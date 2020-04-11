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11 апреля • обновлено в 13:07
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Супрун обвинили в параличе медицинской помощи в Украине

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Заведующая кафедры инфекционных болезней университета им. Богомольца Ольга Голубовская разнесла так называемую реформу Ульяны Супрун и назвала ее преступницей.

Об этом она рассказала в интервью OBOZREVATEL. По ее словам, на сегодняшний день в Украине парализованы стандарты оказания медицинской помощи и отсутствует возможность проверить качество ее оказания.

Голубовская разнесла так называемую реформу Супрун

Голубовская разнесла так называемую реформу Супрун

"Все это уничтожила Супрун своими так называемыми международными протоколами, потому что "международный протокол" – такого понятия нет в природе, есть стандарты", – сказала Голубовская.

Она привела в пример протокол экстренной медицинской помощи, где четко прописано, куда украинцы должны звонить, когда ужалит тихоокеанская медуза.

"Там указано – в США. Представляете, какое элементарное неуважение к украинцам, к людям, которые тут живут. Это уже хуже, чем к папуасам, аборигенам. Это вообще преступление, я считаю. Потому что у нас люди сейчас умирают не от яда тихоокеанской медузы, а от отсутствия доступности к медицинской помощи", – отметила она.

По словам Голубовской, вследствие реализации этой реформы в нашей стране ограничен доступ к медицинской помощи, и украинцам рассказывают, что так во всем мире.

Медицинская реформа

Медицинская реформа

epravda.com.ua

"Но извините, индекс здоровья у нас не такой, как во всем мире. У нас больное население, в стране хронических и острых эпидемий оно не может сидеть в одной общей очереди. Мы лидируем по эпидемии ВИЧ, по туберкулезу и т.д. На это наслаивается эпидемия кори, эпидемия гриппа, и все эти люди теперь должны сидеть в одной большой очереди. Если так произошло, тогда государство должно это регулировать", – подчеркнула заведующая.

Она отметила, что людей нельзя лечить вслепую. "Например, я была категорически против массовой вакцинации два года назад во Львовской области, где параллельно шли эпидемии кори и гриппа", – напомнила Голубовская. Она считает, что это все могло нести смертельную угрозу для определенной категории людей.

"Я тогда выступила против, а меня там распяли, хотя я опиралась на мнения ведущих эпидемиологов. Мы не должны рисковать здоровьем людей", – добавила медик.

Как писал OBOZREVATEL ранее, несмотря на карантин из-за распространения коронавируса, с 1 апреля в Украине вступает в действие второй этап медицинской реформы.Теперь больницы будут финансировать не по количеству коек, а за конкретно предоставленные услуги. Оплата будет происходить по разработанным тарифам.

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Читайте все новости по теме "Медицинская реформа" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Медицинская реформа
Персоны
Ульяна Супрун Ольга Голубовская
Место
Украина
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Никонов Сергей
Никонов Сергей
Почему нельзя - можно. Украинские рвачи всю жизнь так лечат.
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