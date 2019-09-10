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10 сентября • обновлено в 22:27
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Предыдущая администрация не уступила Путину – Сенцов

46т Читать материал на украинском

Предыдущая администрация в Украине не стала идти на уступки президенту России Владимиру Путину и не изменила государственным интересам.

Об этом во время пресс-конференции сказал бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. OBOZREVATEL вел прямую трансляцию (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Путин хотел что-то получить, какие-то уступки, но не своих людей, они ему не нужны. Украина не шла на условия российского президента. И я очень рад, что предыдущая администрация не уступила. Да, нам пришлось сидеть в тюрьме, но мы им не уступили", – сказал Сенцов.

Олег Сенцов дал пресс-конференцию

Олег Сенцов дал пресс-конференцию

Скриншот

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Он отметил, что внимательно следил за процессом и отметил, что работа проходила на всех уровнях.

"Это система, которая не может "дать заднюю". То есть, если говорят, что вот эти люди – террористы, то потом уже не признают того, что этих людей задержали случайно", – отметил Сенцов.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и еще один бывший пленник Кремля Александр Кольченко дали пресс-конференцию в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Сенцов обратился к украинским СМИ и поблагодарил их за борьбу в информационной войне с Россией. По его словам, противостояние со страной-агрессором во многом построено именно на информационных технологиях.

  • Сенцов был арестован 10 мая 2014 в Симферополе. ФСБ России обвинила его в руководстве террористической группой, которая намеревалась подорвать местный памятник Ленину. В августе 2015 Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова до 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

  • В 2018 году Сенцов течение 145 дней держал голодовку, требуя от российских властей освобождения 64 украинских граждан, находящихся за решеткой в РФ, как он считает, по политическим мотивам.

  • Режиссер был вынужден прервать голодовку из-за угрозы принудительного кормления.

  • 29 августа появилась информация, что Сенцова этапировали в Москву.

  • 7 сентября из русского плена вернулись 35 украинский, среди которых и украинский режиссер Олег Сенцов.

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Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Тема
Обмен пленными
Персона
Олег Сенцов
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ivanov sergej
ivanov sergej
Если верит "его" словам то он,не должен был бы соглашается на обмен.
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Александрович Валера
Александрович Валера
А чено сидеть не остался на пользу Украине ?
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Ронович Рон
Ронович Рон
Лизнул пороху, молодец, гнилью попахивает от недорежиссера.
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