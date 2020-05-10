Не замерзнем, но реален потоп! Синоптики дали прогноз на лето-2020 в Украине

Несмотря на аномально теплую зиму, летом 2020 года в Украине прогнозируют жару. Однако, по прогнозам синоптиков, также высока вероятность потопов на территории страны.

Как рассказала климатолог Надежда Максименко, природа всегда стремится к балансу – если зима холодная, то лето должно быть жарким. Однако баланс этой зимы могло поддерживать и прошлое лето, которое большей частью было все же нежарким, а июнь и август даже прохладными, пишет kp.ua.

"И вот прошлое лето давало возможность предположить, что зима не будет очень холодной. Этим летом, судя по нынешней затяжной и не такой теплой, как обычно, весне, будет тепло, а холодов не предвидится", – отметила Максименко.

Прогноз погоды на лето-2020

Согласны с тем, что украинцы не замерзнут, и в Укргидрометцентре. По словам синоптиков, в этом году температурные показатели летом будут превышать привычные климатические нормы на 1,5-2 градуса. Нормой для июня считается 18,2 градуса, для июля – 19,3 градуса, а для августа – 18,8 градуса.

Метеоролог Елена Смалюх объяснила, что в летний период в Украине будут происходит конвективные явления. Это значит, что при высоких температурах, прохождении атмосферных фронтов могут быть ливни. Однако это будут не те осадки, которые хотела бы получить земля.

"Кстати, потоп тоже вполне реален. Реки не чистятся, из-за потепления и изменения климата зарастают. И когда выпадают обильные осадки, реки уже не могут их в себя вместить и выходят из берегов", – предупредила метеоролог.

Ранее OBOZREVATEL писал, что синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 года в Украине: ожидаются ливни, грады и резкие перепады температур. Несмотря на похожие расчеты, мнения все же разделились.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram