''Неканоничны дважды!'' Религиовед разгромила РПЦ

На сегодняшний день РПЦ является дважды неканоничной церковью. Главная причина – отсутствие Томоса.

Об этом в эфире ObozTV заявила религиовед Вита Титаренко. Она подчеркнула, что выданная в свое время РПЦ грамота была получена под давлением, под действием шантажа и угроз.

"А во-вторых, нынешнего патриарха Кирилла посвящал Филарет. Которого потом та же РПЦ анафематствовала", – напомнила Титаренко.

Она уверена, что при желании и необходимости, канонисты российской церкви нашли бы какие-то лазейки, чтобы оправдать эпизод с посвящением Кирилла. Однако фактов неканоничности это никак не отменит.

"Я думаю, потому для РПЦ нападение – это лучший способ защиты. Это как раз та линия поведения, которую она постоянно демонстрирует", – подвела итог религиовед.

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