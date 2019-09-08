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9 сентября • обновлено в 11:12
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"Никогда не забуду!" Карпюк ужаснул рассказом о пытках в России

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Украинец Николай Карпюк, который вернулся из РФ вместе другими пленными, страдал от тюремных пыток.

Об этом он рассказал 7 сентября, сразу же после того, как вышел из самолета, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, он также не раз был очевидцем того, как издеваются над другими заключенными.

"Кого-то выводят, начинают закрывать ему голову кульком, скрежет скотча, человека вывозят на пытки. А потом привозят в соседнюю камеру, а звукоизоляция там очень паршивая... Привязывают наручниками, ставят на колени... И этот крик мента: "На колени! Не спать!" А тот бедняга стонет, просит: "Дайте мне бумагу, я напишу все, что от меня нужно. Дайте мне поспать просто". Вот самое страшное, я это не забуду никогда", – рассказал Карпюк.

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"Четыре ночи вывозили меня. Подключали электрический ток... Но когда сам переносишь – это одно дело. А когда слышишь, как издеваются над другими – гораздо сложнее", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории России и в оккупированном Крыму остаются еще более 110 пленных украинцев. Украинская власть продолжает активную работу над тем, чтобы освободить и вернуть домой из РФ всех граждан страны.

США, Европа, другие страны и международные организации крайне позитивно отреагировали на обмен пленными между Украиной и РФ по схеме 35 на 35, предположив, что это первый шаг к миру. В то же время Путина призвали освободить остальных украинцев.

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Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Тема
Обмен пленными
Персона
Николай Карпюк
Место
Россия
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Комментарии
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васильевич василий
васильевич василий
он не сошел с ума в Российских тюрьмах . Он уже был епнутый
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Игнатов Илья
Игнатов Илья
Решим в России, сучий чекиский. Они над своими издеваются, как хотят, тем более над пленными или в заложники взятым. Генпрокурор Чайка в девяностые годы вместе с прокурором Иркутска Альбиной Ковалевой, чей сын Бердников сейчас мэр города Иркутска, организовали камеры пыток в следственном изоляторе номер один, города Иркутска. Так повышал раскрываемость, будущий генпрокурор
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Кор Павел
Кор Павел
Ну этот пиздобол ещё не то споёт. Ведь ему сам генерал ФСБ по секрету военную тайну рассказал
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