Война, оккупация — она для нас, для тех, кто жил и живет с Украиной в сердце. Для критического большинства жителей Луганской и Донецкой областей все это было освобождением от укро-хунты и возвращением в родную гавань, как и для критического большинства крымчан.

Да, вот такое у каждого из нас было отношение к ситуации. Для одних — война и беда, для других — радость победы.

Что это дало нам всем, оценит история. На войне, как оказалось, свои у каждого свои, да и война у каждого своя, как и победа и поражение.

Если одна сторона празднует победу, то вторая переживает поражение. Но, есть нюансы. Они не видны сразу. Они, как хорошее вино или коньяк, должны отстояться, настояться, так сказать, приобрести видимый вкус и запах.

СССР в 1945 году праздновал победу, Германия переживала поражение. Победитель. Проигравший. Что может быть проще?

Прошли годы. СССР распался, между ГДР и ФРГ рухнула стена. Вчерашние победители продали свои ордена, чтобы купить буханку хлеба, многие из них сгнили на зонах, в лагерях, так как получили клеймо "предатель", "враг народа".

День Победы в СССР не праздновался 17 лет. При правлении Сталина и Хрущева 9 мая в СССР был обычным рабочим днем без парадов и пиршеств, салютов и ношения дедов на палках. Хотя 8 мая 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 9 мая объявили День всенародного торжества, Праздник Победы, а значит — нерабочим днем. Но потом оказалось, что прошедшие войну, не очень-то и рады победе, и рассказывали о том, что там происходило на самом деле. И началась зачистка.

Ведь со всех щелей полезли неудобные вопросы и исторические факты о не совсем хороших поступках советского человека.

Победители скрывали свои потери, переписывали историю, формировали исторические симулякры, оправдывающее агрессию, тиранию и деспотизм.

РФ объявила себя правопреемницей СССР. Правда, без юридического оформления этого права и каких-либо документов, но факт этот был принят мировым сообществом.

Сейчас на РФии день победы возведен в культ и завершилось полное формирование исторического симулякра "СССР победил фашизм". Из истории Второй Мировой войны вычеркнута "вторая мировая", а значит, из памяти россиян исчезли преступления советских людей против оккупированных СССР стран, сдвинута точка начала войны на 1941 год, скрывшая от русских неудобную правду о русских, напавших вместе с Гитлером на Польшу, исчезли союзники и их помощь тому же голодному и безоружному СССРу, исчез вклад братских союзных республик, которые и были основой и фундаментом СССР.

СССР-фикция — это юридический союз независимых республик, на тот момент заключивший этот союз под дулом автомата. И все же, говоря СССР мы говорим и Беларусь, и Украина, и Литва, и Эстония, и …как там, "15 республик, 15 сестер", но вот в победе над фашизмом победила Россия. Россия, день рождение которой россияне отмечают 12 июня, так как 12 июня 1990 года была подписана декларация о независимости Российской Федерации (оп, опять исторический симулякр, не было и нет России, есть РФ).

Исторические экскурсы очень важны. В них заложена не только память, но и знания, зерна, которые могут дать ответы сегодняшним поколениям на банальный вопрос: почему вот так мы живем сейчас?

Победитель СССР стал после победы коричневого дракона новым коричнево-красным драконом.

Тирания восторжествовала, просто поменяла окраску.

75 лет со дня окончания второй мировой: коричнево-красный "победитель" исчез, вырастив нового триколорадного дракона. Но, что изменилось в жизни ветеранов, граждан СССР, а теперь РФ? Ничего. Хотя, нет, стали меньше расстреливать.

Маленькие лагеря превратились в один большой лагерь, объединенный в целую страну.

За победой СССР так и не смог скрыть поражения. Побежденная Германия расцвела, вынесла уроки из исторического прошлого и стала жить настоящим.

Социальная защита, здравоохранение, социальная сфера проигравших войну "фошиздов", как на России называют всех немцев и жителей Германии, в тысячу раз превосходит те же сферы победителей.

Победитель орет в пьяном угаре, стоя в луже из собственной мочи, на дороге, которая всего лишь направление, в рваных китайских "кожаных" штиблетах: "можем повторить". Проигравший чтит память погибших, учит исторические уроки, чтобы никогда снова.

Война — это книга. Это урок. И далеко не каждая победа — это победа, а поражение — это поражение.

Вот в ОРДЛО критическое большинство жителей считает, что они не предали Украину, а просто помогают РФ собрать во едино СССР. А еще, что они, создав вместе с россиянами "котлы", "наварили там укропов". Жители ОРДЛО, собирающие сведения про проукраинских соседей, наводящие из мирных частей Украины орудия ихтамнетов, считают себя героями-партизанами, помогающими освободить Украину от нациков-фошиздов. А в ОРДЛО критическое большинство жителей празднует "день республики", как день освобождения от укро-хунты, укро-оккупанта.

Хорошо. Но, вот как же живут освобожденные и независимые народы Донбасса? Как победитель? Или как проигравший?

Сначала нужно ответить на вопрос "а где живут жители ОРДЛО". Раньше луганчане жили в Луганской области, дончане — в Донецкой области, между ними не было различий, границ и армий. Нет, если честно, был местячковый шовинизм, над которым все смеялись, и который внезапно нанес сокрушительный удар по русской пропаганде о "едином советском русском народе Донбасса", так как в 2014-м году жители оккупированных районов Луганской области категорично выступили против создания совместной "страны" с жителями оккупированных районов Донецкой области.

В Свердловске православные коммунисты–казаки, под руководством атамана коммуниста-предпринимателя-афганца-православного казака Александра Гайдея, орали "никогда мы не будем кормить Киев, Москву и Донецк".

Так вместо "наварасии", которая должна была объединить 9 областей Украины, появились "лнр" и "днр" — "страна" по имени Никто.

ОРДЛО — это гетто, гетто, где живут люди без прав, без свобод, без морали, без чести и совести, по законам стаи, зоны, лагеря и СССРии.

Как живут? Это уже другой вопрос.

За годы "освобождения" ОРДЛО от "укро-хунты" здесь исчезли села, поселки, шахты, предприятия, агро-холдинги, вымирает флора и фауна, высыхают водохранилища и реки.

Как же так получилось, что "победители Украины" разрушили весь свой край и отчаянно бьются за право ездить к "проигравшей и вымирающей Украине" за пенсией, продуктами, лекарствами и за на работу?

По сути, ОРДЛО стало похожим на "победителя" СССР. Нищета, голытьба, пьянь, наркомань, военный пафос, милитаризация, бандитизм, и отчаянное желание сбежать из "маленькой угольной швейцарии" за которое здесь дают реальный срок по статье "госизмена".

Просто люди, живущие здесь, так и не стали свободными. Они были полностью поглощены историческими советскими симулякрами, и не видели правды.

А правда — она страшная: рабы не могут для себя построить ничего, кроме казематов.

Клоуны всегда построят цирк. Проститутки построят бордель. Нищеброды создадут нищету для всех. Неучи уничтожат сами себя и соседей. Рабы всегда будут строить гетто, так как они не умеют быть свободными.

Созданный "победителями" мир стал кислотным для победителей.

Критическое большинство жителей ОРДЛО, ставшие фундаментом русского мира и войны — это ностальгирующие по СССР люди, живущие историческими симулякрами, недоучки, скурившие букварь в первом классе, и гордившиеся этим, купившие диплом, живущие по-блату, кумовством, воровством. Это, фактически, советские гомункулы, порождения эпохи СССР, которых штамповали в детсадах, школах, Вузах, ПТУ, технарях импринтингом, нарративами, симулякрами, штампами, пропагандой.

Знай бы они правду о СССР, войне, Германии, о том, как живет глубинка сытой России, сколько там нищих, какая там коррупция и социальная несправедливость, стали бы они махать триколором и орать "Донбасс-русская земля"? Думаю, что нет.

Это проигранный нами исторический фронт. Это то, во что вылились все годы независимости, которые мы прожили по лекалам РФ, Кремля и СССР. Учебники "табачника" с "Киев возник в 19 веке", с историческими симулякрами, с теми же, привычными совку, советскими нарративами.

То, что проживает ОРДЛО — это урок. Им? Вряд ли. За 7 лет здесь только усилились проукраинские настроения. Это урок нам.

Историю пишут победители. Странное и страшное выражение. Подтверждающее факт того, что история — всего лишь объект для манипуляций и пропаганды, который можно писать в угоду любого "победителя" и любого "проигравшего".

Победитель ли СССР? Вот ответьте на этот вопрос на фоне "историю пишут победители". Проиграла ли Германия? Нацистская — да. Однозначно. Но нацистской была не страна и народ, а насаждаемая пропагандой идеология. Машина, в которой были задействованы политики, СМИ, школы, детсады, дом, социум.

То же, что делал СССР но в красно-коммунистическом цвете. То, что делает РФ, но в триколорадом цвете. То, что делается в ОРДЛО в "республиканско-российском" цвете. Цвет нацистов — это уже давно не "коричневая чума", а красно-серпасто-власовская.

И вот "народы Донбасса" "победили Украину" и стали свободными и независимыми, жить-поживать и добра наживать.

Как они живут, можно прочитать по ссылкам в статье. Я собираю все крупинки их мира, чтобы те, кого не коснулась война, учили ее по этим учебникам, смотрели в ОРДЛО, как в черное зеркало, чтобы никогда снова. Это моя миссия. И это важно.

Ну, хорошо, всегда говорю я, вы, не уважаемые донбасяне, решили стать свободными от Украины и создали свой мир. Почему вы не живете в созданном Раю? Почему почти миллион жителей ОРДЛО получили российские паспорта в надежде покинуть ОРДЛО (и большая часть их уже покинула ОРДЛО)? Почему не поднимаете экономику "республик"? Почему едете работать в Москву, Питер, и уже даже в Польшу, Чехию, Эстонию? Это же, как там вы нам говорили, "мыть жопы"?

За годы войны жители ОРДЛО так и не стали, не смотря на громкие заявления в соцсетях, патриотами своего края и своего мира, "республик", если они так хотят.

Молодежь ОРДЛО четко озвучивает свою цель – уехать. Кто-то выбирает РФ (таких больше), кто-то Украину (таких меньше), кто-то Европу (вот их даже больше, чем тех, кто выбирает Украину).

Бегут из ОРДЛО и сами пропагандисты, и строители этого гетто-бардака. Не такое. Не то. Не так!

"Мы не этого хотели, нас обманули" должно быть написано на въезде в ОРДЛО. Хотя я бы написала "осторожно, опасная зона проживания долбо***ов".

Социальные истории в соцсетях ОРДЛО пестрят "мы поехали в Россию, а там". А там не такие кисельные берега, не такие молочные реки, цены, уровень жизни, как описывали пропагандисты. Да и предателей не любят нигде.

Вон в ОРДЛО хотели прокачать тему "Донбасский район Ростовской области", так ростовчане стремительно отреагировали "нах***й — это туда", негостеприимно захлопнув информационно-нарративные "двери" перед донбасянской мордой лица.

И вот о войне как-то говорят "стреляли", забывая показывать социальные грани, моральные, экологические. И вот главные, как я считаю — исторические.

И люди, живущие на мирных территориях, думают, что война — это исключительно "стреляли", а не трудовое рабство, продажа людей в рабство, сексуальное, трудовое, продажа и похищения людей с целью продажи, даже на органы, даже маньякам для убийств, изнасилования, безработица, наркомания, моральная и физическая деградация, это — не уничтожение экологии и промышленности, культуры и населения.

Вот спроси у живущих на мирной территории, знают ли они, что на оккупированных территориях идет активная ассимиляция населения? Нет, не знают, не видят в этом беды.

То есть, то, что нам "вернут" наши территории, где имущество скупили жители омсков, тверей, новгородов, астраханей, мурмансков и других российский ипиней.

"Купили" по "законам" "республик", имеют "паспорта" "республик" и будут претендовать на легализацию гражданства имущества. И на Донбассе, и в Крыму.

Вот спроси у живущих на мирной территории, знают ли они, что оккупированные территории стали поставщиками бесправных рабов для РФ, и РФ фактически выкачала из ОРДЛО работоспособный ресурс? Нет, не знают, не видят в этом беды.

Мы видим исключительно одну грань войны, одну грань победы, одну грань поражения. И это плохо.

Она, эта история, обрастет все новыми и новыми подробностями, но вот чтобы не писали, "вы там не живете, вы ничего не знаете", прямая речь и скрины.

Цитата из соцсетей ОРДЛО: "Житель ЛНР– 34-летний Дмитрий решил поехать в Россию на заработки на лето. Но парень не догадывался, что в Краснодарском крае вместо денег и комфортных условий работы, которые обещали авторы объявления, его ждет настоящее трудовое рабство. Найти подходящую работу в Луганске ему не удалось. "А куда идти работать, у нас тут работы реально нет. " А тут увидел объявление в газете. Пишут, что требуются на теплицы рабочие в Краснодарский край. Оплату обещали 30 тыс. руб. Проживание питание за счет фирмы. Вербовщиком, так сказать, оказался житель Алчевска Сергей. Он назначил время и место. Через пару дней нас собрали, человек 7, возле луганского автовокзала. Погрузились в две машины, и повезли на российскую границу через пункт пропуска Новошахтинск. Там таможню прошли быстро, вопросов не возникало. Настроение веселое, компания хорошая подобралась: из Луганска несколько человек, еще кто-то из Краснодона, и из Лутугино была парочка. В общем, все местные и безработные. Уже по Ростовской области ехали, мы начали свои "тормозки" разворачивать и кушать. Остановились на заправке, в туалет там сходили. И тут этот Сергей-вербовщик говорит: мужики, давайте отметим это дело, я вас водкой угощаю. Ну, мы и согласились. Он нам из пластиковой баклажки начал наливать по стаканам одноразовым. Я выпил, меня резко срубило, и я уснул, точнее даже просто вырубился. Как я понял на следующий день, он нам подмешал что-то. После этого я еще полдня дремал в машине, которая изменила маршрут и направлялась уже не в Краснодар. Сергей пояснил это тем, что якобы там работы больше и лучше заплатят. Вместо Краснодара нас привезли в станицу Северскую, поселили в сарае на ночлег, якобы временно. Встречали нас кавказец Мурат и кореец Сергей с женой Оксаной. На следующий день Сергей собрал у нас паспорта, чтобы "официально все оформить" и исчез.

"Мы спрашиваем у этого кавказца, который представился Муратом, "где наши паспорта?". А он: а я откуда знаю, я у вас их не брал. Я говорю: хватит валять дурака, отдавай паспорт, я домой поеду. А Сергей кореец говорит: "Ты еще за проезд не отработал, так что никто тебя не отпустит". Я говорю: "Какой проезд, бесплатно же?" А он: "А что в этом мире бесплатно?" И тут я понял, что я /*попал. Хотел позвонить матери, но у меня Сергей кореец и его дружки забрали мобильный телефон, у нас у всех забрали. А Сергею из Алчевска, говорят, за каждого "раба" по 15 тыс. руб. Заплатили.

Нас в 6 утра вывозили на теплицы, и мы там трудились до самого заката… По 12-16 часов. Кто на сборе, кто на погрузке, молодых и сильных в основном на погрузку ставили. Складываешь в ящики, потом грузишь в грузовики и фуры. Жара была там сильная, люди в обморок падали. После трех месяцев рабства в ст. Северская меня вывезли на остановку дали 5 т.рублей на дорогу. Это я так понял был мой зароботок за три месяца адского труда. Людям, которые хотят отправиться на заработки, даю совет: "Никогда не верьте в эти сказки, о краснодарских молочных реках и кисельных берегах! Чем красивее "поет" вербовщик, тем больше шансов, что вас обманут, и кинут, или в рабство заберут. Особенно это касается вакансий в сельском хозяйстве Краснодарского края. Есть конечно и нормальные работодатели, но их мало А на территории ЛНР работает целая банда вербовщиков- работорговцев Сергей из Алчевска и Женя это одни из многих этой преступной группировки контакты и фото членов ОПГ и рабовладельцев: ИП Докторов Б.В. ОГРНИП 314505309900027 РФ тел: 0721833645, 0507345044. ИП ХИНОЕВ П.А. ГРНИП 317619600198921, РФ тел: 0725010605. тел: 0508387473. Тел: 0722071035, 0997316302. ФЛП СКорых С.А. св-во 1-0003364 тел: 0721377396, тел. 0993820339. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПО ЭТИМ НОМЕРАМ РАБОТАЕТ ОПГ ВЕРБОВЩИКИ — РАБОТОРГОВЦЫ!!!!!!! Никогда не обращайтесь к этим людям".

"Мы не этого хотели, нас обманули" должно быть написано на въезде в ОРДЛО. Хотя я бы написала так: "осторожно, опасная зона проживания долбоебов".

И, как там красные классики писали — "Мы не рабы".

На ОРДЛынском языке это пишется чуть иначе: "Рабы немы!"

И вот это — истинная правда!

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