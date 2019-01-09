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Ницой предложила переименовать Россию в Московию: в сети разгорелся ажиотаж

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Писательница, борец за украинский язык Лариса Ницой выступила с инициативой о переименовании России в Московию.

По ее мнению, это было бы очередным восстановлением исторической справедливости после предоставления автокефалии Православной церкви Украины. Свою точку зрения Ницой высказала на личной странице в Facebook.

"Вернули себе историческую церковь, пора вернуть им историческое название — Московия", — написала она. Предложение Ницой стало поводом для бурной дискуссии под ее постом. Так, многие подписчиков писательницы согласились с ее идеей, а некоторые и вовсе заговорили о возможном переименовании Украины.

Лариса Ницой

Лариса Ницой

Facebook Ларисы Ницой

"Но они и дальше будут называть себя Россией. Лучше назвать себя Киевской Русью", "А что, их надо спрашивать? Так мы так будем называть", "Так и будет. После уничтожения России", "Надо более точно. Золотоордынский улус Московия", "Москвинская орда", "И сделать это надо на законодательном уровне, как было сделано по названию РПЦ в Украине", "Скоро Московия войдет обратно в свои исторические границы, тогда и название само собой вернется", "Тупостан — самое то", — пишут люди.

Москва

Москва

Pixabay

Ницой предложила переименовать Россию в Московию: в сети разгорелся ажиотаж

Ницой предложила переименовать Россию в Московию: в сети разгорелся ажиотаж

Ницой предложила переименовать Россию в Московию: в сети разгорелся ажиотаж

Ницой предложила переименовать Россию в Московию: в сети разгорелся ажиотаж

Ницой предложила переименовать Россию в Московию: в сети разгорелся ажиотаж

Ницой предложила переименовать Россию в Московию: в сети разгорелся ажиотаж

Ницой предложила переименовать Россию в Московию: в сети разгорелся ажиотаж

"Кстати, замечательная мысль! Словаки Австрию называют Ракузко, поляки Италию — Влохи, а мы — Московия! Супер!", "Нам ничто не мешает называть их мокшами, москвинами, московитами. Мы ждем что-то от государства?", "А чего Московия? Это что-то латинское. У Шевченко — Московщина", "И нам — Русь! Мы — русины, они — московиты. Точка!", "А также переименовать Украину в Русь-Украина, скорее!" — не утихает дискуссия.

Ницой предложила переименовать Россию в Московию: в сети разгорелся ажиотаж

Ницой предложила переименовать Россию в Московию: в сети разгорелся ажиотаж

Ницой предложила переименовать Россию в Московию: в сети разгорелся ажиотаж

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ницой уже выступала с инициативой о переименовании России в Московию в связи с тем, что термин "Русь" украден россиянами у украинцев.

Позже она уточнила, что Московское царство никогда не входило в состав Руси, а называть страну-агрессора Московией предложили ученые.

Персона
Лариса Ницой
Место
Украина
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Скала Богдан
Скала Богдан
А що таке, кацапи проти історичної спадщини, московщина історична назва кацапії і не потрібно було красти Русь.
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Юг Руси
Юг Руси
Бу-э-э-э-э!!!! Ебать как смешно!!! ))))))))))))))
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
"Сколько не говори-халва-во рту слаще не станет"
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