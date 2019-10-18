1. Ровно год назад, 17 октября 2018 года, в Керченском политехническом колледже произошел теракт. По версии оккупантов, взрыв и стрельбу в колледже устроил студент 4-го курса, 18-летний Владислав Росляков, который убил 21 человека, а потом якобы застрелился сам. Одна из 67 пострадавших до сих пор находится в больнице — это 17-летняя Наталья Калиниченко, которая не может ходить. Очевидцы теракта сообщали, что стрелков было несколько. 31 декабря, подводя итоги 2018 года, т.н. “глава Керчи” Сергей Бороздин заявил, что “2018 год в целом прошел успешно”. О таких успехах до оккупации мы мечтать, конечно, не могли… Теракт в Керчи оккупанты использовали с пользой для себя — выделили огромное количество денег на новую волну заборов, несмотря на то, что керченский колледж был обнесен забором еще до теракта, что никак не помогло, а наоборот, мешало эвакуации студентов и преподавателей. Росгвардию, которую возглавляет друг путина Виктор Золотов, наделили дополнительными карательными полномочиями. Усилили цензуру в Интернете и традиционно нашли “украинский след”. Большинство жителей Керчи не верят официальной версии оккупантов

2. В Керчи сегодня прошли траурные мероприятия. Особенно мерзко видеть среди искренне скорбящих людей — рожи оккупантов и коллаборантов, благодаря которым этот теракт стал возможным

3. На траурных мероприятиях в Керченском политехническом колледже не было родственников погибших. Студенты колледжа отказались общаться с журналистами, а в само здание учебного заведения никого не пускали. Гэбня провела работу

4. Журналистка из Керчи, член Крымской правозащитной группы Елена Лысенко сообщила об атмосфере в городе спустя год после теракта: “Люди стали более молчаливыми, меньше отвечают на вопросы. Те, кто был на месте событий, родственники, практически ничего не рассказывают, не говорят. Город небольшой, многие друг друга знают, и были случаи, когда люди узнавали, что у их знакомых кто-то погиб, пытались деликатно расспросить, но ни на какие разговоры родственники и свидетели трагедии не идут. Это говорит о том, что, скорее всего, с ними проводилась какая-то работа российских спецслужб, чтобы они не рассказывали никаких подробностей трагедии. Люди даже боятся спрашивать об этом. Есть какая-то атмосфера страха, которая касается этой трагедии, и недоговаривания. Может быть, когда-нибудь правда все же всплывет, и мы все же узнаем, как один человек мог убить столько людей”

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5. Один из наших керчан написал: “В Керчи все боятся говорить про техникум, даже сегодня — молчание. Степень запуганности дикая”.

6. Прокуратура АРК подготовила “первый информационный сборник” о нарушении прав человека в аннексированном Крыму. Издание “Крым в условиях оккупации” опубликовано на сайте ведомства

7. Утром 17 октября оккупанты провели обыск в селе Белокаменка Бахчисарайского района Крыма в доме у Наримана Абляева, которого после обыска увезли в гестапо (“центр по противодействию экстремизму”), но через несколько часов отпустили без предъявления обвинений. Других подробностей пока нет h

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8. По мнению Мустафы Джемилева, от 25 до 30 тысяч крымских татар покинули оккупированный россией Крым. “Так было при первой оккупации Крыма в 1783 году, тогда коренное население — крымские татары — составляло более 95%, а к моменту большевистской революции (в 1917 году) они уже были меньшинством и составляли где-то четверть населения. То же самое продолжается и сейчас, хотя коренное население после депортации 1944 года и повторного возвращения составляло 14%. Сейчас в ООН называют 140 тыс. переселенных в Крым россиян. По нашим оценкам, это очень заниженная цифра — по крайней мере полмиллиона они туда завезли”

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9. Оккупанты продолжают военно-террористические учения. Жителей Крыма призываю к бдительности. Напомню, рано утром 15 октября на трассе между Евпаторией и Севастополем началась детонация боеприпасов в военном КАМАЗе

10. В оккупированной рашистами Евпатории сегодня снова громко “зато не стреляли”: “В городе раздаются четкие звуки взрыва, кому что известно? Интересно”, “Вояки веселятся”, “Полигон в карьерном отстреливают”, “На полигоне стреляют”, “Учения идёт и вчера тоже было”, “Сегодня четверг. Стрельбы на полигоне”

11. В августе-сентябре выросла продолжительность задержания при заходе в Керченский пролив украинских судов российскими оккупантами: при входе в Азовское море — в 2,4 раза, при выходе из него — в 3,2 раза по сравнению с данными за июль

12. Ялта. Овощной “бутик” на Пушкинской, похоже, всё. И полугода не продержались. Слабаки

13. В Алупке закрылся “магазин книги”, как гласит объявление на входной двери — “насовсем, навсегда”. Читать — скрепу шатать! А книжный там был ВСЕГДА! Все пережил, кроме “гавани”

P.S. После теракта в Керчи оккупанты… увеличили количество милитаристских мероприятий среди детей. Очень активно их начали затягивать в путлерюгенд под названием “Юнармия”, где из детей делают послушное пушечное мясо и… Вот что написали сегодня в одной из крымских групп: “Реально накипело! Слов нет! В кого превращают наших детей! Придумали эту сраную ЮНАРМИЮ — учат детей, как убивать, издеваться друг над другом. Пришел вчера племянник домой, весь подавленный. Надо было видеть его глаза. Рассказал мне, что его старшеклассники бьют, испытывают на нем приемы самообороны. Короче, сделали с ребенка грушу для битья. Он боится родителям сказать, потому что его предупредили, что если кто-то узнает, то ему не поздоровиться, засунут голову в унитаз с говном. Вы можете представить себе, в каком напряжении ребенок находится?! Говорит, что учителя знают, но делают вид, что ничего не видят. Да как такое вообще возможно?! При чем здесь ЮНАРМИЯ, вы спросите?! Я скажу — эти недодети, которые издеваются над моим племянником, являются активными участниками данной организации. Казалось бы, что ЮНАРМИЯ создана для военно-патриотического воспитания молодежи. Чем ЮНАРМИЯ вам не террористы-смертники? В школах и так хватает издевательства, а тут учат уже как профессионально можно чмырить, бить, мучить, издеваться над теми, кто слабее тебя, и тебе за это ничего не будет. Все знают, что керченский стрелок был участником ЮНАРМИИ, и все прекрасно помнят, чем это закончилось. Когда дети держат в руках оружие, когда стреляют и ведут бои почти на ровне со взрослыми — это по-вашему нормально? К чему готовят наших детей? Вы думаете, здоровая психика у этих детей? Кем они вырастают? Отморозками, а не патриотами… Хрен знает во что превратили Крым, и продолжают превращать наших детей в зомби-военных смертников”.

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