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17 апреля • обновлено в 11:34
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КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Украинский блогер из Крыма Все статьи автора

Новости Крымнаша. К берегам Крыма снова вернулось дер*мо

2.9т

1. По ссылке предлагаю прочесть хорошую аналитическую статью с инфографикой о ситуации с водой как в Крыму, так и на юге Херсонской области. Поддерживаю авторов статьи в том, что украинской власти нужно быть твердыми и принципиальными, и до деоккупации Крыма воду не давать!

2. Самый большой Крымский природный заповедник оккупанты преобразовали в нацпарк “Крымский”, сохранив статус заповедных лишь за 30% входящих в него земель. Остальное будут раздерибанивать и застраивать. Ученые и экологи с 2018 года жаловались путину и просили спасти заповедник, но путин снова не спас. Тем временем нашелся упоротый в доску ватник — профессор кафедры экологии и зоологии Таврической академии Крымского федерального университета Сергей Иванов — который считает, что и это “победа”, ведь раздерибанить изначально планировали еще бОльшие территории заповедника

Новости Крымнаша. К берегам Крыма снова вернулось дер*мо

Новости Крымнаша. К берегам Крыма снова вернулось дер*мо

Новости Крымнаша. К берегам Крыма снова вернулось дер*мо

3. Имама Длявера Халилова оккупанты вызвали в “прокуратуру Советского района” Крыма для дачи объяснений и вручения постановления об админнарушении в “незаконной миссионерской деятельности”

4. “Суд” оккупантов оставил под арестом гражданского журналиста Руслана Сулейманова: политзаключённый более полугода находится в СИЗО без проведения каких-либо “следственных действий”

5. 17 лет колонии. Российский “суд” оставил в силе приговор по сфабрикованному делу о терроризме севастопольцу Энверу Сейтосманову

6. Дело Владимира Балуха: Прокуратура АРК объявила “судью” из Крыма в розыск. Имя преступницы в мантии не называется, но известно, что Балуха судили руками Татьяны Прыкало и Марии Бедрицкой

7. Прокуратура АРК расследует уголовное производство по факту “широкомасштабного присвоения государственной и частной собственности” в Крыму, что является “серьезным нарушением Конвенции о защите гражданского населения во время войны, а также военным преступлением согласно Римскому статуту Международного уголовного суда”

8. “Крым — это Украина. Германия осуждает указ президента россии № 201 от 20.03.2020, который запрещает украинцам владеть землей на значительной части территории Крымского полуострова” — сообщила пресс-служба немецкого посольства в Украине

9. Известный по многим политически мотивированным делам в Крыму “судья”-перебежчик Андрей Долгополов арестовал новых “украинских диверсантов”, о которых оккупанты заявили вчера. Долгополов за свою карьеру предателя вынес уже как минимум 30 таких решений

Новости Крымнаша. К берегам Крыма снова вернулось дер*мо

10. ГУР: “Поимка украинских диверсантов” в Крыму — провокационный ответ ФСБ на задержание генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, который работал на россию и совершал теракты в Украине

11. Крымчанам вчерашняя брехня ФСБ про очередных “агентов СБУ” не зашла. Трусятся, плюются, и вообще, неблагодарные и не верят

12. Прокуратура АРК направила в суд обвинительный акт на “прокурора” Александра Домбровского, бывшего заместителя “экс-прокурора” Крыма Натальи Поклонской. Коллаборант обвиняется в госизмене и нарушении положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны

13. Оккупанты в Крыму сообщили о трех новых случаях заражения COVID-19. В Севастополе — четыре новых случая. Количество больных в Крыму увеличилось до 37-ми, в Севастополе — до 12-ти. Под меднаблюдением в Крыму — 2152 человека, в обсерваторах — 165, госпитализированы — 70. В Севастополе под меднаблюдением — 1369 человек, госпитализированы — 70

14. Оккупанты заявили, что будут штрафовать прям в аэропорту и на вокзалах прибывших в Крым россиян — за нарушение режима самоизоляции. То есть, приехал рашист — вышел из поезда/самолета — сразу получил штраф — спокойно поехал заражать крымчан. Так, что ли?

15. В ломбарды оккупированной Ялты выстроились очереди. Аналогичная ситуация наблюдается в оккупированном Севастополе. Процветаем, как Гоблин и обещал ватникам накануне очередного наносезона

16. Гоблин грозится спасти туристический сезон: невменяемый угрожает отправить в санатории Крыма ЧЕТВЕРТЬ населения полуострова — а это 500 тысяч крымчан. Кто ему такие тексты пишет?

17. Жители Ялты жалуются, что, пока они сидят дома и доедают последнее, город патрулируют бухие ряженые

18. Оккупанты с привлечением завезенных из россии титушек устроили разгром уличным торговцам в Севастополе. Рукопашная, нецензурная брань и прочий треш прилагаются. Режим путинских каникул в самом разгаре

19. Большой московский десант высадился на улицах оккупированного Севастополя и приступил к нанесению дорожной разметки. Люди, техника, краска — всё из Москвы. Местным заработать ни копья не дают

20. Вода в Черном море настолько очистилась, что к берегам Крыма снова вернулось дерьмо

Новости Крымнаша. К берегам Крыма снова вернулось дер*мо

21. Крымские ватники не сильно поверили в озвученные зомбоящиком успехи путина в нефтяной многоходовочке, поэтому считают, что, цитата, “давно пора калибрами откорректировать нефтяной рынок”. А когда будут “корректировать калибрами”, то снова скажут, что ихтамнет. У этих ублюдков ничего не меняется

22. Давно не слышно о громких победах в Сирии. Чё, штабы закончились?

P.S. Пока в Крыму жестко гоняют торговцев, по всей россии полицаи начинают щемить тех, кто посмел выйти во двор собственного дома во время “путинских каникул” (видео 1, видео 2 и 3, видео 4, видео 5)… “Штрафы за нарушение режима самоизоляции при необъявленном режиме ЧС — это уже и есть налог на воздух. Вышел подышать — плати”, — написал житель оккупированной Ялты и сравнил российских оккупантов с нацистами.

Жизнь в Ялте@life_in_yalta Крым . Вам ничего это не напоминает? 79 20:27 - 15 апр. 2020 г. Информация о рекламе в Твиттере и конфиденциальность

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Автор
КРЫМский банд*ровец КРЫМский банд*ровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Источник
Источник: Блог КРЫМского бандеровца
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Вот сегодня реально смешно,,,объявили в розыск,возбудились,,,бумажные воины,а коль верить по украинским сводкам за шесть лет уничтожено сто тыщ мульонов конных бупрятов а в сторону Крыма даже пукнуть боятся
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Povalyaev Vladimir
Povalyaev Vladimir
алё !!!!! модератор ? где про ПИДкымкого козла ?! снова отмодеруете ?
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Povalyaev Vladimir
Povalyaev Vladimir
в третий раз : шалапут ПИДкрымов ЖДЁМ в КРЫМУ ! ЖДЁМ ! возьми модератора .
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