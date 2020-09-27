1. Стало известно имя задержанного и арестованного 19 сентября оккупантами в Евпатории жителя Одессы за якобы “призывы к осуществлению экстремистской деятельности”. Это 22-летний Александр Долженков — геолог, выпускник Одесского национального университета имени И.И. Мечникова. Сейчас украинец находится в СИЗО №1 Симферополя. У Долженкова есть свой YouTube-канал о путешествиях по Украине и другим странам Европы. “В сентябре 2020 года украинец распространил на территории городов Крыма листовки, содержащие призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности рф”, — сообщили оккупанты после ареста Долженкова.

2. Даже в залесье знают, что Крым — не россия: “Хаха! Мне только что подняли настроение. Позвонили из исследовательской компании IPSOS. Сказали, что проводят опрос по поводу мобильной связи. Ну, говорю, давайте. Спрашивают, откуда я. Говорю: Севастополь. Мне вопрос: какая область? Отвечаю: Севастополь, город федерального значения, у нас отдельный 92-ой регион. Ну, в Крыму. Но Крым — это республика, а мы отдельно. Она клавиатурой и мозгами прошуршала минуту и говорит: простите, нет у нас такого, не могу с вами опрос провести, и отключилась”.

3. Оккупанты в Ялте решили подарить детям из “подростково-молодежного центра” два ЗИЛа “для популяризации военно-патриотического воспитания”. Совсем упоролись.

4. Гастрольный список СБУ: рашист Сергей Безруков снова приперся в аннексированный его страной Крым с гастролями.

5. Посмотрите, как сегодня выглядит Керченское (Новониколаевское) водохранилище, которое расположено между селами Новониколаевка и Станционное. До оккупации заполнялось водами Днепра. С 2014 года оккупанты для заполнения стали использовать воды реки Биюк-Карасу, с 2015 года — артезианские водозаборы, превращая Крым в солончаки.

6. Гоблин грозится к марту 2021 года “разрядить” ситуацию с водой путем бурения трех новых скважин для Симферополя. Напомню, каждая новая пробуренная оккупантами скважина усугубляет и без того тяжелую ситуацию. “Какой-то период напряжение с водой будет. Но из этой ситуации, я гарантирую, выйдем с честью”, — добавил не имеющий чести продажный коллаборант.

7. В Крыму продолжают стремительно пересыхать озера и водоемы, обнажая днища, которые теперь напоминают лунную поверхность.

8. Не поверите, на пабликах Симферополя ватка под видео и фото т.н. “воды”, которая “нефтью” льется из кранов, постит статью рашко конституции “Право на воду”! Хотя, ход мысли совершенно верный! Россия, где наша вода?

Симферополь

А послушайте,как пушной зверь журчит

Кечкеметская вчера pic.twitter.com/g5aXBz2KhL — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) September 25, 2020

9. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 82 новых случая коронавирусной инфекции. В Севастополе — 18 (+1 смерть). Количество зараженных на полуострове увеличилось до 5144 человек, в том числе 925 в Севастополе. Количество умерших увеличилось до 101 человека, в том числе 26 — в Севастополе.

10. По данным оккупантов, по темпам заражения COVID-19 в августе Крым опередил все регионы соседней россии, а Севастополь занял третье​ место. Причиной роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Крыму стали руссо-туристо, а также многочисленные шабаши, проводимые оккупантами. Правозащитники считают, что статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов. В частности, в Крыму еще не было ни одного официально признанного случая инфицирования в рядах российской армии, полиции, ФСБ и других силовых структур. То же касается и статистики по заболеваемости среди детей — их лечат по протоколу обычной пневмонии, но не направляют на лечение как больных COVID-19.

11. Жаркие дебаты на паблике Евпатории: “Я вот обращаюсь к приезжим. Очень часто говорят, что крымское население очень злое. Обоснуйте, пожалуйста”. Ответы: “Да потому что зае*али эти куржи (прим — отдыхающие, евпаторийский сленг). Везде очереди, пробки, тупят конкретно, суют свои пятерки, чтобы купить 0,5 минералки за 35 рублей, идут со скоростью километр в час, и хрен обойдешь их, еще и возмущаются, что цены, как в Москве. Нищеброды, бл@ть”, “Если приезжие к нам на отдых относятся к нам доброжелательно, не строят из себя "освободителей" и не грубят, то и к ним отношение соответствующее”, “Не злое, а уставшее. Кто-то за год переживает то, что крымчане за 3 месяца”, “Не получили того, что хотели, вот и лютуют теперь!”, “Не согласна тоже с негативными отзывами о местных. Основная часть жителей доброжелательны, а то, что всплывают недовольства, тоже можно понять: люди вроде живут в надежде на лучшее, им пообещали в свое время изменения, а они мало того что выживают на свои копейки, зарплаты, как слезы, цены, как на материке, так ещё и многие отдыхающие ведут себя как хозяева жизни, как будто им чем-то обязаны”, “Хз, но вот водилы в маршрутках реально на взводе”, “Конечно, есть определённые люди из новоприбывших, которые себя дискредитировали, поэтому, может, и такое отношение”.

P.S. Еще одним сообщением ватника из последнего пункта дайджеста завершу сегодняшний выпуск: “Как не быть народу злым? СССР развалился. Крым то украинский, то российский. Народ заставляют переделывать все документы. То говорят, украинские действительные, то нет. Пенсии, зарплаты застряли на уровне 14 года, тарифы и цены стабильно на все растут каждые полгода, вместе с этим народ стабильно каждые полгода нищает. К всевозможным обещаниям крымчане стали безразличны, как и к своему будущему. Коррупция побила все рекорды украинского периода. Кругом бурно размножились бомжи и наркоманы. А тут еще приехавшие срут на голову и окружающую природу, как у себя дома, и еще учат, как жить”.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.