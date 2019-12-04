Не хотят служить Путину: в Крыму объявили охоту на призывников

В городском военкомате Керчи (Крым) признали, что "испытывают трудности" с призывом в российскую армию.

Как сообщил на своей странице в Facebook подконтрольный Кремлю глава Керчи Сергей Бороздин, годные к срочной службе молодые люди активно избегают призыва.

"На данный момент из 1891 человек, удалось оповестить 1535. Остальные 296 человек – в числе уклонистов. Учитывая призывной ресурс города, такие цифры недопустимы", – написал Бороздин.

В оккупированном Крыму объявили охоту на уклонистов от армии censor.net.ua

По его мнению, одной из проблем сложившейся ситуации является "долгосрочность прохождения призывниками медосмотра в лечебных учреждениях города".

"Многие керчане попросту не успевают к призыву, а некоторые умышленно затягивают процесс", – отметил он.

Так называемый глава Керчи сообщил, что поручил разработать дорожную карту прохождения медицинской комиссии призывниками. При этом он напомнил, что уклонение от призыва наказывается штрафом, либо принудительными работами, арестом и даже лишением свободы на срок до двух лет.

Как писал OBOZREVATEL, Россия в аннексированном Крыму создает "лояльный блок населения", постепенно замещая местных жителей приезжими россиянами.

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