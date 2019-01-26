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''Никакой России не было!'' Стало известно о неожиданном ударе Украины

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В Турции по просьбе дипломатов Украины исправили сведения о русских корнях жены султана Сулеймана I Роксоланы на украинские.

Об этом сообщается на странице посольства Украины в Турции в Twitter. "Постепенно восстанавливаем историческую правду: в ответ на обращение турецкая сторона изъяла текст надписи о якобы российском происхождении жены султана Сулеймана I Роксоланы у ее гробницы возле мечети Сулеймание", — сказано в сообщении.

Новый текст на табличке звучит так: "Жена султана Сулеймана Хюррем султан (Роксолана), украинка, и она мать султана Селима [II]".

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Такая новость вызвала ажиотаж в сети среди украинцев, и сильно разозлила россиян. "Минус Суворов, минус русские корни Роксоланы, минус Мадуро. Россию постепенно зачищают с карты истории мира и это хорошо", "Никакой России не было до XIX века", — пишут в сети.

''Никакой России не было!'' Стало известно о неожиданном ударе Украины
''Никакой России не было!'' Стало известно о неожиданном ударе Украины
''Никакой России не было!'' Стало известно о неожиданном ударе Украины
''Никакой России не было!'' Стало известно о неожиданном ударе Украины
''Никакой России не было!'' Стало известно о неожиданном ударе Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Турция наказала Россию за агрессию против украинских моряков в Черном море у Керченского пролива.

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Место
Украина
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