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12 сентября • обновлено в 22:35
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Нет доказательств: черниговского депутата-виновника смертельного ДТП отпустили на волю

1.3т Читать материал на украинском

Прокуратура Чернигова отпустила местного депутата городского совета Ярослава Ковтуна, сбившего насмерть 68-летнего пешехода.

Чиновника освободили из-за отсутствия доказательств. Об этом изданию ПіК сообщила пресс-секретарь областного управления Нацполиции Наталья Реберг.

"В настоящее время, не достаточно доказательств для подозрения в совершении указанного уголовного преступления и составления в отношении последнего уведомления о подозрении", – отмечается в постановлении прокуратуры.

Черниговского депутата-виновника смертельного ДТП отпустили на волю

Черниговского депутата-виновника смертельного ДТП отпустили на волю

nv.ua

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По данным ведомства, депутат остался на месте ДТП, вызвал скорую и сотрудников полиции и постоянно поддерживал связь со следователем. Также отмечается, что задержание произошло только спустя 15 часов после ДТП. Таким образом, оснований для содержания его в СИЗО нет.

Черниговского депутата-виновника смертельного ДТП отпустили на волю

Черниговского депутата-виновника смертельного ДТП отпустили на волю

pik.cn.ua

Черниговского депутата-виновника смертельного ДТП отпустили на волю

Черниговского депутата-виновника смертельного ДТП отпустили на волю

pik.cn.ua

Отмечается, что депутат Черниговского городского совета от фракции "Демократический альянс" Ярослав Ковтун совершил наезд на пешехода в пределах нерегулируемого пешеходного перехода по улице Толстого. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Его сбила машина Mazda-626.

Ярослав Ковтун

Ярослав Ковтун

cn.suspilne.media

Известно, что водитель был трезв. Эту информацию СМИ подтвердили 2 источника: в полиции и горсовете. Автомобиль такой же марки, как и тот, что сбил пешехода – есть в электронной декларации Ковтуна.

Место ДТП

Место ДТП

visokiy.val

Депутата задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса и поместили в изолятор временного содержания.

Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они причинили тяжелое телесное повреждение). Наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутат горсовета и брат мэра Ивано-Франковска сбил насмерть человека. Авария произошла утром 9 сентября.

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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Только самосуд! Такую мразь нужно отстреливать! Их и Кацaпов!
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