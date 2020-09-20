К счастью, те мои друзья и френды, кто написал о депутатке соучредительнице гееборческого депутатского объединения “Цінності, гідність, родина", пойманной объективом фотографа за перепиской с любовницей, осудили ее исключительно за двойные стандарты

История крайне мутная, не буду её называть по имени, кто вдруг не слышал, и сам сможет все подробности найти. Тем более, этот случай стал лишь поводом к написанию этого посвященного двойным стандартам текста. Сама оскандалившаяся депутатка, даже вместе со всем своим депутатским объединением, не стоят часа моего времени, – пишет в своем блоге на сайте "Еспресо" Андрей Плахонин.

Зато этого времени стоит другой, в Украине мало известный, зато в Соединенных Штатах Америки поистине эпический персонаж. Чтоб вы ощутили его масштаб, в одном из многочисленных фильмов его сыграл Аль Пачино. Ощутили? Уж если быть циничным мерзавцем, то уж таким, чтоб тебя сыграл этого актер. Который сыграл самого дъявола. Высший бал, мировое признание.

Сейчас уже мало кто в Украине об этом знает, зато в стране двойных стандартов, в которой я родился (может, слышали – СССР?), маккартизм были именем нарицательным. Так называли массовую истерию, ставшую частью государственной политики "охоту на ведьм", но не любую, а обязательно в капиталистическом мире. В советском Союзе очень сопереживали жертвам сенатора-республиканца Джозефа Маккарти, который с 1950 по 1954 год возглавлял "крестовый поход" против "коммунистической заразы". Тысячи людей — политиков, представителей творческой интеллигенции подверглись унизительным публичным допросам, лишились работы, из библиотек изымались десятки тысяч книг. О чем в Советском Союз стыдливо молчали, кроме коммунистов (тут часть моих читателей воскликнет, так им и надо), жертвами Маккарти были лица нетрадиционной сексуальной ориентации, а в списке тех, от кого он собирался вычистить "авгиевы конюшни" Вашингтона и Голливуда были евреи. Вот такой вот малоприятный тип. О том, как легендарный журналист Эд Марроу отправил это чудовище на свалку истории смотрите фильм "Доброй ночи и удачи".

Но эта статья, уж извините за отступление, не о Джозефе Маккарти. За спиной этого фанатика-алкоголика стоял, не верится конечно, гораздо менее приятный тип.

Знакомьтесь, Рой Маркус Кон. Невероятно умный, невероятно циничный, невероятно тщеславный тип, уже в 24 года прославившийся в качестве прокурора, добившегося смертной казни обвиненным в шпионаже на СССР супругам Розенберг (за всю Холодную войну, единственные гражданские лица, казнённые в США за шпионаж), укравшим и передавшим Сталину американские атомные секреты. Эхо этого процесса не стихает в США до сих пор. На волне этого успеха директор ФБР Дж. Эдгар Гувер порекомендовал Кона Маккарти в качестве юриста в создаваемый тем Постоянный подкомитет Сената по расследованиям. Очень быстро Кон прибрал там все дела в свои руки. — Пока Маккарти беспробудно пил, появляясь только на самые громкие шоу, Кон его именем изобличал коммунистов, геев (т.н. "Лавандовая паника", евреев. В ловко созданной им атмосфере всеобщей истерии, казалось, обвиненным мог оказаться любой — в буквальном смысле: даже судья, конгрессмен или сенатор, вне зависимости от его истинных политических или постельных пристрастий. Пока от воображаемого всемогущества Кона не занесло настолько, что он пообещал "очистить от коммунистов и х…сосов" (цитата) святая святых Пентагон. На его беду и на всеобщее счастье, действовал он при этом теми же методами — оговором, запугиваниями, фальсификацией документов. Против запуганных одиночек этому ему сходило с рук, но Пентагон сам по себе сплоченная всемогущая корпорация. Кона поймали за руку, опозорили на всю страну, и дали из Вашингтона такой пинок, что он приземлился только в Нью-Йорке.

Но история Рона Кона не о том, как он запугивал, лгал, подделывал документы, занимался шантажом. Этот пламенный борец с гомосексуалистами и евреями, некоторых из которых он во времена работы на Маккарти довёл до самоубийства, сам родился в консервативной еврейской семье, и в 1986-м умер от СПИДа в присутствии партнера, с которым открыто прожил много лет. Более того, в пору работы на Маккарти, он даже устроил своего любовника Шайна на работу в его подкомитет.

Ничего личного, только бизнес.

Уже в Нью-Йорке, став адвокатом, он работал на богему и мафию, был не просто юристом, но стал настоящим духовным отцом и учителем для начинающего бизнесмена не безызвестного вам Дональда Трампа… Пока за несколько месяцев до смерти не был лишен адвокатской лицензии за то, что пытался заставить умирающего клиента изменить завещание в своих интересах. Вот такая вот интересная жизнь.

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