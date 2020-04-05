Не в апреле: инфекционист назвал пик эпидемии коронавируса в Украине

В Украине пик эпидемии коронавируса COVID-19 может прийтись на начало мая.

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Об этом заявил в интервью Гуле Поготовой врач-иммунолог, детский инфекционист и доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО им. П.Л. Шупика Федор Лапий (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Это мой прогноз, но я знаю, что приблизительно о том же говорят мои коллеги, что это будет конец апреля – начало мая для Украины", – отметил он.

По словам Лапия, количество инфицированных возрастает, и это неизбежный процесс. Но задача украинских учреждений здравоохранения – уменьшить пик эпидемии, чтобы госпитализация потребовалась как можно меньшему количеству больных.

"Около 5% от общего количества зараженных требуют интенсивной терапии, пребывания в реанимации и искусственной вентиляции легких", – сообщил инфекционист.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что пик эпидемии коронавируса COVID-19 в Украине начнется ориентировочно с 14-15 апреля.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что пик эпидемии коронавируса припадет примерно на 15-25 апреля. В этой связи карантин может быть продолжен до 15 мая.

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