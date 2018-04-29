Нет самолетов: у украинских туристов в Египте появились новые проблемы

Украинские туристы, которые должны были вылететь из Египта во Львов еще 27 апреля, пробудут в африканской стране до 30 апреля.

Об этом "Украинской правде" сообщил начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

По его словам, проблема заключается в отсутствии самолетов, и 29 апреля, как планировалось, украинцы не смогут вылететь на родину. Часть из них вылетела в Украину 28 апреля, однако многие остались.

"Ситуация с перевозкой украинцев из Шарм-эль-Шейха в Украину усложняется - количество лиц, ожидающих возвращения, увеличивается. Туроператор утверждает, что группы туристов, которые завершили пребывания в Египте, не могут вылететь в Украину из-за отсутствия самолетов. Вылет, по сообщению туроператора, планируется на 30 апреля", - рассказал Кирилич.

По его словам, все украинские туристы, которые ждут вылета из Египта, находятся в отелях.

Как сообщал "Обозреватель", в мае 2017 года в египетском городе Хургада также застряли около 200 украинских туристов, поскольку их самолет не смог подняться в воздух и чуть не потерпел крушение при попытке взлета.