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"Ни пяди земли не отдам": озвучена позиция Зеленского по переговорам с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 23 мая, встретился с волонтерами и вдовами погибших бойцов, которые устроили пикет из-за возможного референдума о мире с Россией, и пообещал защитить Украину от агрессора.

Подробностями разговора поделился в Facebook журналист и волонтер Тим Златкин, озвучив основные тезисы позиции главы государства.

"Про переговоры с агрессором – тема дискуссии и даже кадровая, поскольку дело касается глав рабочих групп по Минску", – цитирует его Златкин.

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"Ни пяди земли не отдам": озвучена позиция Зеленского по переговорам с Россией

Facebook Тима Златкина

"Ни пяди земли не отдам": озвучена позиция Зеленского по переговорам с Россией

Facebook Тима Златкина

Также Зеленский подчеркнул, что референдум следует воспринимать не в качестве законодательной инициативы, а как опрос населения.

"Как это привести к правовой черте, лично я понятия не имею. Поскольку, как заметил Александр Шульман, термин "референдум" предполагает вынесение окончательного решения на уровне закона, а опрос предполагает сбор информации", – прокомментировал Златкин.

Отмечается, что президент также заявил, что хочет, чтобы огонь прекратился. "Мой ответ: "Мы хотим победы в войне, поскольку когда начинается риторика о прекращении огня – на наши головы летит много железа на Донбассе", – написал волонтер.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

news.rambler.ru

Златкин также рассказал, что Зеленский пообещал создать большую рабочую группу регулярного диалога с волонтёрами и общественностью.

"Ни пяди украинской земли не сдавать агрессору", – процитировал Златкин последний тезис Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Mega Death
Mega Death
Украинские алкаши и наркоманы из ВСУ не переживут окончания конфликта. От ломки загнутся
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Белый господин
Белый господин
А он с родителями погибших на Донбассе детей когда встретится?
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DS Sergey
DS Sergey
Ноу проблем, объявите реально на государственном уровне врагом Россию!? Почему все об этом говорят но никто официально ничего ни сделал?
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Решетников Александр
Решетников Александр
DS Sergey, более того, Педрило в свое время оказал лично давление в сторону отказа на суд, когда там рассматривался иск о признании сРашки стороной конфликта на Донбассе.
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