"Ни пяди земли не отдам": озвучена позиция Зеленского по переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 23 мая, встретился с волонтерами и вдовами погибших бойцов, которые устроили пикет из-за возможного референдума о мире с Россией, и пообещал защитить Украину от агрессора.

Подробностями разговора поделился в Facebook журналист и волонтер Тим Златкин, озвучив основные тезисы позиции главы государства.

"Про переговоры с агрессором – тема дискуссии и даже кадровая, поскольку дело касается глав рабочих групп по Минску", – цитирует его Златкин.

Facebook Тима Златкина

Facebook Тима Златкина

Также Зеленский подчеркнул, что референдум следует воспринимать не в качестве законодательной инициативы, а как опрос населения.

"Как это привести к правовой черте, лично я понятия не имею. Поскольку, как заметил Александр Шульман, термин "референдум" предполагает вынесение окончательного решения на уровне закона, а опрос предполагает сбор информации", – прокомментировал Златкин.

Отмечается, что президент также заявил, что хочет, чтобы огонь прекратился. "Мой ответ: "Мы хотим победы в войне, поскольку когда начинается риторика о прекращении огня – на наши головы летит много железа на Донбассе", – написал волонтер.

Владимир Зеленский news.rambler.ru

Златкин также рассказал, что Зеленский пообещал создать большую рабочую группу регулярного диалога с волонтёрами и общественностью.

"Ни пяди украинской земли не сдавать агрессору", – процитировал Златкин последний тезис Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский намерен вынести на всеукраинский референдум вопрос о формате переговоров с Россией. Об этом заявил глава его администрации Андрей Богдан 21 мая.

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович отметил, что такое намерение Зеленского грозит исчезновением государства.

Тем временем, командирам ВСУ уже поручили узнать у военнослужащих на Донбассе об их отношении к возможным переговорам с террористами "ДНР" и "ЛНР".

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