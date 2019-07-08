NewsOne и "Россия 1" проведут телемост: канал сделал заявление

Телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1", опубликовав заявление.

В нем канал, который входит в медиа-группу Виктора Медведчука, апеллирует к телемостам Владимира Познера и Фила Донахью в 80-х годах, которые "положили начало общению между народами (СССР и США)". Заявление было размещено на сайте канала.

Также в нем говорится, что канал якобы получает множество звонков со словами поддержки. Более того, по данным журналистов, прямых переговоров с Россией якобы хочет 70% украинцев.

На телеканале заявили, что телемост станет "диалогом между народами Украины и России" ради "мира". В то же время NewsOne не уточняет название канала, с которым пройдет телемост.

Идея провести прямой эфир с пропагандистами возмутила сеть. На скандал также отреагировали политические силы Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в партии "Европейская солидарность" заявили, что телемост - это серьезный вызов всей информационной безопасности Украины.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!