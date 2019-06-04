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Ни души! Разгар курортного сезона в Крыму попал на фото

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На пляжах в аннексированном Крыму абсолютно нет отдыхающих, несмотря на начало курортного сезона.

Подтверждающие снимки опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, на фото запечатлены пляжи в разных городах полуострова, однако их объединяет тот факт, что туристы не приехали в 2019 году туда на отдых.

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"Пляж Солнышко. Саки-Евпатория. А когда-то раньше это был самый посещаемый пляж", – написала блогер под снимками, на которых напрочь отсутствуют люди.

Саки-Евпатория

Саки-Евпатория

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Саки-Евпатория

Саки-Евпатория

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Саки-Евпатория

Саки-Евпатория

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Саки-Евпатория

Саки-Евпатория

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Она также показала, как выглядит "мертвый" сезон в Канаке и Гурзуфе.

Канака

Канака

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Канака

Канака

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Канака

Канака

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Канака

Канака

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Гурзуф

Гурзуф

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Гурзуф

Гурзуф

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Пользователи в ответ отметили, что полуостров переживает трудные времена и нашли связь с аннексией Крыма. "Пришла Россия – пришла разруха, они взаимосвязаны", "Наверно же турист небогатый пошел, а лежачки, скорее всего, платные", – написали в комментариях.

Ни души! Разгар курортного сезона в Крыму попал на фото

Скриншот

Ни души! Разгар курортного сезона в Крыму попал на фото

Скриншот

Ни души! Разгар курортного сезона в Крыму попал на фото

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Крыма признали, что курортный сезон после аннексии полуострова с каждым годом приносит все меньше прибыли.

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Место
Украина
Теги
КрымНовости Крымаотдых Крым
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Северг Олег
Северг Олег
И не надоедает же хохлам себя идиотами показывать. Ребята, полно онлайн камер которые в реальном времени транслируют происходящее из Крыма. Я просто вам удивляюсь - для чего вам себя показывать идиотами ? Вы боитесь что русские забудут что вы идиоты ? Не забудем. Не волнуйтесь
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
А я сегодня смотрела люди выложили как в Крыму отдыхают. Приятно было убедиться, что дура Роксолана по прежнему дура, и лечение ей не помогает. Но вы верьте себе на здоровье, Крыму то от этого не хуже.
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
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