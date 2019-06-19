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"Не воспринял реальность": в ПЦУ резко высказались о "возрастных изменениях" Филарета

1.7тЧитать материал на украинском

В ПЦУ выступили с мнением, что патриарх Филарет выступает за сохранение УПЦ КП по причине "необратимых возрастных изменений".

Об этом заявил архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря в интервью "НВ".

"Это необратимые возрастные изменения. Патриарх настолько привык к определенному течению событий, настолько привык к своей исключительной ответственности за то, что происходит с церковью, как человек такого уже почтенного старшего возраста, ему уже 91 год, он не воспринял новую реальность", - заявил он.

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По словам архиепископа, Филарет недоволен тем, что не рассматривался в качестве кандидата на главу ПЦУ, однако такое условие ставилось Константнополем. Он заявил, что изначально Филарет соглашался на это, но затем передумал.

"Потому Томос выдавал Вселенский патриарх Варфоломей и соответственно его условие было, чтобы руководители церквей, которые возглавляли их к объединительному Собору, не выдвигали своих кандидатур", - добавил Зоря.

Патриарх Филарет

Патриарх Филарет

Деловая столица

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Евстратий (Зоря)Патриарх Филарет
Место
Украина
Теги
ПЦУУПЦ КП
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
А эти необратимые возрастные изменения наступили до того как Евстратий Зоря и Филарет сдали украинских провославных в турецкое рабство, или после?
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Ш. Олег
Ш. Олег
Возрастные изменения? Да этот дедуля по живости ума самого Епифания легко за пояс заткнёт. Цитата из сегодняшнего выступления Филарета на Украинском радио: "Хорошо, Вселенский патриарх снял с меня анафему в 2018 году. Снял. А до 2018 года я был под анафемой или нет? Если я был под анафемой, то это означает, что все эти епископы (ПЦУ) недействительны. И Епифаний не только не является митрополитом – он даже не священник. Если Вселенский патриарх снял с меня анафему в 2018 году, то весь епископат – недействителен". И в чём он неправ? По-моему, железная логика. :)
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леня зе
леня зе
нехристи свынорылые.томосячие.от вы на кукен-квакен залезли .хотя шоколадному смазывали своим языками 25% ха-ха-ха
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