"Не приезжайте в Крым": ярый фанат Путина признался в серьезной проблеме

На новогодние праздники туристам не стоит ехать на аннексированный Россией полуостров Крым, потому как здесь будет закрыт один из самых главных туристических объектов – уникальный парк львов Тайган.
Об этом заявил крымский блогер и сторонник аннексии Крыма Александр Горный в своем блоге на "Эхе Москвы". Он напомнил, что 5 декабря 2019 года Белогорский суд закрыл парк львов Тайган на месяц до 5 января, а 5 января парк будет закрыт уже по решению собственника.
"Ключевой туристический объект, известный на весь мир, закрыт и этот "чудо-министр туризма" (Вадим Волченко – Ред.), ставленник кремлёвского пропагандиста, греющее кресло, молчит, ему не до этого, оно озадачено освоением денег ФЦП", – заявил Горный.
Владелец зоопарков Тайган и Сказка Олег Зубков подчеркнул, что десятки работников пойдут сначала в оплачиваемый отпуск, а затем неоплачиваемый.
"Парки хотят отжать, и интересанты всячески настраивают Главу Крыма Сергея Аксенова против Зубкова, вбивая клин между ними и всячески подогревая конфликт", – заявил Горный.
Парк львов Тайган закрывают
Эхо Москвы
Как сообщал OBOZREVATEL ранее стало известно, что Россия полностью достроила Крымский мост и сказала, сколько он простоит.
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