Не хотят "русского мира": освобожденный боец ВСУ рассказал о жизни людей в "ДНР"

В оккупированном Россией Донецке люди не поддерживают "русский мир" и ждут возвращения в Украину.

Об этом в интервью "Фактам" рассказал освобожденный из плена "ДНР" украинский военный Богдан Пантюшенко.

Украинец отметил, что в начале войны на Донбассе были те, кто поверил российской пропаганде и ждал вхождения в состав РФ. Однако примерно через два года войны стало понятно, что люди стали заложниками чьих-то интересов.

"В 2016 году я мечтающих о "русском мире" уже практически не встречал. Сейчас зарплата в 19 тысяч рублей (около 7 438 грн) в Донецке считается хорошей, а есть те, кто получает и 3,5 тыс. руб. (1 370 грн) или минимальную пенсию – 4 тыс. руб.(1 566 грн)", – рассказал Пантюшенко.

Военный сообщил, что в ряды "армии "ДНР" вступают те, кто не может найти другую работу в регионе.

"Люди так разочаровались, что уже в 2018 году один охранник в Донецком СИЗО шепнул мне: "Я пришел сюда работать, потому что больше устроиться нигде не смог. Я уже жду, пацаны, когда вы сюда придете, и отсюда уйдет "русский мир", – пояснил он.

Богдан Пантюшенко Україна Молода

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря 2019 года состоялся большой обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", в ходе которого террористам были переданы фигуранты громких расследований. В Украину вернулись 76 человек.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!