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4 декабря • обновлено в 13:43
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Не хотят служить Путину: в Крыму объявили охоту на призывников

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В городском военкомате Керчи (Крым) признали, что "испытывают трудности" с призывом в российскую армию.

Как сообщил на своей странице в Facebook подконтрольный Кремлю глава Керчи Сергей Бороздин, годные к срочной службе молодые люди активно избегают призыва.

"На данный момент из 1891 человек, удалось оповестить 1535. Остальные 296 человек – в числе уклонистов. Учитывая призывной ресурс города, такие цифры недопустимы", – написал Бороздин.

В оккупированном Крыму объявили охоту на уклонистов от армии

В оккупированном Крыму объявили охоту на уклонистов от армии

censor.net.ua

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По его мнению, одной из проблем сложившейся ситуации является "долгосрочность прохождения призывниками медосмотра в лечебных учреждениях города".

"Многие керчане попросту не успевают к призыву, а некоторые умышленно затягивают процесс", – отметил он.

Так называемый глава Керчи сообщил, что поручил разработать дорожную карту прохождения медицинской комиссии призывниками. При этом он напомнил, что уклонение от призыва наказывается штрафом, либо принудительными работами, арестом и даже лишением свободы на срок до двух лет.

Как писал OBOZREVATEL, Россия в аннексированном Крыму создает "лояльный блок населения", постепенно замещая местных жителей приезжими россиянами.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Аннексия Крыма
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
РаСеяне!Всем спасать РЯДОВОГО ШАМСУТДИНОВА!Довели парня ваше офицерье и "деды"!Пикеты устраивать нужно,а вы прячетесь и тусуетесь здесь, бараны с овцами!Вот,и крымские родители наслышаны об этом.Прячут своих детей и правильно делают!
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
К Денис, "доганяйте"-вы!
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
К Денис, а "рядом" то кто с ним в карауле был?
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Су,,,,ка сколько пацанов украины в россии то от чести попасть в весеу прячется? Десятки тысяч или сотни тысяч? Лучше б молчали
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Чья бы корова мычала ...
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