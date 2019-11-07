"Не поет осанну Зеленскому!" В "ЕС" рассказали об обысках у владельца "Прямого"

Обыски в офисе владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко связаны с реализацией властью плана наступления на свободу слова.

Прямой канал остается одним из немногих средств массовой информации, который не поет осанну президенту Зеленскому, говорится в официальном заявлении партии "Европейская солидарность".

"После вчерашних намерений ввести уголовную ответственность для журналистов за так называемую "ложную информацию "власть начала реализовывать свои планы наступления на свободу слова", - сказано в заявлении.

Владимир Макеенко

По убеждению политической силы, ключевую роль в этих действиях, может играть руководитель ГБР Труба.

"Украина переживала разные времена. Но к подобным средствам давления на средства массовой информации не прибегали даже во времена Януковича", - говорится в заявлении.

В политсиле отметили, что наступление на свободу слова является одним из элементов изменения геополитического курса страны, который проводит нынешняя власть.

"Мотивы власти понятны – построение в Украине режима путинского образца, когда правящее монобольшинство уже поставило под контроль президента Зеленского все правоохранительные структуры и суды.

Мы будем обращаться с соответствующими заявлениями в европейские структуры и международные организации, поскольку действия украинской власти не отвечают стандартам европейской демократии и возвращают Украину в русло российского толка авторитарной политики", - отметили в "ЕС".

Как писал OBOZREVATEL, 7 ноября, к владельцу телеканала "Прямой" Владимиру Макеенко пришли с обыском. На сайте канала назвали эти действия "наступлением на свободу слова".

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