"Не воспринял реальность": в ПЦУ резко высказались о "возрастных изменениях" Филарета

В ПЦУ выступили с мнением, что патриарх Филарет выступает за сохранение УПЦ КП по причине "необратимых возрастных изменений".
Об этом заявил архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря в интервью "НВ".
"Это необратимые возрастные изменения. Патриарх настолько привык к определенному течению событий, настолько привык к своей исключительной ответственности за то, что происходит с церковью, как человек такого уже почтенного старшего возраста, ему уже 91 год, он не воспринял новую реальность", - заявил он.
По словам архиепископа, Филарет недоволен тем, что не рассматривался в качестве кандидата на главу ПЦУ, однако такое условие ставилось Константнополем. Он заявил, что изначально Филарет соглашался на это, но затем передумал.
"Потому Томос выдавал Вселенский патриарх Варфоломей и соответственно его условие было, чтобы руководители церквей, которые возглавляли их к объединительному Собору, не выдвигали своих кандидатур", - добавил Зоря.
Патриарх Филарет
Деловая столица
Как сообщал OBOZREVATEL:
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что намерен восстановить Киевский патриархат.
В ответ в ПЦУ признали недействительными любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП, изданные после 30 января 2019 года.
Также в ПЦУ заявили, что такие действия почетного патриарха разрушают единство церкви. Епископ Адриан Кулик-Богдан назвал Филарета "профессиональным раскольником и бунтарем".
11 июня Филарет объявил о решении созвать поместный православный Собор. Также Филарет заявил, что не был ознакомлен с Томосом до его получения, поэтому не принимает его.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!