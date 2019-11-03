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3 ноября • обновлено в 07:33
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Нерожденный ребенок показал на УЗИ знак победы

2.3т Читать материал на украинском

В Шотландии нерожденный ребенок на ультразвуковом исследовании показал знак победы — V, чем очень поразил врачей.

Как сообщает Mirror Online, мать ребенка посчитала жест ребенка смешным и сказала, что покажет это фото своей дочери в будущем.

Нерожденный ребенок показал на УЗИ знак победы

Jemma Houston/Mirror Online

21-летняя Джемма Хьюстон из города Пейсли, Шотландия, рассказала, что ее дочь никогда "не сотрудничает" во время ультразвуковых исследований и не ложится в правильное положение.

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Это уже четвертое УЗИ, и, по словам женщины, что у нее нет ни одного нормального фото. Она добавила, что дочка будет "настоящей дивой", как и ее мать, и унаследует ее черты характера.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, дочь Анастасия Заворотнюк Анна поделилась новыми фотографиями, на которых впечатляет своим сходством с актрисой.

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Место
Шотландия
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