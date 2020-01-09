Не так дорого? В сети подсчитали стоимость отдыха Баканова во Франции

Украинский историк и публицист Александр Зинченко из-за скандала вокруг отдыха главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова в Марибеле, допустил, что его стоимость может стоить не так дорого.

Примерно она может составлять 1000 евро, что, согласно заработком главы СБУ, вполне допустимо, считает историк. Однако, по мнению Зинченко, другой вопрос, что отдых Баканова за рубежом затрудняет принятие решений и влияет на их оперативность.

С другой стороны, предполагает историк, не секрет, что глава СБУ никогда до этого в сфере безопасности не работал и может чего-то не знать.

Ивана Баканова заметили на курорте в Куршавеле

"Но это общая ситуация для новоизбранной власти: президент и премьер никогда не занимались до этого госуправлением, депутаты занимались фотографией, а не законотворчеством. Власть дилетантов. И это самая большая проблема во всей этой истории", – написал он на своей странице в Facebook.

Также он предположил, что отдых в "самом дорогом лыжном курорте мира" может стоить примерно 1000 евро на человека, что, согласно доходам чиновника, вполне допустимо.

Так, по подсчетам Зинченко, отель, в котором остановился Баканов стоит 44 евро на 2 человека на 5 дней. То есть по 44 евро в сутки. Однако, Мерибель, где находился глава СБУ, хоть и действительно рядом с Куршавелем, но это другая долина, другая коммуна и большинство отелей ориентируются не на олигархов, а на средний класс.

"Скипас есть общий на три долины и стоит 300 евро на 6 дней, аренда комплекта лыжного снаряжения -120-130 евро. Питаться можно из местного супермаркета. Литр молока стоит 1,5 евро, 10 яиц – 5,6 евро, 0,5 кг риса – 2 евро. Если готовить в апартаментах – ужин на 4-5 человек обойдется по 10 евро на человека с вином за 5-6 евро. Итого недельное пребывание одного человека в Мерибель – это максимум 1000 евро на человека ", – подсчитал Зинченко .

"Если Баканов приехал с семьей – надо умножить на количество членов семьи минус скидки для детей. Смотрим в декларацию, сравниваем с официальными доходами, делаем выводы", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова в среду, 8 января, засекли на известном французском горнолыжном курорте Куршевель.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!