1. Крымскотатарский активист Риза Асанов в ответ на недавние события в Бахчисарайском районе, когда полицаи режима остановили свадебный кортеж из-за крымскотатарского флага и потребовали снять его, вывесил над домом 6-метровый национальный флаг, который теперь развивается на высоте 18 метров .

2. Вчера около 300-400 предпринимателей Севастополя, у которых оккупанты отнимают бизнес, вышли на разрешенный митинг. Севастопольские пропагандоны пишут: “Причина (митинга) — правительство отнимает у них бизнес и рабочие места. Но обвинять в этом правительство они не стали, чтобы не портить отношения с правительством, которое, отняв у них бизнес, митинг все-таки разрешило”. Кроме мелких предпринимателей, молча поскулить собрались и представители крупного бизнеса — руководитель закрытого ТРЦ “Муссон” и директор завода “Южный Севастополь”, который не смогла спасти дочка Пескова, а также те, кого оккупанты уже лишили домов и земельных участков. Ватники задавались вопросами: “Что с нами будет дальше? Что нам делать дальше? Мы воюем, а они (“власть”) сидят в окопах”. Оккупанты митинг проигнорировали, но прислали своего человека, который все снимал на видео, забравшись на подпорную стену. Пропагандоны поинтересовались, почему собравшиеся обвиняют “заксобрание”, а не “правительство” города, которое лишает их бизнеса и земли? На что один ватник ШЕПОТОМ ответил: “Если мы начнем их (“чиновников”) ругать, они нам больше не согласуют митинг в центре”. Когда земельные лишенцы развернули плакаты с обращениями к путину, организаторы мероприятия вынудили их свернуть, “чтобы не портить отношения с правительством, которое великодушно разрешило митинг”. Некоторые плакаты все же попали в кадр, как например, “Владимир Владимирович!!! Надеемся только на Вас!”. Ватники собираются дважды митинговать и в мае, если, конечно, оккупанты разрешат. Митинг продлился ровно отведенный оккупантами час и символично закончился пожаром соседнего мусорного контейнера.

фото: ru.krymr.com

Ватный предприниматель Марат Тюнин, которого оккупанты преследуют за длинный язык, заявил, что жителей Севастополя возмущают “бардак и беспредел в городе”. Ватники собрали подписи под обращением к оккупантам, чтобы те спасли их бизнес и недвижимость, а также “приняли законы, защищающие права севастопольцев”.

3. Гоблин не доволен тем, как оккупанты проводят “антитеррористические учения”, поэтому считает, что в будущем “необходимо максимально приблизить их замыслы и вводные к особенностям оперативной обстановки”, чтобы быть “готовыми к действиям при обострении обстановки на территории полуострова”.

4. В Бахчисарае оккупанты закрыли крымскотатарское кафе “Салачик”. Владельцем кафе является Марлен Асанов, который был арестован вместе с Тимуром Ибрагимовым, Меметом Беляловым, Сейраном Салиевым, Сервером Зекирьяевым и Эрнесом Аметовым в октябре 2017 года по бахчисарайскому “делу Хизб ут-Тахрир”.

5. Оккупанты продолжают закрывать огромное количество торговых центров по всему Крыму, на дверях которых с ошибками сообщают, что “НЕ КОГО нет” и “приносят извЕнения”

(фото из Симферополя)

и (фото из Ялты).. То ли передел собственности, то ли выкачка денег для открытия. Начались и маски-шоу: “Как вам вчерашний захват магазина ЖЖЖ ОМОНом? (в Феодосии)”. Ответы: “В Белогорске позавчера тоже на всех крупных магазинах люди в масках стояли с автоматами”, “Это было не вчера, а позавчера. Закрыли дверь в магазин и каждого подъехавшего обратно отправляли с фразой "Магазин не работает". Рядом стояли автобус и газель, в которые садились, выходя из магазина, ОМОНовцы. Это только то, что я видела”.

6. Водохранилище Эгиз-Оба оккупанты переименовали в “Бахчисарайское”. Уничтожение исторической крымскотатарской топонимики и во время депортации было отличительной чертой геноцида крымских татар.

7. Оккупанты уничтожают экосистему Крыма: “Не могу понять, что происходит? Каждый день на аршинсевском пляже вижу мёртвых детенышей дельфина. Дело в том, что каждый день их выбрасывает все больше и больше. Кто-нибудь, может, знает, в чем причина? АНОН”. Ответы: “Может, "самый экологичный мост в мире"?”, “Сваи долбят”, “Провокация по отношению к строительству моста”, “Странно, что до строительства не выкидывались. Да-да, можете кинуть в меня камень”, “Хорошо было бы, если бы все противники моста начали бы выбрасываться, как те дельфины”.

8. Оккупанты сообщили о повышении уровня засоления (минерализации) подземных вод на севере Крыма. При этом оккупанты не видят в этом беды.

9. Оккупанты собираются вновь перенести на осень запуск энергоблоков Севастопольской и Симферопольской ТЭС. Всё-таки турбины Сименс криворукость не позволяет запустить. Официальная причина переноса — “из-за неготовности инфраструктуры”.

10. В поисках утраченной в 2014 году цивилизованной жизни: “Какого размера должен свистнуть на горе рак, чтобы в районе Юмашевской остановки (в Севастополе) появились нормальная связь и Интернет?”.

11. Роскомнадзор, трепещи: “Что там по Роскомнадзору? Терпим дальше? Жду, когда уже запретят дышать, тогда зашевелимся”. Ответы: “Автор, ты не найдешь тут единомышленников. Тут терпилоиды жесткие. Они все схавают”, “Можешь бумажный самолётик из окна выпустить в знак протеста. Из-за санкций Роскомнадзора против Телеграма российская экономика потеряла за 10 дней 2 млрд долларов”, “Бунтари интернетные и борцы за свободу, не забудьте памперсы приготовить. Вдруг ФСБ позвонит… А то дорогу до СИЗО обосрете”.

12. Керченские пропагандоны написали, каким должен быть “порядок построения колонны на первомайской демонстрации”. Порядок утвержден оккупантами. Сгонят абсолютно всех бюджетников города, некоторых частников и детей, включая дошкольников.

13. Ватники Феодосии занялись поиском мест, где можно раздобыть колорадку. Идиллию нарушила запоребриковая ватница, которая разыскивает своего мужа-ихтамнета, которого оккупанты сослали в Крым, после чего связь с ним прервалась.

14. На заправках Крыма в продаже вновь появились пилотки. Все в бой!

15. Удар по скрепам! Смехдержава в опасности! Ватники начали акцию по призыву “отмечать 9 мая трезво”. Ватники фотографируются с соответствующим плакатом в руках. На футболке у ватника написано: “Русь. Трезвый прославль”. И посмотрите большой фоторепортаж и комментарии крымчан по поводу победобесия.

16. Керчь интересуется: “Кто ездил в Украину? Пропускают без украинского паспорта? Есть только свидетельство о рождении. Анон”. Понаехавший ихтамнет возмущенно ответил: “Какая-то укргруппа. Что ни пост, то всё тут плохо и как поехать в Украину”.

17. Когда в Северной Корее начнут есть западные продукты, в россии будут рады мху на деревьях.

P.S. “Севастополь. Забирал ребенка из детского садика и встретил там за пять минут трех маленьких детенышей, одетых в военную и камуфлированную одежду. Попытался не думать об этом. Сбежал прогуляться с малыми на Исторический бульвар. А там!!! И маленькие морячки, и десантники, и коляски с флажками и ленточками… А ведь еще больше недели до парадов, но они уже готовятся. Накручивают себя. Учат своих детей ВОЙНЕ. Жена попросила неделю назад в садике на субботнике не говорить о политике, ибо опасно. Тогда я посмеялся. Пообещал, что буду только аккуратно тролить… Но теперь думаю, что будет с моими детьми, если их тут оставить? Как быстро фашизм станет частью их мышления? Как скоро они станут готовыми отдавать свою бесценную жизнь за нового фюрера? Среди этих ватных родственников, соседей, жителей, рядом с постоянно вещающим зомбоящиком, рядом с детьми, одетыми воевать… Страшно. Очень”.