"Не ест, не спит, не пьет": адвокат предупредила о критическом состоянии узника Кремля

Украинский активист Владимир Балух, который ранее объявил голодовку в российской колонии, уже два дня не спит и не пьет воду.

Об этом заявила его адвокат Ольга Динзе, которая посетила узника Кремля в колонии, передают Крым.Реалии. По ее словам, Балух объявил голодовку в знак протеста нарушения его права на встречу с консулом Украины.

"В настоящее время пока он отказывается от употребления пищи и воды. То есть в настоящее время он находится на сухой голодовке. Естественно долго на сухой голодовке он не сможет, потому что при отказе от употребления воды возникает быстрое нарушений работы не только внутренних органов, но и также нарушение работы нервной системы, что связано с полной потерей сна. В настоящее время он уже не спит вообще уже двое суток", – рассказала Динзе.

Адвокат добавила, что сегодня написала заявление на имя начальника колонии с просьбой предоставить Балуху круглосуточную медицинскую помощь, а также поместить его в медицинскую часть.

Владимир Балух

"Европейский суд напрямую декларирует то, что лицу необходимо оказывать полную, комплексную помощь, не нарушая его права на отказ от употребления пищи. То есть здесь и медицинская помощь, здесь и помощь других профильных врачей, включительно психолога. В связи с этим я в заявлении указала на то, что я прошу разрешить допуск к Балуху в настоящее время врача судебно-медицинского эксперта с более чем 30-ти летним стажем для его предварительного осмотра и обследования", – отметила адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 июня епископ Апостольской православной церкви (АПЦ) России, член Правозащитного совета Санкт-Петербурга Григорий Михнов-Вайтенко сообщил, что Балух, который отбывает наказание в колонии Тверской области России, снова объявил голодовку.

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