1. “Условия в СИЗО Таганрога я расцениваю как пыточные лагеря, куда специально доставляют наших ребят, чтобы их дух пал. На протяжении месяца Алимов Рефат находится в одиночной камере. На время, когда его сажали в карцер, забрали всю личную одежду. Не разрешали пользоваться одеялами и забирали лекарства. Когда приходил консул, сотрудники уговорили его не жаловаться в обмен на перевод в нормальные условия. Сегодня он передал мне жалобы, которые я направлю в соответствующие инстанции” — адвокаты Айдер Азаматов и Эдем Семедляев посетили в СИЗО г. Таганрог обвинённых россией по сфабрикованным делам о терроризме крымских татар: Алимова Рефата, Сейтосмнова Энвера, Абдуллаева Узеира, Абдуллаева Теймура и Муртаза Сейрана. Адвокат Семедляев отметил, что сотрудники СИЗО перед прибытием политзаключённых преднамеренно формировали к ним негативное отношение среди местных арестантов и работников СИЗО, рассказывая о том, что “приедут злостные террористы”

2. Национальная полиция Автономной Республики Крым сообщила о подозрении еще двум участникам созданного россией незаконного вооруженного формирования “самооборона Крыма”. Имена их пока не называют. Всего правоохранители установили более 1300 человек, которые участвовали в ОПГ “самооборона Крыма”, при этом 225 лицам уже сообщены подозрения

3. Сидящий в СИЗО Зубков заявил, что обратился к евродепутатам из-за давления на его бизнес в Крыму. Обращение он сделал еще до ареста, а теперь надеется, что они примут меры. И все-таки он уникальная мразь. Помогал захватывать Крым, наплевав на международное право, а теперь скулит по международным инстанциям

4. В Крыму по поручению путина создают упрощенный механизм сноса жилого и не жилого фонда, который оккупанты сочтут “самостроем”. Для этого теперь не нужно будет решение “судов” — только подпись Гоблина. От себя добавлю, что многим владельцам недвижимости, у которых есть все украинские разрешения и документы собственности, оккупанты намеренно не выдают “российские документы”, превращая недвижимость в “самострой”. РА-СИ-Я! РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!

Новости Путина устраивает лишь вечность

5. Оккупанты готовят запрет на строительство жилья в 500-метровой прибережной зоне на южном берегу Крыма. Вы подумали, что они о природе беспокоятся? А вот и нет — “можно будет строить только гостиницы и апарт-отели (жилые комплексы с элементами отеля)”. То есть простой люд, если надо будет, снесут, а на месте снесенных домов и природной зоны ускоренными темпами будут возводить элитное жилье для понаехов. Еще оккупанты заявили, что у моря будут строить социальное жилье, например, для детей-сирот. Кто-то верит в подобную щедрость? Дерибан и уничтожение, обильно утрамбованные лапшой

6. Молебны о ниспослании влаги: ставка оккупантов на подземные источники себя не оправдала. Сбываются тревожные прогнозы специалистов: из-за активного выкачивания пресной воды из водоносных слоев в два раза возрастает ее соленость и минерализация. Такими темпами она вскоре станет непригодной к употреблению. Это признал даже директор-коллаборант госпредприятия “Вода Крыма” Владимир Баженов — уроженец Волгограда, успел переехать в украинский Крым задолго до оккупации, а теперь имеет личную страничку на сайте “Миротворец”. По ссылке прочтите о том, что сейчас происходит с водоснабжением оккупированного Крыма

7. “Крымская газета” подъехала с “простыми советами” о том, как экономить воду

8. Как вы уже могли прочесть в предыдущих дайджестах, с 3 февраля 2020 года суда, следующие транзитом через Керчь-Еникальский канал в Керченском проливе, платят навигационный, канальный и маячный сборы в бюджет россии, а не в Керчь. Так оккупанты забрали последнее средство заработка порта, обложенного санкциями из-за российской оккупации Крыма. Кроме того, оккупанты сократили керченский филиал “Росморпорта”, выкинув на улицу десятки людей. Сокращения также ожидают Керченский морской торговый порт и “Госгидрографию”.

9. Ватники Керчи все никак не нарадуются вставанию с колен: “Такое ощущение, что скоро Керчь всю закроют! Оставят только Росгвардию и ФСБ, чтобы мост охраняли!!! Потом все удивляются, почему все керчане злые и недовольные?! Да потому что на город-герой и его жителей положили БОЛТ!!! Отдельное спасибо за это местной власти!!!” . Это так ватники скулят по поводу грядущего сокращение сотен сотрудников Рыбного порта и паромной переправы

10. Правильные ощущения на паблике Евпатории: “Мне вот интересно, почему только пять лет все недовольны жизнью. Такое ощущение, что раньше все это было, при Украине”, — написал, с большой долей вероятности, запоребрик, не понимающий, что даже упоротые ватники сравнивают жизнь до оккупации и сейчас — не в пользу россии

Новости Неприятности засыпали Россию по самые кремлевские звезды

11. Сакская молочка до оккупации была лучшей в Крыму, а теперь — пальма: “Заношу в ЧС Сакский молочный завод! Запах хлорки и в молоке, и в простокваше”, “Я думала, нам показалось!!! Поддерживаю автора, перешли на Джанкой”

12. Окупований Крим, Сакський район, смт Новофедорівка. У будинку культури відкрито високотехнологічну нановиставку “Кримчани — герої перемоги”. Ви, напевно, здогадуєтеся, що це все для святкування Перемоги-2020. Якщо ви щось забули про дідів, війну та перемогу, термінали вам підкажуть

13. “В МБОУ СОШ №18 города Симферополь дан старт проекта “Дорога Памяти”. Дорога, не имеющая конца и края…

P.S. “Сегодня грустный день. Узнал, что последний адекватный друг распродал бизнес, не выдержал всего этого счастья. Продал квартиру и уехал из Крыма. Думающие люди отсюда по-тихому валят, а сюда прет такое, что волосы шевелятся. Ад приближается”.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал