрыты, и вся россия теперь поедет в Крым и в Сочи!”, “Почему вы границы не закрываете? Хотите Италию? В этом будете виноваты именно вы. Оставьте мост только для грузовых перевозок”, “Сергей Валерьевич, может, пора честно посмотреть ситуации в глаза, и объявить, что нельзя в этом году подвергать миллионы людей опасности, зазывая на отдых в Крым?! Ну, ведь ясно, что не отдых это будет, а сбор большого количества людей на маленькой и не очень приспособленной для экстренно-медицинских мер территории! Италия уже на это напоролась. Вы считаете, что Крым будет удачливее? Может, взять пример с Китая и Израиля, и не геройствовать, поддавшись соблазну рубить деньги, несмотря ни на что? Въезд туристов необходимо запретить”, “Санатории надо закрывать — люди едут со всех концов рф, и невозможно проследить их контакты, поездки и т.д. О сезоне можно вообще забыть”, “Я считаю, никакого курортного сезона!! Это, конечно, удар по экономике, но жизнь и здоровье людей намного важнее. Нечего нам тут эту заразу распространять”, “Надо закрыть границу и запретить миграцию между регионами”, “Не пускать никого в Крым, пусть там и сидят”, “Да, надо было не пускать в Крым НИКОГО!!! С нашей медициной мы все тут, как мамонты”.

14. Соловьев назвал крымчан оборзевшими сволочугами из-за высоких цен и низкого сервиса, а также рекомендовал начать пахать. Кроме того, придворный путинский пропагандон требует ввести в Крым “дивизию имени Дзержинского”, чтобы “проредить вредителей”. Даже севастопольских пропагандонов это зацепило, и они напомнили Соловьеву: “Напомним, в 2013 году Владимир Соловьев рассказывал, почему Крым даром не нужен россии, а после возвращения Крыма в состав россии стал рассказывать, почему Крым всегда был нужен россии”

P.S. Букетно-конфетный период давно окончен. Жители Крыма из счастливых освобожденных в глазах оккупантов давно стали оборзевшими сволочугами и вредителями, которых надо проредить. А ведь соловьиный помет всего лишь ретранслирует мнение Кремля. Тем временем те самые “сволочуги” требуют перекрыть границу, под которой понимается мост, и готовятся вымереть, как мамонты. Во, какие времена настали…

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