"Не воспринял реальность": в ПЦУ резко высказались о "возрастных изменениях" Филарета

В ПЦУ выступили с мнением, что патриарх Филарет выступает за сохранение УПЦ КП по причине "необратимых возрастных изменений".

Об этом заявил архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря в интервью "НВ".

"Это необратимые возрастные изменения. Патриарх настолько привык к определенному течению событий, настолько привык к своей исключительной ответственности за то, что происходит с церковью, как человек такого уже почтенного старшего возраста, ему уже 91 год, он не воспринял новую реальность", - заявил он.

По словам архиепископа, Филарет недоволен тем, что не рассматривался в качестве кандидата на главу ПЦУ, однако такое условие ставилось Константнополем. Он заявил, что изначально Филарет соглашался на это, но затем передумал.

"Потому Томос выдавал Вселенский патриарх Варфоломей и соответственно его условие было, чтобы руководители церквей, которые возглавляли их к объединительному Собору, не выдвигали своих кандидатур", - добавил Зоря.

Патриарх Филарет Деловая столица

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