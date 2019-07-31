Не существует! "Верующих" в УПЦ КП предупредили о последствиях

Министерство культуры Украины подтвердило, что Киевская патриархия ликвидированной Украинской православной церкви прекратила существование путем присоединения к Киевской митрополии Православной церкви Украины.

"Священный Синод Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) как руководящий орган этого религиозного объединения на своем заседании 27 июля 2019 года (Журнал №43) принял решение о прекращении деятельности религиозной организации "Киевская патриархия Украинской Православной Церкви" путем присоединения к религиозной организации "Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)", о чем была сделана соответствующая запись в "Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований", - сказано в соответствующем заявлении министерства, опубликованном 31 июля.

Филарет

Таким образом религиозное объединение УПЦ (КП) прекратило свою деятельность путем объединения и присоединения к ПЦУ, все функции уставных органов бывшего УПЦ (КП) перешли в компетенцию соответствующих руководящих органов ПЦУ, которые получили все полномочия и юридические основания для принятия соответствующих решений относительно будущего тех религиозных организаций, которые находились в составе бывшего религиозного объединения УПЦ (КП).

"Любые попытки заблокировать процесс государственной регистрации ряда религиозных организаций, входивших ранее в религиозное объединение с таким же названием и после Поместного объединительного собора принявших решение войти в состав ПЦУ, могут быть интерпретированы как попытки вмешаться в деятельность должностных лиц, что запрещено и влечет за собой ответственность согласно закону", - сказано в заявлении Минкультуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 июля почетный патриарх Филарет обратился к предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию из-за ликвидации Киевской патриархии. Он утверждает, что Епифаний не имел права принимать такое решение, поскольку Киевская патриархия УПЦ КП не входят в состав ПЦУ. Кроме того, Филарет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой "прекратить беззаконие по отношению к украинской церкви и защитить от рейдерства ПЦУ".

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