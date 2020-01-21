Нес дежурство в ЦИК: стали известны подробности о самоубийстве работника УДО

Парнем, застрелившим себя в здании Центральной избирательной комиссии вечером 20 января, оказался 25-летний работник Управления государственной охраны Ярослав Розумняк.

Об этом сообщает "Информатор" с ссылкой на собственные источники. В тот вечер Ярослав нес дежурство в здании ЦИК. Около 18:00 он застрелился из табельного оружия, а именно пистолета Макарова. От полученного ранения военнослужащий погиб на месте.

OBOZREVATEL ранее писал, что тело парня обнаружили около 18:20 с огнестрельным ранением в голове. Он был одет в камуфляжную форму.

Ярослав окончил Киевский транспортно-экономический колледж. Несколько месяцев проработал в Киевпастрансе. Проживал в Буче. В 2017 году начал работать в УГО. Женат не был, детей не имел.

Как отметили в Управлении государственной охраны Украины, предварительная версия трагедии – самоубийство, причины которого и другие обстоятельства происшествия выясняют Государственное бюро расследований и Национальная полиция Украина.

Погибшим оказался 25-летний работник УДО Ярослав Розумняк Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на блокпосту Святогорск-Букино в Донецкой области 22-летний военнослужащий совершил самоубийство

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