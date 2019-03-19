"Не кошмарьте детей!" В МОН жестко обратились к украинским учителям: что случилось

Государственная итоговая аттестация, которая проводится для школьников четвертых классов является обычной контрольной работой, которая не должна приводить в ужас детей с подачи учителей.

"Как я устала читать о слезы и страх четвероклассников, сжимая кулаки в адрес неизвестных мне негодных учителей. ГИА в 4-м классе ни на что не влияет – ни на годовые оценки, ни на перевод в 5 класс. Прекратите кошмарить детей. ГИА в 4 классе — обычная контрольная", — заявила советник министра образования и науки Украины Иванна Коберник.

Коберник добавила, что составляется эта контрольная учителями школы и призвана проверить, что дети учили в течение года.

"Все. Если вы не можете никак иначе повлиять на детей, только запугивая их ложью — лучше смените работу", — заявила она.

ГИА в Украине enfermerianavarra.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине отменили выдачу школьникам аттестатов об образовании. Теперь ученики будут получать соответствующее свидетельство об окончании школы,

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