1. “Иногда складывается впечатление, что пол-Сибири просто решило взять и приехать”. Прочтите статью о том, как оккупанты замещают россиянами жителей Крыма

2. В Раздольненском районе дикая засуха. Посевы выкашивают на солому. Почва растрескалась так, что можно кулак запихнуть. “Стремительное развитие Крыма”, говорили они…

3. Гоблин заявил, что до конца года северную часть Крыма обеспечат водой, которую перебросят из Тайганского водохранилища. Осталось выяснить, где Гоблин возьмёт воду в Тайганском водохранилище, которое практически обмелело из-за засухи и переброски его вод на Восток Крыма

4. Феодосия засыхает: “Кто знает, что случилось с озером на Песчаной балке? Давно не бывал. Удивился, как сильно обмелело”. Ответы: “Через год ты ещё больше удивишься, потому что его вообще не будет”, “Когда оно полное, его глубина 9 метров, сейчас метра 3-4 осталось”, “Скоро многие озёра, ставки просто поисчезают” .

5. Понаехавшие привезли с собой смерть на дорогах: “Недавно переехали в Симферополь. Мужа перевели по работе. Подскажите, люди, у вас что здесь ПДД другие??? Выехала сегодня впервые и просто в шоке. Анонимно”. Ответы: “До июня 2014 года в Крыму были самые вежливые водители!!! А потом понеслось — укр. номера АН и ВВ (Донецк и Луганск), а также все регионы рф завезли новые правила — Ездить Без Правил!!!”, “Да, у нас тут ПДД все жители соблюдали, пока такие, как Вы, не понаехали — беспредельщики и мажоры из столиц”, “(Понаехавший из Петрозаводска, Карелия) Привыкнешь. Я за месяц привык. Тоже первые пару дней оху…л от происходящего на дорогах. Со временем так же стал ездить”. Напомню, 22 апреля 2018 года оккупанты сообщили, что количество ДТП в Крыму за 5 лет увеличилось в 2,5 раза

6. Как же скучно мы жили без понаехавших. Вся нечисть россии к нам съезжается. И это не мои слова, а слова предателей. С мостом теперь ещё веселей будет: “Репост. Симферополь! Внимание!!! Моего младшего сына и его друзей на парковке детского парка пытались заманить в машину (с номерами Башкортостана), предлагая деньги!!!! Заявление написано уже в полицию. Будьте аккуратны, разговаривайте с детьми и покажите фото”. Ответ: “Вся нечисть сюда в Крым съехалась со всей россии. Конечно, быть нужно осторожным, а лучше вообще детей не отпускать одних, рядом вообще война идёт”

7. Стало известно, что оккупанты планируют снести 16 строений, входящих в крупнейший торговый центр “Муссон” в Севастополе. Причиной сноса оккупанты назвали — “нецелевое использование земли сельскохозяйственного назначения”. Напомню, что ТРЦ находится на территории корпусов завода, который был построен в 70-ых годах — ни о каком сельском хозяйстве говорить не приходится. Тем временем появилось видео, как оккупанты вчера закрывали торговый центр. Посмотрите на счастливые лица предпринимателей, которых выкинули на улицу. Ну как вам в говени?

8. Про жаб и гадюк. Ватный юрист “Союза предпринимателей Севастополя” Владимир Новиков подал “судебный иск” против оккупантов, которые не согласовали проведение митинга в защиту прав предпринимателей 4 июня на площади Нахимова, и предложили на митинг валить на отшиб в Камышовую бухту. То ли дело при “хунте” свобода была. Кстати, на митинге ватники намерены добиваться “прекращения беспредела со стороны правительства Севастополя”, проводящего, по мнению ватников, “политику геноцида простых жителей” и призывать к созданию “народного правительства” города. А что ватникам мешает выйти на площадь и выбрать “народного мэра”, как они это сделали в 2014 году, стоя перед вооружёнными оккупантами?

9. Осенью 2017 года оккупанты распустили коллектив знаменитого ялтинского кардиологического санатория “Ливадия” и выставили его на продажу. Теперь не могут продать, а здравница не работает. Все продумано. И мост есть.

10. “Крым предлагает пускать иностранцев лечиться без виз”. Да-да, все в Ялтинскую поликлинику уже в очередь выстроились… на 6-ой этаж

11. На симферопольском паблике разместили фото прилавков в первые месяцы оккупации с ценами в гривнах и рублях, когда ещё продавались украинские продукты и ходили две валюты — наша и оккупантов. Ватники вдруг поняли, что с “низкими” украинскими зарплатами могли позволить значительно больше, чем сейчас. Прочтите комментарии: “Дааа, было время!!!)))))”, “Деньги (имеет ввиду, что гривны были деньгами, а рубли — фантики)”, “Недолго музыка играла”, “Ну, а теперь держитесь”, “Вспоминаешь украинские цены (вместе с зарплатами у бюджетников, например) — звиздец дорого было! Смотришь на рядом дописанную цену в рублях — а ничё так, нормальные цены”, “Были (нормальные цены)”, Печаль-беда с ценами, и дело не только в еде”, “"Большие перемены"”, “Верните мне мой 2010!”, “Норм было до 2014 г. Зп была 3500 грн”, “Сейчас просто все торгаши ох…ли! А ох…ли, потому что государство ох…шее в кубе! Облагают налогами даже дерьмо. Мелкому бизнесу даже нет смысла зарождаться! Открыл ИП — уже торчишь!”, “Да… А казалось, что тогда было дорого”

Новости Аркадий Бабченко мог стать жертвой случайного выбора

12. Ихтамнеты из воинской части в Перевальном не платят за такси. Попросту кидают, что неудивительно: “Хочу занести в чёрный список в/ч в Перевальном. Эти парни вызывают такси, едут в центр (Симферополя), просят такси подождать и сами пропадают. Так же и в обратную сторону — заходят на КПП № 1 и больше не выходят. Большая просьба к командованию этой части провести проф беседы по этому поводу. В/части в Перевальном внесены в чёрный список такси Крыма. И нормальные люди с посёлка теперь пользоваться услугами такси не смогут!”. За ихтамнетов вступился только понаехавший из Санкт-Петербурга рашист, что тоже неудивительно: “В конце концов, эти ребята — наши защитники и стоят на страже вашего спокойного сна, а вы о каких-то 900 рублях переживаете. Стыдно должно быть!”

13. Потому что “крымваш” — вот почему. И поэтому на автостанциях, кроме заборов, ничего нет: “Хотела бы понять, почему в кассах автостанций нет терминала? Это что такая проблема их поставить?! Столкнулись с этой ситуацией в Ялте. На вопрос, где банкомат РНКБ, — получили подробное описание, как пройти примерно километр, чтобы снять деньги. О каком сервисе мы говорим? Это бред”

14. Керчь цветущая. Посмотрите, во что превратился Комсомольский парк, в котором оккупанты с пафосом месяц назад высаживали розы

P.S. Крымчанка, выехавшая из оккупации, написала: “На днях будет 3 года как я уехала из Крыма. И слава Богу. Только сейчас, на третий год, я научилась спокойно воспринимать всю фигню, что происходит вокруг. Отделила токсичное окружение, людей, вещи. Общаюсь с оставшимися в оккупации родными и понимаю, что Крым убивает людей. Не понимаю, как вы там живёте до сих пор, разрушая свое “я” и психику”.