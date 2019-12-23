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23 декабря • обновлено в 10:00
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"Не приезжайте в Крым": ярый фанат Путина признался в серьезной проблеме

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На новогодние праздники туристам не стоит ехать на аннексированный Россией полуостров Крым, потому как здесь будет закрыт один из самых главных туристических объектов – уникальный парк львов Тайган.

Об этом заявил крымский блогер и сторонник аннексии Крыма Александр Горный в своем блоге на "Эхе Москвы". Он напомнил, что 5 декабря 2019 года Белогорский суд закрыл парк львов Тайган на месяц до 5 января, а 5 января парк будет закрыт уже по решению собственника.

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"Ключевой туристический объект, известный на весь мир, закрыт и этот "чудо-министр туризма" (Вадим Волченко – Ред.), ставленник кремлёвского пропагандиста, греющее кресло, молчит, ему не до этого, оно озадачено освоением денег ФЦП", – заявил Горный.

Владелец зоопарков Тайган и Сказка Олег Зубков подчеркнул, что десятки работников пойдут сначала в оплачиваемый отпуск, а затем неоплачиваемый.

"Парки хотят отжать, и интересанты всячески настраивают Главу Крыма Сергея Аксенова против Зубкова, вбивая клин между ними и всячески подогревая конфликт", – заявил Горный.

Парк львов Тайган закрывают

Парк львов Тайган закрывают

Эхо Москвы

Как сообщал OBOZREVATEL ранее стало известно, что Россия полностью достроила Крымский мост и сказала, сколько он простоит.

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Автор
Анатолий Запорожский
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Свинорусы не верят своему пропагандону?! О ужас
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Гервалов Сергей
Гервалов Сергей
Сколько можно писать всякий бред.
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Goncharov Costa
Goncharov Costa
Мутная история с этим парком Украинским. Однако, сегодня первый поезд стартует, из Санкт-Петербурга. Выходит эксперты на телебаченье Украины, безбожно врали, что мост не можливо зробить...чому их не повесить, за введение громадян в заблуду? Иде наш москитные флот, Иде перемога, слёзы на очах....Зрада, overland.
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Goncharov Costa
Goncharov Costa
Шапиро Женька, Открою большую тайну! Недовольных окупационным режимом много. Многие хотят дикого поля. Я в числе патриотов. Ведь, как было здраво-свобода. Содержи Львов тигров, и никакая собака к тебе не подойдёт. Или строй, на пляже, трехэтажный отель...МММ Канализацию в море! Документы, какие документы начальничек-Нестор поимел...Круто мы сезон працуем, пусть лапти едут.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Goncharov Costa, и стартует выплата газпрома в 3млдр.$ которые мы не отдадим, нам навсех...пхаххаха
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