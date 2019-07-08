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NewsOne и "Россия 1" проведут телемост: канал сделал заявление

2.8тЧитать материал на украинском

Телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1", опубликовав заявление.

В нем канал, который входит в медиа-группу Виктора Медведчука, апеллирует к телемостам Владимира Познера и Фила Донахью в 80-х годах, которые "положили начало общению между народами (СССР и США)". Заявление было размещено на сайте канала.

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Также в нем говорится, что канал якобы получает множество звонков со словами поддержки. Более того, по данным журналистов, прямых переговоров с Россией якобы хочет 70% украинцев.

На телеканале заявили, что телемост станет "диалогом между народами Украины и России" ради "мира". В то же время NewsOne не уточняет название канала, с которым пройдет телемост.

Идея провести прямой эфир с пропагандистами возмутила сеть. На скандал также отреагировали политические силы Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в партии "Европейская солидарность" заявили, что телемост - это серьезный вызов всей информационной безопасности Украины.

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Место
Украина
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Моловский Руслан
Моловский Руслан
За эти действия канал нужно лишить лицензии!
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Порошенко это заноза в окончании войны. Он со своими друзьями Турчиновым,Парубием и прочими Аваковыми деньги на ней делает. А то как объяснить ,что ВСУ на одном месте 5 лет топчется,только деньги дай.
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1
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Диалог должен быть только о размере репараций после возвращения всего украденного Россией.
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3
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Satkin Andrey,пизду иди помой у себя под носом,таракан рыжий.
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Шевченко Николай, твои обосцаные шаровары никому не нужны! Не надейся, что Россия их стащит и заплатит за это.
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