Ни души! Разгар курортного сезона в Крыму попал на фото

На пляжах в аннексированном Крыму абсолютно нет отдыхающих, несмотря на начало курортного сезона.
Подтверждающие снимки опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Так, на фото запечатлены пляжи в разных городах полуострова, однако их объединяет тот факт, что туристы не приехали в 2019 году туда на отдых.
"Пляж Солнышко. Саки-Евпатория. А когда-то раньше это был самый посещаемый пляж", – написала блогер под снимками, на которых напрочь отсутствуют люди.
Саки-Евпатория
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Саки-Евпатория
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Саки-Евпатория
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Саки-Евпатория
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Она также показала, как выглядит "мертвый" сезон в Канаке и Гурзуфе.
Канака
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Канака
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Канака
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Канака
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Гурзуф
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Гурзуф
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Пользователи в ответ отметили, что полуостров переживает трудные времена и нашли связь с аннексией Крыма. "Пришла Россия – пришла разруха, они взаимосвязаны", "Наверно же турист небогатый пошел, а лежачки, скорее всего, платные", – написали в комментариях.
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Пляж Солнышко— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 4 июня 2019 г.
Саки-Евпатория
А когда-то раньше это был самый посещаемый пляж pic.twitter.com/R16fJMHdB4
Гурзуф— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 4 июня 2019 г.
Интересен % занятости лежачков pic.twitter.com/IO9r2LCdg4
"Сегодня мы решили побывать в Канаке. От Морского чуть более 25 км в сторону Алушты"— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 4 июня 2019 г.
Похоже,ві одни решили тут побывать...
сезон 2019 pic.twitter.com/pgPRF1Ps1M
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Крыма признали, что курортный сезон после аннексии полуострова с каждым годом приносит все меньше прибыли.
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