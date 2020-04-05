Главная Новости
5 апреля • обновлено в 15:38
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Не в апреле: инфекционист назвал пик эпидемии коронавируса в Украине

10.3т
Читать материал на украинском

В Украине пик эпидемии коронавируса COVID-19 может прийтись на начало мая.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом заявил в интервью Гуле Поготовой врач-иммунолог, детский инфекционист и доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО им. П.Л. Шупика Федор Лапий (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Это мой прогноз, но я знаю, что приблизительно о том же говорят мои коллеги, что это будет конец апреля – начало мая для Украины", – отметил он.

Не в апреле: инфекционист назвал пик эпидемии коронавируса в Украине

По словам Лапия, количество инфицированных возрастает, и это неизбежный процесс. Но задача украинских учреждений здравоохранения – уменьшить пик эпидемии, чтобы госпитализация потребовалась как можно меньшему количеству больных.

"Около 5% от общего количества зараженных требуют интенсивной терапии, пребывания в реанимации и искусственной вентиляции легких", – сообщил инфекционист.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что пик эпидемии коронавируса COVID-19 в Украине начнется ориентировочно с 14-15 апреля.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что пик эпидемии коронавируса припадет примерно на 15-25 апреля. В этой связи карантин может быть продолжен до 15 мая.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
вирус
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
19
3
Смешно
5
Интересно
14
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Горенко Иван
Горенко Иван
Почему статья называется "Не в апреле"? Конец апреля не апрель? Идиотизм...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
an and
an and
Горенко Иван, маркетинг..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги