Не защитят пенсионеров! Рева предупредил о последствиях "коронавирусных" законов Рады

Законопроекты, принятые Верховной Радой Украины, касаемо противодействия коронавирусу не защищают самую уязвимую и бедную часть населения – пенсионеров.

Такое мнение высказал экс-министр социальной политики Андрей Рева, передает ZN.ua. По его словам, принятые законы практически не содержат никаких пунктов по защите пожилых людей на период борьбы с заболеванием в стране.

"Самая уязвимая для коронавирусной инфекции и при этом самая бедная часть населения – это пенсионеры. Однако среди принятых законов нет ни одного упоминания о пенсионерах. Если не считать декларацию о выдаче 1000 гривен тем, у кого пенсия – менее пяти тысяч грн", - отметил Рева.

Андрей Рева ZN.ua

Он считает, что по пенсионерам в первую очередь ударит освобождение предпринимателей от уплаты единого социального взноса (ЕСВ), а не от уплаты единого налога, который идет в местный бюджет. Серьезные проблемы могут возникнуть с выплатой пенсий из-за недопоступлений в Пенсионный фонд.

"Если принимается такое решение, которое будет иметь серьезные социальные последствия, то нужно сразу придумать компенсатор – где взять деньги (можно посмотреть, сколько платят предприниматели, и какие потери будут для Пенсионного фонда, по моим подсчетам – около 4 млрд грн). Но это даже в голову никому не пришло", – объяснил он.

Экс-министр также выразил сомнения, в изменениях, внесенных в ст.84 Кодекса законов о труде, которые касаются работы в условиях карантина. По его словам, согласно ст.113 КЗоТ, человеку в этот период должны выплачивать 2/3 заработка и соблюдать все пункты социальной защиты, предусмотренные Конституцией.

"Эту статью решили обойти таким образом: вы имеете право брать отпуск за свой счет неограниченно, потому что время карантина в эти 15 дней не входит", – пояснил Рева.

Такое изменение он назвал "прямым нарушением прав людей", поскольку 15-дневное ограничение вводилось для того, чтобы избежать злоупотребления работодателем.

Кроме того, если сотрудники работают на дому, то выполняют свои трудовые обязанности, и, согласно трудовому договору, должны получать 100% зарплаты.

"Первое, что нужно было сделать, - это индексировать пенсии и повысить минимальную зарплату, как то предусмотрено законом", – подитожил бывший министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в своем видеообращении в понедельник, 16 марта, президент Владимир Зеленский в рамках борьбы с коронавирусом в Украине пообещал выплатить дополнительно по 1 тыс грн пенсионерам, пенсии которых составляют меньше 5 тыс грн.

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