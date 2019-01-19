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''Неканоничны дважды!'' Религиовед разгромила РПЦ

2.9тЧитать материал на украинском

На сегодняшний день РПЦ является дважды неканоничной церковью. Главная причина – отсутствие Томоса.

Об этом в эфире ObozTV заявила религиовед Вита Титаренко. Она подчеркнула, что выданная в свое время РПЦ грамота была получена под давлением, под действием шантажа и угроз.

"А во-вторых, нынешнего патриарха Кирилла посвящал Филарет. Которого потом та же РПЦ анафематствовала", – напомнила Титаренко.

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Она уверена, что при желании и необходимости, канонисты российской церкви нашли бы какие-то лазейки, чтобы оправдать эпизод с посвящением Кирилла. Однако фактов неканоничности это никак не отменит.

''Неканоничны дважды!'' Религиовед разгромила РПЦ

"Я думаю, потому для РПЦ нападение – это лучший способ защиты. Это как раз та линия поведения, которую она постоянно демонстрирует", – подвела итог религиовед.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Темы
Православная церковь УкраиныПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Вита Титаренко
Место
Россия
Теги
ПЦУРПЦУкраинаРоссия
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
ДВАЖДЫ неканоническая СЕКТА стукачей и вертухаев "РПЦ" МОЩНО канула в Лету как дерьмо-наследие Совецкого Союза и Сралина !
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Мадам, надоели с вашим томосом. Оные о предоставлении автокефалии появились только в 19 веке, РПЦ получила автокефалию закрепленую грамотой Вселенского собора, а не каким-то томосом Вселенского патриархата, а вот томос о присоединении Киевской митрополии к Московской патриархии в 1687 года был, так как на тот момент КМ входила в состав Константинопольского патриархата и в связи с угрозой униатства, и турецких войн. Диптих Константинопольского патриархата почитайте, там РПЦ упомянута ПЯТОЙ, сразу после древних восточных церквей, а её глава носит титул Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Простите, можно узнать о титуле некого Епифана? Кирилл был пострижен в монашество не Филаретом, а митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом. Религоведы.
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Фоменков Владимир, ЧМО ущербное, ты уже сегодня слезло с кадыровского члена ?!! Не забывай, что орать "Чечня - это круто!" ты, свинособака, должен 15 раз в день. А пока тебя будут чечены иметь в зад, ты можешь помечтать как ваши космические карабли бороздят просторы осмоса... А потом, когда тебя отимеют, можешь поцеловать икону Сралина в жопу и идти жрать какое-нибудь гавно с лопаты !
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Несомненный факт это то что вас ...не признала ни одна православная каноническая церковь...вооще ни одна...Все послали Варфоломея Он стал никем)))))Кроме вас...)))))))))))))))))
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Andreevski Andrey, петух, скулишь как старая проститутка, которую бесплатно трахнули !
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